Cómo aprovechar al máximo la tarjeta débito durante el ‘Black Friday’

Hoy en día muchas entidades financieras ofrecen a sus clientes la posibilidad de contar con una tarjeta débito Mastercard. Tener este producto a la mano, facilita las compras.

La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y uno de los días más favorables para hacer compras a precios razonables es el ‘Black Friday’.

Para la ocasión que tiene lugar este 25 de noviembre, cientos de establecimientos comerciales y marcas ofrecen descuentos en productos de tecnología, ropa, calzado, juguetería, hogar, deportes, entre otros que, si bien no están exentos de IVA, sí cuentan con rebajas importantes que pueden ser significativas sobre todo para quienes buscan adelantar las compras navideñas.

Tomar una decisión de compra y de pago de manera informada, y optimizando los recursos en lo que realmente se requiere es más fácil de lo que se piensa. Por tal motivo, este medio, de la mano de expertos de Mastercard, se dio a la tarea de hacer esta guía para aprovechar al máximo el ‘Black Friday’ haciendo compras inteligentes con tarjeta débito.

Compras con tiempo

Es verdad que la demanda aumenta un día como el ‘Black Friday’, los almacenes pueden estar muy llenos y las filas para pagar larguísimas. Pero no dejarse llevar por los impulsos es lo primero. Teniendo en cuenta que las compras con la tarjeta débito de Mastercard son con los recursos de una cuenta corriente o de ahorros y que el hecho de que se presenten unos días de descuentos no significa dejar a un lado otras responsabilidades, tener claro cuáles son las compras que se van a realizar, quizás hacer un listado con las necesidades y deseos, es clave.

La hora de los descuentos

Los ítems con mejores descuentos son los que se acaban rápidamente. Estar al tanto de esas grandes ofertas y madrugar para comprar online o ser de los primeros clientes en ingresar a las tiendas, puede ser una buena opción para sacar provecho y no quedarse al final del día con lo que sobra.

Comparación de precios

No hay que desaprovechar el ‘Black Friday’. Sin embargo, no está de más revisar los precios corrientes que tienen esos artículos que necesita. Es importante tener presente que algunas tarjetas débito de Mastercard, como la tarjeta Platinum y Black, permiten a los usuarios beneficiarse con la Cobertura de Protección de Precios e-Commerce. Esto significa que si el portador consigue un precio más bajo por el mismo producto puede recibir un reembolso por la diferencia con el precio que pagó. Este beneficio no aplica para ítems con descuentos, pero tenerlo en cuenta puede llegar a ser hasta más beneficioso que hacer compras durante los días de promociones.

Ya puede pagar sus compras en línea con tarjeta débito

Hoy en día, aprovechar una fecha como el ‘Black Friday’ para hacer compras nacionales o internacionales en portales digitales, también es posible con una tarjeta débito Mastercard, ya que, al igual que una de crédito cuenta con los elementos de acceso y seguridad para poder realizar una compra exitosa como son, el número de la tarjeta con 16 dígitos, fecha de caducidad y CVC (código de verificación), con la ventaja que el valor de la compra es debitado directamente de una cuenta de ahorros o cuenta corriente.

Lea la letra menuda

No siempre los días de descuentos permiten a los compradores hacer las compras con todos los medios de pago, por lo que informarse previamente antes de gastar es importante, al fin de cuentas, la idea con este tipo de fechas es lograr sacar provecho y obtener esos artículos que se necesitan a precios económicos.

Pero si bien son varias las sugerencias que permiten sacar total provecho al ‘Black Friday’, lo cierto es que cuando se trata de medios de pago, la mejor manera de hacerlo es por medio de productos financieros versátiles. En tal caso, considerar las tarjetas débito que pone a disposición Mastercard a través de las entidades bancarias, no solo significa poder gozar de múltiples beneficios, sino que también permite establecer el tope de gasto, haciendo más fácil ejercer control financiero, evitando las compras impulsivas y el sentimiento de arrepentimiento al final.

Las tarjetas débito de Mastercad, que debitan los recursos de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, están disponibles para los usuarios a través de las principales entidades financieras del país.

