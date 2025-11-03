Guía para Primerizos: cómo disfrutar al máximo de Disney Springs

Disney Springs ofrece más de 150 tiendas, restaurantes y espectáculos en Walt Disney World Resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Dedicar un día a las compras durante unas vacaciones puede ser más que una pausa en el itinerario: es una forma de explorar el destino desde otra perspectiva, descubrir productos únicos y llevarse recuerdos que complementan la experiencia.

En Walt Disney World Resort, existe un espacio ideal para hacerlo, que combina tiendas exclusivas, gastronomía diversa y entretenimiento en un entorno abierto y accesible para todos los visitantes. Se trata de Disney Springs, un lugar ideal para quienes desean explorar más allá de los parques temáticos, este espacio ofrece una experiencia completa con más de 150 establecimientos, espectáculos en vivo y opciones para todas las edades.

A continuación, te presentamos una guía esencial para sacar el máximo provecho si visitas Disney Springs por primera vez.

1. ¿Cómo llegar? Transporte dentro del resort

El transporte gratuito conecta los hoteles con Disney Springs para mayor comodidad. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Si te hospedas en uno de los más de 25 Disney Resort Hotels, puedes llegar a Disney Springs mediante transporte gratuito en autobuses o botes, dependiendo de la ubicación del hotel. También se puede acceder en automóvil particular; el estacionamiento estándar es gratuito y hay zonas habilitadas con control de seguridad. Para mayor comodidad, existen zonas de descenso para taxis, rideshares y transporte privado.

2. Accesibilidad y servicios para todos los visitantes

La variedad de tiendas en Disney Springs permite encontrar desde regalos personalizados hasta ediciones especiales de artículos Disney solo disponibles en el resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Disney Springs está diseñado para ser accesible. Se permiten sillas de ruedas y scooters eléctricos (ECVs), los cuales pueden alquilarse en el lugar. Hay señalización clara, caminos amplios y baños accesibles. También se ofrecen servicios de asistencia para personas con discapacidad auditiva o visual mediante solicitud previa.

Además, la mayoría de los restaurantes y tiendas aceptan pagos sin contacto, y puedes consultar horarios, mapas y detalles en tiempo real mediante la aplicación de My Disney Experience, la cual está disponible al llegar a Walt Disney World Resort.

3. Recomendaciones imprescindibles para una primera visita

Si es tu primera vez, estos son algunos puntos destacados para considerar:

Disney Springs es una alternativa para disfrutar compras, gastronomía y ocio fuera de los parques temáticos. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Gastronomía destacada

Dockside Margaritas : margaritas artesanales, bebidas auténticas de la Florida, entretenimiento en vivo y vistas increíbles de Buena Vista Cove.

D-Luxe Burger : hamburguesas gourmet, batidos de helado artesanales y patatas fritas cortadas a mano.

Swirls on the Water : floats refrescantes, vasos con helado suave y nachos de postre.

Amorette’s Patisserie: repostería fina con presentaciones personalizadas.

Compras esenciales

World of Disney : La tienda Disney más grande del resort.

DisneyStyle y Marketplace Co-Op: Tiendas con colecciones exclusivas de ropa, accesorios y decoración.

Marketplace Co-Op destaca como tienda esencial para compras exclusivas en Disney Springs. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Entretenimiento y actividades

Aerophile – The World Leader in Balloon Flight : Globo aerostático con vistas panorámicas.

Live Music : Hay escenarios al aire libre con música en vivo todas las noches.

Drawn to Life: Espectáculo de Cirque du Soleil en colaboración con Disney (requiere entrada por separado).

4. Consejos prácticos para tu recorrido

Visita en horario vespertino : entre semana, las tardes y noches ofrecen ambiente más animado y menos concurrencia.

Usa la aplicación oficial : con la aplicación My Disney Experience , disponible al llegar a Walt Disney World Resort, puedes consultar mapas, horarios y disponibilidad en restaurantes.

Reserva con antelación : restaurantes populares suelen llenarse, especialmente en temporada alta.

Considera una visita adicional a los parques : Disney Springs es ideal para un día de descanso en tu itinerario.

Verifica el clima: la mayoría del recorrido es al aire libre, así que conviene llevar sombrero, protector solar o paraguas.

La experiencia de compra incluye opciones para toda la familia, con espacios dedicados a ropa infantil, accesorios y artículos de colección. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Disney Springs es una opción versátil dentro del resort, ideal para quienes buscan relajarse, comer bien, comprar productos exclusivos o simplemente disfrutar el ambiente. Sin necesidad de un boleto de entrada, representa una extensión del mundo Disney donde la experiencia continúa más allá de los parques.

© 2025 Disney. Todos los derechos reservados.