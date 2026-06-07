México

A 36 años de su creación, la CNDH reivindica su transformación y busca dejar atrás su origen neoliberal

El organismo asegura que deja atrás un esquema nacido en el salinismo, presume más resoluciones y revisa expedientes como Ayotzinapa, mientras empuja una reforma para convertirse en una defensoría nacional

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Retrato de una mujer de cabello rojizo con un traje de raya diplomática y un colgante, mirando al frente. Dos hombres borrosos aparecen detrás.
La Comisión sostiene que mantiene una cifra alta de expedientes, pero ahora los resuelve con mayor rapidez y responsabilidad, además de operar con menos recursos que en administraciones anteriores | (Imagen Ilustrativa Infobae creada con Inteligencia Artificial)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cumplió 36 años y sostiene que atraviesa una transformación estructural, bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra. La institución afirma que el modelo con el que nació, impulsado por Carlos Salinas y Jorge Carpizo, responde a una lógica neoliberal que ya no corresponde al México actual.

A través de un pronunciamiento, difundido en las cuentas oficiales del organismo emitido el pasado 6 de junio de 2026, la CNDH subrayó que su tarea ya no es simular la defensa de los derechos humanos, sino colocarse al servicio de la población y romper con décadas de simulación y colusión con el poder.

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La CNDH señaló que, durante años, el carácter no vinculante de sus recomendaciones y la presencia de expolicías y exministros públicos en sus filas sirvieron para encubrir la impunidad y la desatención a víctimas.

La presidenta Piedra Ibarra y el equipo directivo aseguran que ese pasado queda atrás y que ahora la institución se enfoca en la defensa real y efectiva de los derechos del pueblo mexicano.

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Récord de recomendaciones y revisión de casos emblemáticos

En los últimos cinco años, la CNDH, de acuerdo a su pronunciamiento, ha emitido el mayor número de recomendaciones y de Acciones de Inconstitucionalidad en su historia. La institución precisa que la cifra de quejas atendidas se mantiene alta, pero ahora se resuelven con mayor rapidez y responsabilidad, además de operar con menos recursos que en administraciones anteriores.

Caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Uno de los cambios principales consiste en la revisión de casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso Mario Aburto y los hechos de la llamada “Guerra Sucia”. La CNDH indica que, en estos casos, ha corregido omisiones y deficiencias del pasado, emitiendo nuevas recomendaciones que responsabilizan a las autoridades y buscan resarcir el daño.

La directiva destaca que el organismo abandona el enfoque mercadotécnico y el despilfarro presupuestal, privilegiando un manejo escrupuloso de los recursos y una revaloración de sus funciones públicas.

Reforma pendiente: la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo

La presidenta Rosario Piedra Ibarra presentó hace más de tres años una propuesta de reforma profunda ante el Congreso de la Unión para transformar la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Esta iniciativa, señala la institución, busca eliminar de raíz el modelo neoliberal y cumplir con una demanda del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La CNDH afirma que la reforma es una deuda pendiente del Poder Legislativo y llama a diputados y senadores a concretarla.

La institución sostiene que su objetivo es reducir las violaciones a derechos humanos hasta que sea innecesaria su propia existencia como órgano autónomo.

¿Por qué ha sido criticada la CNDH?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enfrentado críticas por su postura ante la crisis de desapariciones en México, tanto de colectivos buscadores como de la agrupación Somos México, esta última realizó una protesta el pasado 19 de abril de 2026 frente a la sede del organismo, exigiendo la renuncia de Rosario Piedra Ibarra. Los manifestantes acusaron que, bajo su dirección, la CNDH “no acompaña a las víctimas, las invisibiliza y protege al Estado en lugar de confrontarlo”.

CNDH-ONU
CNDH a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

La protesta surgió luego de que la CNDH descalificó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que sus conclusiones carecen de sustento y se apoyan en posturas de organizaciones no gubernamentales. La Comisión también rechazó que, en México, la desaparición forzada sea una política de Estado y cuestionó la legitimidad de voces como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

De acuerdo con Somos México, en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum desaparecieron más de 14,000 personas, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sumaron más de 54,000 casos. Los manifestantes aseguraron que “la crisis de desaparecidos es generalizada y documentada”, y criticaron que la CNDH minimizara el problema y descalificara el escrutinio internacional, lo que profundiza el distanciamiento con las víctimas y las madres buscadoras.

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