Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

Precios bajos en productos para bebés y la posibilidad de participar en sorteos destacados marcarán la próxima edición del mayor evento digital de compras en Perú

Cyber WOW 2025. Habrá ofertas
Cyber WOW 2025. Habrá ofertas del 3 al 6 de noviembre. Foto: Difusión

Del 3 al 6 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cyber WOW 2025, uno de los eventos de comercio electrónico más relevantes del Perú. Durante cuatro días habrá precios más bajos en miles de productos, desde tecnología hasta alternativas para el cuidado infantil, con el objetivo de fomentar las compras digitales en todo el país.

Inkafarma, cadena de boticas con presencia nacional, confirmó su participación en el Cyber WOW. Ofrecerá promociones y precios especiales en productos para el cuidado integral del bebé, especialmente en pañales y pañitos húmedos.

Promociones en pañales

Sobre los pañales, Diaperbank ORG señala que se trata de un insumo esencial y de uso diario tanto para bebés como para algunos niños. Muchas familias buscan que los pañales se ajusten a necesidades como el tamaño, el material y el precio.

En cuanto a los tipos de pañales disponibles, la cadena destaca tanto los pañales desechables como los pañales ecológicos. Respecto a las marcas, existen múltiples opciones en el mercado como Huggies, Babysec y Ninet, por lo que se recomienda probar distintas alternativas para encontrar la que mejor se adapte a cada bebé.

Cyber WOW 2025. Entre las
Cyber WOW 2025. Entre las marcas participantes destaca Inkafarma. Imagen: Difusión

Promociones en pañitos húmedos

Respecto a los pañitos húmedos, HealthyChildren ORG reconoce la gran variedad que existe en el mercado. Hay presentaciones sin alcohol, hipoalergénicas, con o sin fragancia, especiales para recién nacidos, con vitaminas, aloe vera, entre otras variantes.

Entre los usos más comunes, están la limpieza al cambiar el pañal, la higiene de la cara y las manos del bebé, o después de las comidas cuando sea necesario.

Además todas las compras que realices durante el Cyber Wow a través de la web/app/Inkafono/WhatsApp te permitirán acumular opciones para el sorteo por una 1 casa o 1 millón de soles (revisa los TyC del sorteo aquí)

Recomendaciones para aprovechar al máximo el Cyber WOW

Los expertos sugieren tener en cuenta estos consejos durante la campaña:

  • Planifica tus compras: haz una lista y compara precios antes del evento.
  • Suscríbete a boletines: regístrate en las tiendas oficiales para recibir información sobre promociones.
  • Compra en sitios seguros: verifica que las plataformas utilicen protocolo HTTPS y aseguren la confidencialidad de tus datos.

Revisa las condiciones de envío y devolución: infórmate sobre plazos de entrega, políticas de cambios y costos antes de finalizar tu compra.

