Carreras semipresenciales: cómo funcionan y cuáles son sus ventajas

La educación superior en el Perú ha experimentado una transformación en los últimos años con la expansión de las carreras semipresenciales, una modalidad diseñada —según instituciones como la Universidad César Vallejo (UCV)— para responder a las necesidades de quienes buscan avanzar profesionalmente sin dejar de lado sus responsabilidades laborales o personales. Este formato combina tecnología, flexibilidad y acompañamiento académico, permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo y optimizar su formación.

¿Cómo funcionan las carreras semipresenciales en el Perú?

En el caso de la UCV, el programa de Pregrado Semipresencial plantea un esquema 70 % virtual y 30 % presencial, donde las clases en vivo pueden tomarse desde cualquier lugar, sin perder la posibilidad de interactuar en el campus. De acuerdo con la universidad, esta propuesta facilita que los estudiantes acomoden su agenda, mantengan sus ingresos y cumplan metas personales, aprovechando cada hora invertida en su educación.

La modalidad utiliza plataformas digitales como Zoom, Clementina y Blackboard para el acceso a contenidos, materiales interactivos, evaluaciones y seguimiento personalizado. Estas herramientas, según la UCV, fortalecen la autonomía del estudiante y hacen el proceso formativo más dinámico. Asimismo, los docentes están especializados en blended learning, una metodología que, en palabras de la universidad, integra lo mejor del aprendizaje presencial y virtual, alineándose con las demandas de habilidades digitales que hoy exige el mercado laboral nacional e internacional.

Ventajas y beneficios de la modalidad semipresencial

Según la UCV, las clases virtuales se desarrollan en tiempo real y cuentan con materiales exclusivos y tutorías constantes para garantizar un aprendizaje cercano y efectivo. El Dr. Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la UCV, indicó que “el objetivo de este programa es reducir brechas en la educación superior. Con esta modalidad abrimos las puertas a jóvenes trabajadores, emprendedores y todo aquel que quiera superarse sin dejar de lado sus responsabilidades”.

La universidad afirma que el programa incluye carreras alineadas a la demanda del mercado laboral y con alta empleabilidad, como Administración, Contabilidad, diversas Ingenierías, Psicología, Derecho y Educación, entre otras. A través del Sistema de Titulación Inmediata, los egresados, según la UCV, pueden obtener su grado profesional en tiempos oportunos, facilitando su ingreso al mercado laboral con respaldo académico.

Según el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, especialidades como Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial figuran entre las mejor remuneradas del país, con ingresos que pueden superar los 14 mil, 15 mil, 16 mil y 18 mil soles respectivamente. Las carreras de administración también registran remuneraciones superiores a los 14 mil soles, evidenciando su alta demanda en el sector empresarial.

De acuerdo con la UCV, la modalidad semipresencial está pensada como una opción viable para quienes requieren compatibilizar trabajo y estudio, ofreciendo acceso a herramientas digitales, acompañamiento docente y formación orientada a la rápida inserción y competitividad en el mercado laboral.