Agua, fuego y caídas extremas: así se vivió el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en México

En los últimos años, presentar un nuevo smartphone se ha convertido en todo un reto. Ya no basta con hablar de especificaciones técnicas o mostrar el diseño: hoy hay que poner los dispositivos a prueba. Ese fue precisamente el objetivo de HONOR con el lanzamiento del nuevo HONOR Magic8 Lite, un evento que se alejó por completo de lo convencional. Lejos de escenarios pulidos y discursos técnicos, la marca eligió un edificio urbano del centro de la Ciudad de México como sede.

Con estructuras expuestas, materiales duros y una atmósfera que evocaba el trabajo pesado, el recinto funcionó como una extensión del mensaje central: hoy los smartphones deben resistir la vida real. Los usuarios buscan equipos que no solo sean potentes y estéticos, sino que sobrevivan a caídas, agua, polvo y accidentes cotidianos. Bajo esa lógica, HONOR decidió demostrar en vivo —y sin filtros— de qué está hecho su nuevo dispositivo.

Pruebas extremas que llevaron al límite al HONOR Magic 8 Lite

El tono del lanzamiento estuvo marcado por la conducción de Facundo, quien imprimió su característico estilo irreverente y provocador a una presentación enfocada en mostrar la resistencia del HONOR Magic 8 Lite. De la mano de los comentaristas deportivos Luis García y Christian Martinoli, se realizaron diversas demostraciones del dispositivo, convirtiendo las pruebas en un espectáculo ágil, cercano y entretenido para los asistentes.

Al evento acudieron medios de comunicación, influencers, expertos en tecnología, figuras del deporte y entusiastas del mundo digital, quienes no solo presenciaron las pruebas, sino que también interactuaron directamente con el equipo y participaron en algunas de las dinámicas para comprobar su durabilidad, todo bajo estrictas medidas de seguridad. Más que un simple lanzamiento, la marca planteó una experiencia inmersiva que combinó entretenimiento, tecnología e innovación aplicada.

Durante el lanzamiento, el HONOR Magic 8 Lite fue sometido a pruebas de caída, fuego, inmersión y presión, confirmando su robustez ante condiciones más allá del uso cotidiano.

Las pruebas de resistencia en vivo fueron uno de los momentos clave del evento. El dispositivo fue congelado, sumergido en agua, expuesto a fuego directo, arrojado desde más de seis metros de altura, aplastado por una retroexcavadora y golpeado contra materiales duros de construcción. Cada demostración reforzó el mensaje de que el HONOR Magic 8 Lite está diseñado para soportar condiciones que van mucho más allá del uso cotidiano.

Esta durabilidad se sustenta en la cuarta generación de tecnología de resistencia de HONOR, con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, que le permiten resistir polvo, chorros de agua a alta presión y líquidos a temperaturas de hasta 85 grados centígrados. La pantalla está protegida con Corning Gorilla Glass Victus 2, con un incremento del 31% en resistencia, y una estructura interna de seis capas de absorción de impactos que protege el equipo ante caídas accidentales.

Durante la presentación, David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM, destacó que el Magic 8 Lite puede soportar hasta 10,000 kilopascales de presión y cuenta con un sistema interno de expulsión de líquidos y polvo mediante vibraciones, que limpia puertos y altavoces en ciclos de 30 segundos, eliminando soluciones improvisadas como el arroz.

“Este desempeño le valió al HONOR Magic 8 Lite un Guinness™ World Records por la caída de smartphone desde mayor altura, con una prueba realizada desde 6.133 metros”, compartió Moheno durante su intervención.

Potencia, autonomía y un cierre que marca el rumbo de la marca

Más allá de la resistencia, el HONOR Magic 8 Lite busca equilibrar robustez con rendimiento y diseño. Integra el procesador Qualcomm Snapdragon 6 de cuarta generación, hasta 16 GB de RAM (8 GB físicos y 8 GB virtuales), almacenamiento de 512 GB, conectividad NFC y MagicOS 9.0 basado en Android 15. Su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas, con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 6,000 nits, mantiene una estética delgada y elegante, incluso en un dispositivo pensado para el trabajo rudo.

Uno de los aspectos más destacados fue su batería de 8,300 mAh, considerada la más grande de su categoría en México y América Latina. Esta capacidad permite jornadas prolongadas de uso intensivo y convierte al dispositivo en un power bank gracias a su carga reversible de 7.5 W. “La resistencia y autonomía de este smartphone no son casualidad, son el resultado de años de innovación y pruebas rigurosas”, señaló Moheno.

En entrevista con Infobae, el directivo agregó que la confianza de la marca en la resistencia del dispositivo se refuerza con un esquema de garantías poco común en el mercado mexicano: 12 meses de protección contra daños por agua, cobertura para pantalla y tapa trasera, y dos años de garantía en batería.

Hoy, los teléfonos móviles son una herramienta indispensable para trabajar, comunicarse, crear contenido y entretenerse. En ese contexto, la resistencia dejó de ser un valor agregado para convertirse en una exigencia del consumidor. Con este lanzamiento, HONOR no solo presentó un nuevo dispositivo, sino que dejó claro su posicionamiento: apostar por smartphones de cero sacrificios, capaces de resistir la vida real sin renunciar a diseño, potencia ni autonomía.