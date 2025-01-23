Esto es lo que debes hacer para cumplir tu sueño de tener departamento propio

Ahorrar para comprar un departamento es posible con una buena planificación financiera.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de tener un departamento propio es uno de los sueños más anhelados por muchas personas y aunque muchas veces puede parecer un objetivo distante, es posible lograrlo con algunos cambios de hábitos en las finanzas personales.

Para empezar, el secreto está en comprender cómo manejar el dinero de manera eficiente. Esto no significa hacer sacrificios extremos, sino aprender a priorizar y aprovechar al máximo cada ingreso. A continuación, compartimos algunos tips clave para ayudarte a organizar tus finanzas y comenzar a construir el futuro que deseas:

1. Conoce tus ingresos y gastos: Antes de ahorrar, es fundamental entender exactamente cuánto dinero entra y sale de tu bolsillo cada mes. Realiza una lista detallada de tus ingresos y de todos los gastos que enfrentas: vivienda, transporte, alimentos, etc. Esta visión completa te permitirá identificar oportunidades de ahorro.

2. Define tus metas financieras: Ahorrar con un propósito concreto, como comprar un departamento, es mucho más motivador que hacerlo sin una meta fija. Establece un objetivo claro y realista, incluyendo un monto mensual que puedas destinar al ahorro.

3. Reduce los gastos innecesarios: Evalúa tus gastos y distingue entre necesidades y deseos. Por ejemplo, preparar comida en casa en lugar de comer fuera. Esto puede ayudarte a liberar una cantidad considerable de dinero.

4. Crea un presupuesto mensual: Asigna un porcentaje fijo de tus ingresos al ahorro y respétalo como si se tratara de una obligación. La recomendación común es destinar el 20% de tus ingresos mensuales para ahorrar. Pero puedes empezar con lo que sea.

5. Revisa opciones bancarias: Una forma sencilla de mantener la disciplina es abrir una Cuenta de Ahorros y planear un depósito mensual. Al hacerlo, evitarás la tentación de gastar ese dinero.

La disciplina financiera puede convertir tus metas en logros reales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro inteligente no solo te acerca a la posibilidad de tener un departamento propio, sino que también mejora tu estabilidad financiera general. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y con el tiempo, verás cómo el dinero destinado al ahorro crece, dándote la confianza de dar ese gran paso hacia tu futuro hogar.

Hoy en día, los bancos ofrecen productos diseñados para ayudar a las personas a ahorrar y que además ofrecen beneficios adicionales cada vez que incrementes tu ahorro. Uno de ellos es BBVA que a través de La Cuenta Ganadora convierte el hábito del ahorro en una experiencia emocionante gracias a los premios que ofrece.

¿En qué consiste esta oportunidad?

La campaña tiene una dinámica sencilla: quienes abren una Cuenta Ganadora BBVA con un monto mínimo de S/1,500 o $500 participan automáticamente en un sorteo exclusivo y por cada S/1 que incrementen, acumulan opciones para ser uno de los ganadores.

Para motivar a aquellos que están en búsqueda de tener su propio hogar, BBVA realizará el sorteo de 2 departamentos de estreno y adicionalmente, cada mes, 1,000 clientes serán seleccionados como ganadores de premios que buscan alegrar su día a día y reforzar su compromiso con el ahorro.

Esta iniciativa puede ayudar a las personas a reconocer el ahorro como un medio para alcanzar metas personales y, al mismo tiempo, premiar el esfuerzo de quienes apuestan por el futuro a través de una gestión responsable de sus finanzas.

Con la Cuenta Ganadora BBVA, el sueño de tener el departamento propio puede estar más cerca de lo que se piensa, y cada depósito es un paso hacia esa meta.

Cómo participar y aprovechar esta oportunidad

Participar en el sorteo de la Cuenta Ganadora es muy sencillo y está abierto a que cualquier cliente puede participar:

Apertura de la cuenta: Los clientes deben abrir una Cuenta Ganadora BBVA con un monto mínimo de S/1,500 o $500. Ahorros adicionales: Cada sol o dólar adicional depositado se convierte en una opción más para ganar en los sorteos. Sorteos: El 1er Sorteo se llevará a cabo el 5 de febrero con 1,000 ganadores de premios varios. El 2do sorteo se llevará a cabo el 5 de marzo con 1,000 ganadores de premios varios). El 26 de marzo será el gran día en el que se seleccionarán los ganadores de los 2 departamentos de estreno y 1,000 ganadores de premios varios.

Dos departamentos serán sorteados entre los clientes de La Cuenta Ganadora BBVA. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de las finanzas personales no tiene por qué ser un dolor de cabeza, por lo que siempre es de utilidad conocer alternativas que ayuden a ver el ahorro no solo como una práctica necesaria, sino como una oportunidad emocionante de alcanzar metas y transformar su vida.

El ahorro hoy, puede ser el depa mañana, si quieres conocer más detalles sobre esta opción para el ahorro puedes visitar la Cuenta Ganadora de BBVA.