America Inhouse

Carreras semipresenciales: cómo funcionan y cuáles son sus ventajas

La Universidad César Vallejo (UCV) señala que su Pregrado Semipresencial combina tecnología y flexibilidad para atender a estudiantes que trabajan o tienen responsabilidades personales

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación superior en el Perú ha experimentado una transformación en los últimos años con la expansión de las carreras semipresenciales, una modalidad diseñada —según instituciones como la Universidad César Vallejo (UCV)— para responder a las necesidades de quienes buscan avanzar profesionalmente sin dejar de lado sus responsabilidades laborales o personales. Este formato combina tecnología, flexibilidad y acompañamiento académico, permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo y optimizar su formación.

¿Cómo funcionan las carreras semipresenciales en el Perú?

En el caso de la UCV, el programa de Pregrado Semipresencial plantea un esquema 70 % virtual y 30 % presencial, donde las clases en vivo pueden tomarse desde cualquier lugar, sin perder la posibilidad de interactuar en el campus. De acuerdo con la universidad, esta propuesta facilita que los estudiantes acomoden su agenda, mantengan sus ingresos y cumplan metas personales, aprovechando cada hora invertida en su educación.

La modalidad utiliza plataformas digitales como Zoom, Clementina y Blackboard para el acceso a contenidos, materiales interactivos, evaluaciones y seguimiento personalizado. Estas herramientas, según la UCV, fortalecen la autonomía del estudiante y hacen el proceso formativo más dinámico. Asimismo, los docentes están especializados en blended learning, una metodología que, en palabras de la universidad, integra lo mejor del aprendizaje presencial y virtual, alineándose con las demandas de habilidades digitales que hoy exige el mercado laboral nacional e internacional.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Ventajas y beneficios de la modalidad semipresencial

Según la UCV, las clases virtuales se desarrollan en tiempo real y cuentan con materiales exclusivos y tutorías constantes para garantizar un aprendizaje cercano y efectivo. El Dr. Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la UCV, indicó que “el objetivo de este programa es reducir brechas en la educación superior. Con esta modalidad abrimos las puertas a jóvenes trabajadores, emprendedores y todo aquel que quiera superarse sin dejar de lado sus responsabilidades”.

La universidad afirma que el programa incluye carreras alineadas a la demanda del mercado laboral y con alta empleabilidad, como Administración, Contabilidad, diversas Ingenierías, Psicología, Derecho y Educación, entre otras. A través del Sistema de Titulación Inmediata, los egresados, según la UCV, pueden obtener su grado profesional en tiempos oportunos, facilitando su ingreso al mercado laboral con respaldo académico.

Según el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, especialidades como Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial figuran entre las mejor remuneradas del país, con ingresos que pueden superar los 14 mil, 15 mil, 16 mil y 18 mil soles respectivamente. Las carreras de administración también registran remuneraciones superiores a los 14 mil soles, evidenciando su alta demanda en el sector empresarial.

De acuerdo con la UCV, la modalidad semipresencial está pensada como una opción viable para quienes requieren compatibilizar trabajo y estudio, ofreciendo acceso a herramientas digitales, acompañamiento docente y formación orientada a la rápida inserción y competitividad en el mercado laboral.

Temas Relacionados

Universidad César VallejoUCVCarreras semipresenciales

Últimas Noticias

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Cristina Saksanian, rectora de la Universidad Continental (UC), figura entre las mujeres referentes en innovación tecnológica y educativa en la región, según publicación colombiana

Rectora de universidad peruana figura

Mantenimiento inteligente y digitalización: Claves de la nueva movilidad en México

Con más de cien mil vehículos gestionados y una red de dos mil talleres, Grupo Andrade lidera la evolución hacia una movilidad más sustentable, eficiente y acorde a las exigencias de una economía digital

Mantenimiento inteligente y digitalización: Claves

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación

“Nuestra prioridad siempre es la seguridad y confort de nuestra comunidad. En circunstancias inciertas, intervenimos y buscamos soluciones”, afirmó portavoz de la empresa

1win organiza vuelos chárter privados

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

La Universidad César Vallejo (UCV) figura entre las instituciones reconocidas por uno de los mayores grupos de investigación del ámbito académico internacional

Top 3: universidad peruana destaca

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas de Ahorro rinden hasta 4.5% TREA en soles y 1.5% TREA en dólares

La Cuenta VIP BBVA se presenta como una opción destacada para manejar excedentes de forma segura y rentable

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta sería la cárcel a

Esta sería la cárcel a la que llegaría el senador Wadith Alberto Manzur en Bogotá tras orden de detención de la Corte Suprema

María Fernanda Cabal llenó de elogios al presidente chileno José Antonio Kast: “Los principios no se negocian por votos, se defienden con valentía”

Paloma Valencia ya tiene fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo será su compañero en primera vuelta presidencial

¿Puede ‘Torrente, presidente’ convertirse en la película más taquillera del año? Así está el ranking de la saga

Amputan la pierna a una mujer por una fractura de tobillo: recibe 1,23 millones de indemnización

INFOBAE AMÉRICA
Países Bajos traslada a Azerbaiyán

Países Bajos traslada a Azerbaiyán a su personal diplomático en Teherán ante los "riesgos para la seguridad"

Google incorpora más funciones de Gemini para Google Docs, Drive, Hojas de cálculo y Presentaciones

Francia entrega sistemas de defensa aérea a sus aliados en Oriente Próximo

Israel lanza nuevos ataques contra "infraestructura de Hezbolá" en el sur de Beirut

Irán detiene a 30 personas acusadas de espiar en favor de EEUU e Israel

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”