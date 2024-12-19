Conoce las tendencias de Color 2025 y la clave para transformar tus espacios

Habitación minimalista con decoración en tonos turquesa y rosa, destacando muebles funcionales y estilo contemporáneo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color es una herramienta esencial para transformar cualquier espacio. Además de su impacto visual, influye en el estado de ánimo y la percepción de los ambientes, por lo que es fundamental considerar el propósito de la habitación al seleccionar el color.

También es importante tener en cuenta la luz natural de la habitación, ya que un color puede lucir diferente dependiendo de la cantidad de luz que reciba a lo largo del día. Este análisis cuidadoso permite maximizar el potencial del espacio, haciéndolo más armónico y funcional.

Aunque el proceso puede parecer complejo, actualmente existen herramientas que facilitan la elección de colores para un espacio, una de ellas es ColorLife TRENDS cuya principal funcionalidad es mostrar cómo el color puede redefinir un entorno, al tiempo que acerca a las tendencias de color a un público más amplio.

ColorLife TRENDS 2025 es el resultado de una colaboración interdisciplinaria entre arquitectos, artistas, diseñadores y chefs mexicanos, que de la mano de COMEX, asegura que cada color no solo sea visualmente atractivo, sino que también cuente con un trasfondo cultural y emocional.

El protagonismo de este 2025 lo tiene el tono Bambú 237-05, que es un vibrante tono verde cítrico con matices amarillos que promete renovar hogares con frescura y energía.

El tono Bambú 237-05 está inspirado en el bambú, material que simboliza flexibilidad, resistencia y conexión con la naturaleza. Este color no solo embellece, sino que también aporta un aire de equilibrio y modernidad. Según los expertos, es ideal para quienes desean crear espacios versátiles, dinámicos y acogedores.

Los tonos verdes tienen una cualidad especial: evocan calma, pero también despiertan creatividad. Por ello, Bambú 237-05 se adapta perfectamente a múltiples estilos, desde lo rústico hasta lo contemporáneo.

Cuatro paletas, infinitas posibilidades

Este año, junto a Bambú 237-05, Comex presenta cuatro paletas cuidadosamente diseñadas para resonar con diferentes personalidades, estados de ánimo y objetivos decorativos:

ColorLife TRENDS tiene como objetivo inspirar la transformación del entorno a través del color. (Cortesía Comex)

Mole Rosa: un homenaje a la riqueza culinaria mexicana

Esta paleta celebra la tradición gastronómica con tonos que evocan los ingredientes del mole, uno de los platillos más emblemáticos de México. Colores cálidos y terrosos se combinan con acentos vibrantes, ideales para cocinas o áreas de convivencia. Mole Rosa

Sueño Artificial: creatividad y descanso en armonía

Con una mezcla de morados, azules y acentos metálicos, esta paleta es perfecta para quienes buscan espacios introspectivos. Desde un estudio creativo hasta un dormitorio relajante, estos tonos promueven la imaginación y la tranquilidad. Sueño Artificial

Ritmos de la Tierra: reconexión con la naturaleza

Verdes y terracotas dominan esta propuesta, inspirada en paisajes naturales. Es la opción ideal para salones o terrazas, proporcionando una atmósfera cálida y acogedora.Ritmos de la Tierra

Espectro Fértil: la frescura de lo femenino

Tonos suaves y naturales componen esta paleta, pensada para agregar serenidad y frescura a cualquier rincón del hogar. Es perfecta para quienes buscan un toque de elegancia sutil en su decoración. Espectro Fértil

Estas paletas están diseñadas para adaptarse a distintos estilos y personalidades, sin necesidad de grandes cambios. Solo algunos detalles en los tonos correctos pueden dar nueva vida a tus espacios.

Miles de posibilidades por explorar

Además de las tendencias 2025, Comex pone a disposición de las personas más de 3,500 colores que permiten explorar todas las posibilidades creativas. Con herramientas como ColorLife, elegir el tono perfecto para cada espacio es más fácil que nunca.

La pintura no solo es una herramienta estética, sino un medio para contar historias y crear ambientes que reflejen nuestra personalidad. Un tono bien elegido puede convertir un espacio ordinario en un refugio personal, estimular la creatividad en áreas de trabajo o promover la calma en zonas de descanso.