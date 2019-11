Desde que había comenzado la construcción del muro que dividía Berlín, el 13 de agosto de 1961, Harry no era la misma persona. A veces desaparecía por días. Por las noches, incluso con nieve, tomaba su bicicleta y pedaleaba por unos callejones oscuros y esquivando a los numerosos guardias. Los amigos lo llamaban “Harry draufgänger” (Harry, el temerario). Le pedían que abandonase sus hazañas que desafiaban la muerte, que volviera al ciclismo y abriera ese quiosco de prensa que alguna vez había soñado. Su mujer, Rotraut, también estaba muy preocupada. Cuando salía en sus “misiones secretas” se quedaba esperándolo pegada a la ventana. Estaba convencida de que en cualquier momento vendrían unos agentes de la policía secreta a llevársela a ella y a su hijo para presenciar la tortura de su marido. Pero no sabía porqué lo podrían torturar. Sospechaba, pero Harry no le daba ningún detalle que la pudiera comprometer.