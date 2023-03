Seis consejos que pueden hacer la vida más fácil en el FEP

En su versión número 11, el festival de música más importante en Colombia, llega este mes con un día de música adicional.

Se acerca la cita para el evento musical más grande de Colombia que se llevará a cabo el 23, 24, 25 y 26 de marzo. Este contará con la participación de Twenty One Pilots, The Chemical Brothers, Drake, Rosalía, Billie Eilish, entre otros, y logrará entregar una descarga de adrenalina como resultado de más de 50 horas continuas de música en vivo.

No es para menos. Contando con un jueves que contará con las figuras musicales que hoy escriben la historia de la música; un viernes cargado de música urbana y rock; un sábado fiestero; y un domingo para cerrar con la música que marca las tendencias del futuro, es importante ir preparado para una jornada intensa y no descartar las condiciones variables del clima.

En este sentido y contando con la experiencia de otros años, a continuación, compartimos seis consejos que es mejor no pasar por alto, cuando se es un asistente del Estéreo Picnic.

Impermeable

Durante años, el Estéreo Picnic se ha caracterizado por sus momentos de lluvia. Al ser un evento al aire libre y teniendo en cuenta que la mayoría de los escenarios no cuentan con una carpa o un techo que cubra a los espectadores, una de las cosas que no puede descartar todo asistente es un impermeable. Si bien es posible encontrar ponchos desechables al ingresar al campo, lo mejor siempre será anticiparse y llevar uno en la mochila, esto evitará resfriados repentinos y la incomodidad de estar mojado el resto de la jornada.

Contar con un impermeable en todo momento, es la clave para disfrutar del evento sin tener que mojarse por la lluvia.

Cambiar el cigarrillo por BONDS by IQOS

Si bien el consejo es nunca fumar, cuando se tiene en cuenta que uno de los inconvenientes más comunes que afrontan los adultos fumadores que recurren a festivales de música es incomodar a los demás con el olor del cigarrillo, existen diferentes alternativas. Ante esto, opciones como BONDS by IQOS, pueden dar solución a estas situaciones. Este dispositivo para adultos fumadores calienta el tabaco en vez de quemarlo, por lo que no produce humo ni olor a cigarrillo. Además, otro de los beneficios de llevar este dispositivo portátil y compacto, es que no produce ceniza y no necesita ni cenicero, ni encendedor para utilizarlo. Comprar el dispositivo con antelación es fácil. Ingresando a iqos.com, el usuario puede adquirirlo online o también en el stand de BONDS by IQOS, que estará ubicado en el escenario principal del festival, se puede adquirir fácilmente.

BONDS by IOQS, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que no produce humo ni olor a cigarrillo.

Pila para el celular

Tener el celular cargado durante toda la jornada es casi un imposible. Con la cantidad de artistas que se presentarán este año, es probable que la pila del celular se acabe en un abrir y cerrar de ojos tras hacer videos y fotografías. Si bien, es importante recordar que el festival cuenta con algunas estaciones de carga, al ser un campo abierto, estas no son tan fáciles de encontrar y probablemente estarán ocupadas. Por eso, para evitar que esto ocurra y no desplazarse tanto de un lugar a otro, la recomendación es portar una pila de repuesto cargada.

Una batería adicional es uno de los objetos indispensables que todo visitante al Estéreo Picnic debe portar.

Acceso a wifi

Por tratarse de un campo abierto que es lejano a zonas urbanas, uno de los constantes problemas del FEP ha sido la conexión a la red wifi. Por eso, pensando en esto BONDS by IQOS, ofrece a sus usuarios conexión de internet gratuita en su stand de BONDS by IQOS. Allí los usuarios podrán conectarse fácilmente y hacer su vida más fácil sin sufrir por la falta de red.

Pensando en la falta de conectividad IQOS ofrece a sus clientes la opción de conectarse de manera gratuita a la red que tendrán disponible en su stand.

Botella de agua

Mantenerse hidratado es una prioridad en los conciertos y festivales de música. Por eso, el Festival Estéreo Picnic permite a los asistentes llenar sus botellas reutilizables de agua e ingresar con estas. Esto, además de prevenir los desechos de botellas plásticas y contribuir al medio ambiente, representa un ahorro.

Hoy en día, los organizadores del evento musical, permiten el ingreso de termos con agua.

Zapatos para la lluvia

El campo abierto es conocido por los barrizales y charcos que se generan. Por eso, para que la lluvia no sea un limitante y para disfrutar de más días de este prometedor festival, se recomienda llevar botas o zapatos para la lluvia fáciles de lavar y que eviten que el agua entre a los pies.

Zapatos resistentes al agua o botas de caucho, son la mejor opción para evitar mojarse los pies.

*Contenido patrocinado por Coltabaco S.A.S.

*Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores.