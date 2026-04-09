Tour Música de Verano: 12 mil personas disfrutaron conciertos frente al mar

El “Tour Música de Verano 2026” de Movistar reunió a 12 mil personas en las playas del sur, como parte de las experiencias que la compañía ofrece a sus clientes. La jornada incluyó la denominada Zona Movistar, un espacio preferencial que forma parte de su estrategia para fortalecer su propuesta de beneficios, incorporando el entretenimiento como uno de los ejes del año.
Revisa los momentos más destacados y la experiencia de los asistentes en la siguiente galería:
Fotos: Difusión
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