El camuflaje real de los tigres: no es por confundir al ojo humano, es para esconderse de sus presas

El camuflaje real de los tigres: no es por verse más bonitos es para esconderse de sus presas. (Pixabay)

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El intenso color naranja del tigre de Bengala ha generado durante años la impresión de que su camuflaje resulta ineficaz en la selva. Esta percepción se basa en la visión humana, acostumbrada a distinguir sin dificultad ese pelaje entre la vegetación. Sin embargo, la realidad del camuflaje del mayor felino del mundo solo puede entenderse desde la perspectiva de quienes lo acechan y, sobre todo, de quienes escapan de él. El camuflaje del tigre responde a la percepción visual de sus presas, no a cómo lo ven los humanos.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Camuflaje de la Universidad de Bristol, que en 2019 publicó un interesantísimo artículo en la revista ‘Journal of the Royal Society’ aportó una explicación científica a este enigma evolutivo. Los expertos analizaron cómo los patrones de color de distintas especies interactúan en ambientes como bosques y desiertos, utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. Esta metodología permitió comprobar que la visibilidad de los animales depende en gran medida de las capacidades visuales del observador y no del color “real” de su pelaje.

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Los resultados del estudio demostraron que la evolución ha favorecido la apariencia del tigre no para confundir al ojo humano, sino para maximizar su ocultamiento ante sus presas habituales. Así, la naturaleza ha establecido un equilibrio en el que la supervivencia depende tanto de la biología del depredador como de la de su presa.

La visión de los mamíferos y el camuflaje eficaz

La clave de este fenómeno se halla en el sistema visual de la mayoría de los mamíferos. Mientras que los humanos poseen visión tricromática, capaces de distinguir los colores rojo, verde y azul, la mayoría de los mamíferos no primates, como los ciervos, tienen visión dicromática. Esto significa que no pueden diferenciar entre el naranja y el verde. Por ese motivo, el pelaje naranja del tigre de Bengala se percibe como una tonalidad verdosa entre la vegetación, convirtiendo al animal en prácticamente invisible para sus presas.

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Para los animales con visión dicromática, el pelaje naranja del tigre de Bengala se percibe como una tonalidad verdosa entre la vegetación. (Facebook / Aalborg Zoo)

El estudio de la Universidad de Bristol subraya que no existe presión evolutiva para que los tigres desarrollen un pelaje verde auténtico. El camuflaje resulta efectivo porque el sistema visual de sus presas no distingue el naranja del verde, lo que anula cualquier ventaja que podría aportar un color diferente. En palabras del equipo de investigación, “hay poco beneficio en volverse verde si el receptor es dicromático”.

Este fenómeno también explica por qué no existen mamíferos de pelaje verde en la naturaleza. La única excepción conocida es el perezoso, cuyo tono verdoso no proviene de su pigmentación, sino de las algas que crecen en su pelo.

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Nuevas aplicaciones del conocimiento sobre camuflaje

Los avances tecnológicos usados en el estudio, como los algoritmos de simulación visual, abren nuevas posibilidades no sólo para comprender la evolución animal, sino también para optimizar sistemas de camuflaje en ámbitos como la seguridad y la defensa. La investigación concluye que la eficacia del camuflaje depende exclusivamente de las capacidades de procesamiento visual del observador.

Esta perspectiva permite diseñar simulaciones sobre cómo se perciben los colores en función del sistema visual de diferentes especies. Así, el camuflaje deja de ser una cuestión de tonalidad objetiva y se convierte en una adaptación específica a los sentidos de quien observa.

El tigre de Bengala ejemplifica una de las adaptaciones más eficaces de la evolución. (Dreamworld)

De esta manera, el tigre de Bengala ejemplifica una de las adaptaciones más eficaces de la evolución. Lo que para los humanos resulta llamativo, para un ciervo es invisible. La naturaleza ha configurado la apariencia de este felino para que triunfe en su entorno, mostrando que la supervivencia depende tanto de la biología de la presa como del depredador.

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