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Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

Las bandas nacionales Mar de Copas, Grupo Río, We The Lion y Randa hicieron vibrar a los veraneantes en cuatro fechas realizadas en las playas del sur. Para este 2026, Movistar prepara nuevos lanzamientos en entretenimiento dirigidos a sus clientes

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El "Tour Música de Verano 2026" consolidó la estrategia de beneficios de Movistar, logrando una asistencia masiva en sus cuatro conciertos en las playas del sur. (Foto: Movistar)
El "Tour Música de Verano 2026" consolidó la estrategia de beneficios de Movistar, logrando una asistencia masiva en sus cuatro conciertos en las playas del sur. (Foto: Movistar)

El “Tour Música de Verano 2026” de Movistar reunió a 12 mil personas en las playas del sur, como parte de las experiencias que la compañía ofrece a sus clientes. La jornada incluyó la denominada Zona Movistar, un espacio preferencial que forma parte de su estrategia para fortalecer su propuesta de beneficios, incorporando el entretenimiento como uno de los ejes del año.

Revisa los momentos más destacados y la experiencia de los asistentes en la siguiente galería:

Ruta musical: Las playas del sur fueron el escenario de una experiencia exclusiva para clientes (31/01 en Asia del Sur con Grupo Río; 14/02 en Sol y Mar con We The Lion; 21/02 en Lagunas con Mar de Copas; y 28/02 en Coral).
Ruta musical: Las playas del sur fueron el escenario de una experiencia exclusiva para clientes (31/01 en Asia del Sur con Grupo Río; 14/02 en Sol y Mar con We The Lion; 21/02 en Lagunas con Mar de Copas; y 28/02 en Coral).
Momentos memorables: Clientes disfrutando del “Tour Música de Verano 2026” de Movistar.
Momentos memorables: Clientes disfrutando del “Tour Música de Verano 2026” de Movistar.
Talento peruano: La banda telonera “Randa” conectó con los veraneantes en las cuatro fechas del “Tour Música de Verano 2026” de Movistar.
Talento peruano: La banda telonera “Randa” conectó con los veraneantes en las cuatro fechas del “Tour Música de Verano 2026” de Movistar.
Inmortalizando el momento: Clientes de Movistar disfrutaron de la experiencia en la "Zona Movistar".
Inmortalizando el momento: Clientes de Movistar disfrutaron de la experiencia en la "Zona Movistar".
Ubicación preferencial: Clientes de Movistar disfrutaron de una ubicación privilegiada frente al escenario.
Ubicación preferencial: Clientes de Movistar disfrutaron de una ubicación privilegiada frente al escenario.
Experiencia completa: gastronomía y música frente al mar para los usuarios de Movistar.
Experiencia completa: gastronomía y música frente al mar para los usuarios de Movistar.
Valor diferencial: Música en vivo y beneficios diseñados exclusivamente para los usuarios de Movistar.
Valor diferencial: Música en vivo y beneficios diseñados exclusivamente para los usuarios de Movistar.
Ritmo y frescura: El estilo folk de We The Lion puso el ritmo a la tarde de verano el pasado 14 de febrero en Playa Sol y Mar.
Ritmo y frescura: El estilo folk de We The Lion puso el ritmo a la tarde de verano el pasado 14 de febrero en Playa Sol y Mar.
Energía pura: Grupo Río encendió el “Tour Música de Verano 2026” de Movistar con sus éxitos "Televidente” y “La universidad”, e hizo vibrar a miles de personas en el sur.
Energía pura: Grupo Río encendió el “Tour Música de Verano 2026” de Movistar con sus éxitos "Televidente” y “La universidad”, e hizo vibrar a miles de personas en el sur.
Experiencia exclusiva: Clientes capturaron el momento con selfies junto a Wicho García, vocalista de Mar de Copas, gracias al acceso preferencial en la Zona Movistar.
Experiencia exclusiva: Clientes capturaron el momento con selfies junto a Wicho García, vocalista de Mar de Copas, gracias al acceso preferencial en la Zona Movistar.
Producción impecable: Espectacular despliegue técnico en las cuatro fechas que tuvo este ciclo de conciertos de Movistar, marca que anticipa novedades en entretenimiento para este 2026.
Producción impecable: Espectacular despliegue técnico en las cuatro fechas que tuvo este ciclo de conciertos de Movistar, marca que anticipa novedades en entretenimiento para este 2026.

Fotos: Difusión

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