Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Familias disfrutan de una experiencia completa de compras y entretenimiento en Disney Springs, el paseo emblemático de Walt Disney World Resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

En cada viaje, más allá de los destinos que se recorren o de las atracciones que se descubren, hay pequeños momentos que se atesoran para siempre: la risa compartida, la emoción de un hallazgo inesperado o la simple alegría de estar juntos. Las compras, muchas veces vistas como una actividad secundaria, se convierten durante las vacaciones en una oportunidad para crear recuerdos.

Entre los muchos lugares que invitan a vivir estas experiencias inolvidables, Walt Disney World Resort ha creado espacios diseñados especialmente para que las familias disfruten juntas cada momento, sin necesidad de separarse entre actividades de grandes y chicos.

Entretenimiento para todas las edades

A pocos minutos de los cuatro parques temáticos que componen Walt Disney World Resort, se encuentra un lugar donde la magia se extiende más allá de las atracciones y se adentra en un mundo de compras, sabores y entretenimiento. Disney Springs, como parte integral del complejo, ofrece una experiencia única, pensada para que grandes y chicos disfruten juntos de cada rincón, haciendo que las compras se transformen en parte de las aventuras familiares más memorables.

Disney Springs complementa la experiencia de los cuatro parques temáticos del resort, convirtiéndose en un destino imprescindible para quienes viajan en familia a Orlando. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

En medio del ambiente tropical de Florida, Disney Springs se despliega como un extenso paseo al aire libre dividido en varias zonas, cada una con su propio encanto. Desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche, este lugar vibra con propuestas pensadas para todo tipo de visitantes, pero especialmente para familias que buscan momentos de conexión y disfrute compartido.

Itinerarios familiares: compras y diversión

Planificar un día completo en Disney Springs no es tarea difícil, ya que sus propuestas permiten alternar momentos de descanso con instantes de emoción. Este paseo, que complementa perfectamente la experiencia vivida en los parques temáticos, se convierte en el lugar ideal para seguir celebrando la magia en familia.

Disney Springs está deseñado para quienes buscan recuerdos únicos durante su visita a Walt Disney World Resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

La familia puede dirigirse hacia DisneyStyle, donde adolescentes y adultos jóvenes encuentran indumentaria inspirada en sus personajes favoritos, adaptada a las últimas tendencias de moda. Para quienes buscan llevar a casa recuerdos únicos, The Art of Disney ofrece obras de arte y esculturas firmadas por artistas que han dado vida a las historias más queridas.

Más allá de las compras: experiencias que dejan huella

Uno de los grandes atractivos de Disney Springs es que transforma el acto de comprar en una experiencia inmersiva. No se trata solo de adquirir productos, sino de vivir momentos únicos. Para las niñas, Bibbidi Bobbidi Boutique permite convertirse en princesas por un día, con trajes y peinados dignos de cuento.

Disney Springs destaca como el centro de compras y entretenimiento familiar, abierto todo el año con acceso gratuito y transporte desde los hoteles del resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Por la tarde, las familias pueden recorrer Town Center, donde marcas reconocidas a nivel mundial ofrecen una curaduría de productos exclusivos que no se encuentran en otros centros comerciales de la región. Aquí, las compras se sienten como parte de un paseo más amplio, acompañadas por música en vivo y un ambiente festivo constante, siempre dentro del mundo de Walt Disney World Resort, que va mucho más allá de sus parques.

Gastronomía para todos los gustos

La oferta culinaria en Disney Springs es otro de los pilares que sostiene su propuesta integral. Desde puestos de comida rápida con toques gourmet hasta restaurantes galardonados, cada paladar encuentra su lugar. Por la tarde, se puede hacer una pausa con helados artesanales, o bien disfrutar de una pastelería francesa, donde cada dulce es una pequeña obra de arte.

La oferta gastronómica de Disney Springs incluye restaurantes reconocidos y opciones gourmet para satisfacer todos los gustos durante la estadía en Walt Disney World Resort. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Mapas, accesos y horarios

Disney Springs, como parte del complejo de Walt Disney World Resort, abre sus puertas todos los días del año, generalmente desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, aunque ciertos locales pueden tener horarios específicos. Cuenta con estacionamiento gratuito y transporte interno desde los hoteles del complejo. Además, al arribar al resort es posible descargar mapas interactivos desde la aplicación oficial para planificar mejor el recorrido y localizar cada local con facilidad.

Una visita imperdible dentro del mundo Walt Disney World Resort

Niños crean recuerdos inolvidables en las distintas tiendas de Disney Springs. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Lejos de ser solo un centro comercial, Disney Springs se erige como una prolongación del mundo Disney, donde las compras no son un simple trámite, sino una actividad que enriquece el viaje familiar, ofreciendo momentos de alegría, descubrimiento y unión. Cada visita revela nuevas sorpresas, haciendo de este lugar un destino que no puede faltar para quienes desean experimentar la magia desde una perspectiva diferente, como complemento perfecto de los cuatro parques temáticos y hoteles del resort.

Visita www.DisneyWorldlatino.com para obtener más información y comenzar a planificar tus próximas vacaciones mágicas.

© 2025 Disney. Todos los derechos reservados.