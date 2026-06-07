México

Los fraudes que circulan en WhatsApp y SMS usando el nombre del INAPAM: cómo identificarlos

El 23% de los delitos cibernéticos en 2025 corresponde a fraudes mediante aplicaciones de mensajería. Los responsables clonan voces y páginas web para engañar a beneficiarios, recomienda no hacer clic en enlaces desconocidos

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Una mujer mayor con cabello gris y suéter azul claro mira su teléfono móvil con expresión de angustia, con el texto "scam" visible en la pantalla.
El engaño se presenta a través de mensajes en WhatsApp, SMS, Facebook, correos electrónicos y sitios web apócrifos. La mecánica es siempre la misma: prometer un beneficio inexistente —un préstamo sin intereses, un aguinaldo o una despensa gratuita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fraudes en WhatsApp que usan el nombre del INAPAM para ofrecer préstamos, aguinaldos y despensas falsas se han extendido por todo México, con víctimas documentadas que llegaron a depositar $6,000 pesos creyendo que recibirían un apoyo de $65,000.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Secretaría de Bienestar y la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitieron alertas oficiales ante el avance de estas estafas digitales dirigidas a adultos mayores.

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El engaño se presenta a través de mensajes en WhatsApp, SMS, Facebook, correos electrónicos y sitios web apócrifos. La mecánica es siempre la misma: prometer un beneficio inexistente —un préstamo sin intereses, un aguinaldo o una despensa gratuita— y luego solicitar un depósito o datos personales para “liberarlo”.

Las modalidades que circulan

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La segunda modalidad opera a través de sitios web apócrifos. El dominio credencialinapam.com.mx fue identificado por el propio INAPAM como fraudulento: solicita datos personales y bancarios a cambio de supuestos beneficios vinculados a la credencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera variante involucra préstamos falsos de hasta $65,000 pesos. Los delincuentes contactan por WhatsApp a titulares de la credencial INAPAM, se presentan como funcionarios de Bienestar y piden un depósito previo para tramitar el crédito. Una beneficiaria en Veracruz depositó $6,000 pesos; al hacerlo, los estafadores le exigieron más dinero, según informó Diana Paulina Osorio del Valle, coordinadora regional de Bienestar en esa entidad.

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La segunda modalidad opera a través de sitios web apócrifos. El dominio credencialinapam.com.mx fue identificado por el propio INAPAM como fraudulento: solicita datos personales y bancarios a cambio de supuestos beneficios vinculados a la credencial.

Una tercera variante usa el nombre del INAPAM para prometer aguinaldos inexistentes, principalmente por SMS y Facebook. La Delegación de Bienestar en Nayarit registró más de 50 reportes de ciudadanos que recibieron estos mensajes, con mujeres como blanco principal, según la titular Patricia Urenda.

En los casos más recientes, los delincuentes han incorporado inteligencia artificial para clonar la voz de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y hacer más creíbles las llamadas fraudulentas. La propia funcionaria alertó sobre esta práctica en abril de 2026 a través de sus redes sociales.

Qué dice el INAPAM sobre su credencial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La credencial no garantiza apoyos económicos, despensas ni préstamos. Cualquier mensaje que ofrezca este tipo de beneficios a cambio de un depósito o de datos bancarios debe considerarse fraudulento, advirtió el Instituto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores rechazó de forma categórica todas estas prácticas. La credencial INAPAM tiene un único propósito oficial: acreditar a las personas adultas mayores para acceder a descuentos en servicios de salud, transporte, alimentación, recreación y cultura.

La credencial no garantiza apoyos económicos, despensas ni préstamos. Cualquier mensaje que ofrezca este tipo de beneficios a cambio de un depósito o de datos bancarios debe considerarse fraudulento, advirtió el Instituto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también desmintió públicamente la existencia de programas sociales no anunciados por canales oficiales. “Hay muchos fraudes que circulan en redes sociales, incluso videos creados con inteligencia artificial que parecen reales”, señaló durante una conferencia matutina en enero de 2026.

La alerta de la Policía Cibernética

Primer plano de una mujer mayor atenta, con un teléfono en cada mano: uno muestra una app bancaria, el otro está en su oído. Hay billetes y gafas en la mesa.
La SSC identificó que los mensajes maliciosos suelen llegar disfrazados de ofertas, premios o alertas institucionales. Al hacer clic en los enlaces adjuntos, la víctima es redirigida a sitios falsos que imitan páginas oficiales o que descargan software malicioso en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México documentó que los incidentes ocurridos a través de aplicaciones de mensajería representan el 23% de las denuncias por delitos cibernéticos en 2025, entre los que se incluyen fraude, extorsión y robo de contraseñas.

La SSC identificó que los mensajes maliciosos suelen llegar disfrazados de ofertas, premios o alertas institucionales. Al hacer clic en los enlaces adjuntos, la víctima es redirigida a sitios falsos que imitan páginas oficiales o que descargan software malicioso en el dispositivo.

En coordinación con Meta, la SSC también alertó sobre el robo de cuentas de WhatsApp mediante “ataques de fuerza bruta”, técnica que usa programas automatizados para vulnerar contraseñas. Una vez obtenida la cuenta, los delincuentes suplantan la identidad de la víctima para solicitar dinero a sus contactos.

Cómo identificar si el mensaje es falso

Persona sosteniendo un smartphone negro que muestra un mensaje rojo de "ALERTA DE ESTAFA" con el logo verde de WhatsApp, sobre un fondo borroso de mesa y taza de café.
La Secretaría de Bienestar y el INAPAM no contactan a los beneficiarios para solicitar información confidencial por mensajes privados ni para pedir depósitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades coinciden en una serie de señales que delatan estos fraudes:

El mensaje genera urgencia o promete un beneficio “por tiempo limitado”

Solicita un depósito previo o una “cuota de activación”

Pide CURP, número de cuenta o datos bancarios por un enlace o formulario

El enlace no termina en gob.mx

El beneficio prometido no fue anunciado en canales oficiales del INAPAM o Bienestar

La Secretaría de Bienestar y el INAPAM no contactan a los beneficiarios para solicitar información confidencial por mensajes privados ni para pedir depósitos.

Dónde verificar y cómo denunciar

Una anciana caucásica con el pelo gris y rizado, vestida con un cárdigan azul, mira su celular con una expresión de tristeza y angustia, con lágrimas en los ojos
También es posible reportar directamente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) si el fraude involucra productos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmar si un apoyo es real, las autoridades indican consultar exclusivamente el sitio gob.mx/inapam y las cuentas institucionales verificadas del Gobierno de México.

Ante cualquier intento de estafa, la Policía Cibernética de la SSC atiende en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También es posible reportar directamente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) si el fraude involucra productos bancarios.

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