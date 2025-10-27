America Inhouse

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

En la Cumbre Perú Sostenible 2025, Caja Arequipa exhibe iniciativas en educación y gestión ambiental, mostrando cómo sus programas alcanzan a miles de escolares y promueven el empoderamiento femenino en diversas regiones del país

Caja Arequipa presenta en la
Caja Arequipa presenta en la Cumbre Perú Sostenible 2025 su modelo de sostenibilidad integral en los frentes económico, social y ambiental. Foto: Difusión

El modelo de sostenibilidad integral que promueve Caja Arequipa fue presentado en la Cumbre Perú Sostenible 2025, un evento considerado como el principal espacio empresarial para el desarrollo sostenible en el país. Según indica la entidad financiera, la participación en este foro busca mostrar los avances de su estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza), que abarca los frentes económico, social y ambiental.

Educación financiera para nuevas generaciones

Durante la cumbre, la entidad destacó su enfoque en educación financiera en el Perú, a través del programa “Finanzas para Todos”. Esta iniciativa, reconocida con el primer lugar en la categoría Prosperidad del concurso Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2024, ha capacitado a más de 67.000 escolares en 14 regiones del país. De acuerdo con información de Caja Arequipa, el programa está alineado con la currícula educativa nacional, involucra a docentes y padres de familia, y fomenta el aprendizaje conjunto sobre el uso responsable del dinero y el ahorro.

Caja Arequipa participa activamente en
Caja Arequipa participa activamente en la Cumbre Perú Sostenible 2025, el principal espacio de diálogo y acción del sector empresarial para impulsar el desarrollo sostenible del país. Foto: Difusión

El stand interactivo de la entidad en la cumbre permitió a los asistentes conocer la experiencia digital de “La Hormiga María que ahorra con mucha alegría”, un cuento infantil de la colección “Pasitos que Inspiran”. Esta propuesta, desarrollada por Caja Arequipa, busca acercar conceptos financieros a niños y niñas desde un enfoque lúdico y afectivo, fortaleciendo la formación temprana en finanzas responsables.

Compromiso ambiental y desarrollo social

En el eje ambiental, la financiera resaltó la importancia de actividades orientadas a la medición de la huella de carbono y la aplicación de programas de reciclaje en alianza con municipalidades, como parte de sus medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Durante este espacio, los asistentes
Durante este espacio, los asistentes podrán apreciar en qué consiste la estrategia ESG de Caja Arequipa, cuyo enfoque abarca los frentes financiero, ambiental y social. Foto: Difusión

El compromiso social fue otro punto central, con la promoción del bienestar de colaboradores, clientes y comunidades mediante un amplio programa de voluntariado corporativo en el sector financiero. Según la entidad, más de 1.000 colaboradores participan en acciones de impacto social. Entre las iniciativas, destaca Kallpa Warmi, un programa dedicado a fortalecer las capacidades empresariales de mujeres emprendedoras mediante formación, herramientas financieras y acompañamiento para potenciar el crecimiento de sus negocios y su independencia económica.

Con su presencia en la Cumbre Perú Sostenible 2025, Caja Arequipa reafirma —según su propio testimonio— el propósito institucional de orientar todas sus decisiones y acciones hacia la sostenibilidad como eje principal de su gestión financiera, social y ambiental. El evento se realiza los días 23, 24 y 25 de octubre en Lima, con acceso libre previa inscripción en: https://cumbre.perusostenible.org

