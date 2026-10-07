“Pedir ayuda también es un acto de valentía”: salud mental, acompañamiento y espacios de escucha marcan jornada universitaria

Foto: Difusión

Guardar

La salud mental, la importancia de pedir ayuda y el acompañamiento emocional marcaron el inicio de la Semana de la Salud Mental de la Universidad César Vallejo (UCV), que se desarrollará del 5 al 10 de octubre con actividades presenciales y virtuales dirigidas a su comunidad universitaria.

La jornada inaugural se realizó en el campus Los Olivos y tuvo como una de sus principales actividades la conferencia “El encuentro contigo mismo: supera tus límites y activa tu resiliencia”, a cargo de la actriz y cantante Natalia Salas. La programación forma parte de Blindaje para el Cora, estrategia de salud mental de la universidad orientada a generar espacios de acompañamiento y facilitar que los estudiantes soliciten apoyo.

Durante la jornada también se desarrolló el Reto Cora “Abrazo infinito”, una iniciativa que buscó reunir al mayor número de personas en un abrazo de más de 20 segundos.

Edira Urbano, directora de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria de la UCV, explicó que todavía existen barreras que pueden dificultar que algunos jóvenes recurran a atención psicológica, entre ellas el temor a ser etiquetados por hacerlo.

“A veces tienen miedo a sentirse etiquetados o estigmatizados por alguna situación que van pasando y eso muchas veces hace que ellos no pidan ayuda”, señaló.

Frente a ello, Urbano destacó la importancia de que los estudiantes puedan recurrir sin temor a los servicios disponibles. “Pedir ayuda también es un acto de valentía”, afirmó. Según explicó, solicitar apoyo permite también que la institución responda oportunamente a las necesidades que puedan presentarse.

Foto: Difusión

Más apertura para solicitar apoyo

La estrategia Blindaje para el Cora ha llegado a brindar más de 28 mil atenciones, según información proporcionada por la universidad. Urbano sostuvo que actualmente observan una mayor disposición entre los estudiantes para buscar acompañamiento.

“Ahora hemos visto que hay mucha más disposición a pedir ayuda. Van al consultorio psicológico, solicitan una cita”, indicó.

La directora explicó que la atención no se limita al consultorio. El esquema de acompañamiento involucra también a docentes, Servicios de Salud, escuelas y otras áreas de la universidad, con la posibilidad de orientar a los estudiantes y derivarlos hacia atención especializada cuando sea necesario.

Dentro de esta estrategia funciona además el denominado Comando Cora, que, según Urbano, contribuye a identificar casos que podrían requerir apoyo. La directora señaló que este mecanismo ayuda a ampliar el alcance de la intervención en una comunidad universitaria numerosa.

“Estamos buscando todos los medios de poder hacer saber, que los chicos sepan que nosotros estamos allí”, sostuvo.

Urbano indicó además que los docentes pueden constituirse en un primer punto de acompañamiento. Un estudiante puede recurrir a ellos para recibir orientación y, de ser necesario, ser derivado posteriormente al área correspondiente.

Foto: Difusión

Natalia Salas y su experiencia con el acompañamiento psicológico

La experiencia personal también formó parte de la jornada. Durante su intervención y en declaraciones posteriores, Natalia Salas contó que comenzó a trabajar aspectos relacionados con su bienestar emocional antes de atravesar su proceso oncológico.

“Me di cuenta que mi relación más larga era conmigo misma”, afirmó al explicar que buscó atender situaciones de su pasado y trabajar tanto aquello que dependía de ella como circunstancias que estaban fuera de su control.

Salas relató que durante su proceso oncológico recibió acompañamiento psicológico. Según explicó, una profesional que previamente había trabajado con ella y su esposo, Sergio, en un espacio relacionado con la paternidad continuó acompañándola durante esa etapa.

La actriz señaló que posteriormente ha mantenido espacios terapéuticos y defendió la posibilidad de recurrir a profesionales ante las distintas situaciones que pueden acumularse a lo largo de la vida.

“Pasan cosas que, un diagnóstico, alguna pérdida, alguna situación, algo laboral. Nos vamos como cargando, cargando, cargando”, explicó.

Para Salas, considerarse una persona fuerte no excluye la posibilidad de necesitar acompañamiento. “Por más fuerte que seamos, hay especialistas que te pueden ayudar a estar mejor”, sostuvo.

Foto: Difusión

La actriz también consideró “básico” y “fundamental” abordar la salud mental desde edades tempranas y señaló que la percepción sobre acudir al psicólogo ha cambiado con el paso de los años.

La programación de la Semana de la Salud Mental continuará con actividades presenciales y virtuales en los 13 campus de la UCV y el campus virtual. Entre ellas figura la conferencia “¿Cómo desarrollar la felicidad?”, a cargo del psicólogo Jorge Yamamoto; el espacio “Pregunta sin filtro al experto”, con la psicóloga Massiel Martel; una conferencia internacional sobre arte y salud mental a cargo de Flavia Domeneguetti; y un cine foro con la película Better Man en distintos campus.

Al dirigirse a los jóvenes sobre el mensaje que esperaba dejar después de su participación, Salas resumió su planteamiento en una frase: “Que no hay nada lo suficientemente feo o negativo para dejar de luchar”.