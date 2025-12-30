America Inhouse

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

En temporadas de viajes y traslados familiares, la seguridad se vuelve el principal valor que buscan los conductores, por encima del diseño o la potencia. En ese sentido, Chery destaca las certificaciones internacionales de seguridad de su familia Tiggo

Más de 50 modelos Chery
Más de 50 modelos Chery han alcanzado certificaciones de cinco estrellas en organismos como ANCAP y Euro NCAP. Foto: Difusión

La seguridad se ha convertido en uno de los principales criterios de decisión para las familias al momento de elegir un vehículo, desplazando factores como el diseño o la potencia. En este contexto, la marca automotriz china Chery destaca su enfoque en la protección de los ocupantes y la obtención de certificaciones internacionales de seguridad automotriz.

¿Qué certificaciones de seguridad internacional tiene Chery?

Chery sostiene que la seguridad es un pilar central de su filosofía de ingeniería. La marca informa que más de 50 modelos Chery han alcanzado certificaciones de cinco estrellas en organismos como ANCAP y Euro NCAP. En 2025, el modelo Tiggo 4 logró la calificación máxima en ANCAP, mientras que Tiggo 7 y Tiggo 8 recibieron doble certificación de cinco estrellas tanto en Euro NCAP como en ANCAP. De acuerdo con Chery, estos resultados la posicionan como la automotriz china con mayor número de reconocimientos internacionales de seguridad cinco estrellas a nivel mundial.

Detalla que modelos como la Tiggo 9 incorporan 85% de acero de alta resistencia, refuerzos estructurales en zonas críticas y hasta 10 airbags. Incluso versiones compactas, como la Tiggo 4, ofrecen estándares de protección avanzados comparables a los de segmentos superiores.

Innovación y tecnología en seguridad automotriz

La compañía señala que la serie Tiggo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), los cuales están diseñados para anticipar riesgos en escenarios como tráfico urbano, viajes nocturnos y condiciones climáticas adversas. Para los modelos híbridos, la empresa indica que la seguridad incluye protección de la batería mediante estructuras reforzadas y sistemas de corte inmediato de energía en caso de colisión. Asimismo, afirma que algunos modelos incorporan sistemas de gestión de calidad del aire orientados al bienestar de los ocupantes.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Chery detalla que cuenta con un centro de pruebas de seguridad automotriz desde el año 2000, donde realiza más de 1,500 crash tests anualmente y aplica más de 100 estándares internos, los cuales, según la compañía, superan las regulaciones de distintos mercados. Además, menciona que el programa Desafío Extremo de Seguridad en 6 Dimensiones evalúa sus vehículos en condiciones reales de frío, calor, humedad, velocidad y terrenos complejos.

Seguridad y compromiso social en la industria automotriz

La empresa sostiene que su compromiso con la seguridad automotriz va más allá del producto. Como parte de este enfoque, Chery participó como socio oficial de movilidad en los Juegos Paralímpicos Juveniles Asiáticos 2025 y facilitó el traslado de atletas y equipos técnicos en los modelos de la serie Tiggo certificados con cinco estrellas, aspecto que, según la compañía, refuerza valores como la inclusión y la responsabilidad social.

En el caso de Perú, Chery informa que cuenta con una red de concesionarios en diversas ciudades y con el respaldo de Astara como importador y representante exclusivo. Según datos de la propia empresa, Chery exporta vehículos a más de 80 países y suma cerca de 15 millones de usuarios a nivel global, manteniéndose como líder en exportaciones automotrices chinas durante 22 años consecutivos.

