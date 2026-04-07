La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

La colaboración presentada permitirá a Arsenal conectar digitalmente con millones de seguidores y ampliar su alcance internacional mediante activos personalizados. EFE/EPA/Vince Mignott

El mundo del deporte y la tecnología acaba de dar un paso histórico: HFM, plataforma internacional de trading en línea, y el Arsenal Football Club anunciaron una alianza plurianual que convierte a HFM en socio oficial global del club londinense, abriendo nuevas oportunidades de colaboración, innovación y proyección internacional.

La compañía informó que el convenio incluye la presencia de la marca HFM durante los días de partido en el Emirates Stadium, así como visibilidad en las plataformas digitales del Arsenal, destacando la reciente incorporación de la plataforma ‘The Arsenal’. Además, se prevé la participación de jugadores y el acceso a activos de marketing, lo que permitirá la creación de contenidos exclusivos y experiencias interactivas para los aficionados durante toda la temporada.

Estrategias de colaboración y visibilidad internacional

El acuerdo, según lo anunciado por ambas partes, une a dos marcas reconocidas por su enfoque en el rendimiento, la ambición y la búsqueda de éxito a largo plazo. La colaboración contempla el desarrollo de activaciones digitales y propuestas personalizadas dirigidas a los seguidores del club, con el objetivo de fortalecer el compromiso de ambas entidades con la excelencia y el crecimiento sostenible.

La alianza internacional entre HFM y Arsenal establece un nuevo referente en la convergencia de deporte y tecnología digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efthymios Mesis, director de marketing de HFM, declaró que la asociación representa un hito para la plataforma de trading, al alinearse con “uno de los clubes más icónicos del fútbol”. Mesis explicó: “El trading y el rendimiento deportivo de élite están impulsados por el pensamiento estratégico, la resiliencia y la capacidad de rendir bajo presión. A través de esta colaboración, esperamos crear oportunidades significativas de interacción global que reflejen nuestro compromiso compartido con la excelencia y el crecimiento a largo plazo”.

La alianza entre HFM y el Arsenal permitirá a ambas organizaciones implementar estrategias conjuntas de innovación y marketing, fomentando el desarrollo de experiencias digitales y el acceso a nuevos activos para los aficionados, según lo anunciado por la plataforma de trading.

Impacto en la expansión internacional de las marcas

Juliet Slot, directora comercial del Arsenal, manifestó que la llegada de HFM como socio oficial refuerza la apuesta del club por la innovación y el éxito duradero. Slot afirmó: “Nos complace dar la bienvenida a HFM como socio oficial del Arsenal. Es un líder del mercado en su sector, con un fuerte enfoque en la innovación y el éxito a largo plazo, y respalda nuestra ambición de conquistar grandes títulos. Las asociaciones basadas en valores compartidos nos ayudan a ofrecer las mejores experiencias a nuestros aficionados en todo el mundo. Esperamos trabajar juntos”.

El convenio estratégico fomenta la innovación y el crecimiento sostenible de ambas marcas en los sectores de trading en línea y fútbol internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo establecido consolida la expansión internacional de HFM y contribuye a que el Arsenal aumente su presencia global, permitiendo al club conectar con millones de seguidores. El acuerdo fue presentado como un paso estratégico en la convergencia entre deporte y tecnología, facilitando el acceso a experiencias personalizadas y nuevos activos digitales. Según la plataforma, la colaboración servirá para potenciar la visibilidad y el alcance de ambas entidades en sus respectivos sectores.