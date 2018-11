Divagó como nunca. "Me secuestraron militares extranjeros de alto rango. Me metieron en una camioneta. Después me llevaron en avión, con doce chicos, a otros lugares. Nunca supe dónde estaba. Los niños éramos violados por hombres, y si nos negábamos nos clavaban agujas en los ojos. A mí me quebraron la mano derecha con un bate de béisbol, el pie izquierdo con un fierro, y con un líquido me cambiaron el color de los ojos. Pude escapar porque no cerraron bien la puerta de mi celda, y ya libre descubrí que estaba en España".