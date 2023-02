Murió el cantante Trugoy the Dove, cofundador de De La Soul

Imagen de archivo: David Jude Jolicoeur, también conocido como Trugoy the Dove de "De La Soul" durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California. (: Krista Kennell/Sipa Press/Archvo)

David Jude Jolicoeur, conocido ampliamente como Trugoy the Dove y uno de los miembros fundadores del trío de hip hop de Long Island De La Soul, ha muerto. Tenía 54 años.

Su representante, Tony Ferguson, confirmó los informes el domingo. Ninguna otra información estuvo disponible de inmediato.

En los últimos años, Jolicoeur había dicho que estaba luchando contra una insuficiencia cardíaca congestiva, viviendo con una máquina LifeVest adherida a su persona. De La Soul fue parte del tributo al hip-hop en los premios Grammy la semana pasada, pero Trugoy no estaba en el escenario con sus compañeros de banda.

Los tributos llegaron a las redes sociales poco después de que se conociera la noticia el domingo.

“¡Dave! Fue un honor compartir tantos escenarios contigo”, escribió el rapero Big Daddy Kane en Instagram.

El rapero Erik Sermon publicó en Instagram que “Este duele. Desde Long Island de uno de los mejores grupos de rap en Hiphop #Delasoul #plug2 Dave falleció, se te extrañará… RIP”.

Vincent Mason de De La Soul, a la izquierda, y David Jude Jolicoeur actúan en la Feedback Party de Rachael Ray en Stubb's durante el Festival de Música South by Southwest el sábado 18 de marzo de 2017 en Austin, Texas. (Foto de Jack Plunkett/Invision/AP, archivo)

El joven Gurú agregó: “Descansa en paz, hermano mío. Fuiste amado. @plugwondelasoul Te amo hermano, estamos aquí para ti. Sonrisas te amo hermano. Esto es una locura” y DJ Semtex escribió que eran “noticias desgarradoras”.

El showrunner de “Luke Cage”, Cheo Hodari Coker, escribió en Twitter que “no entiendes lo que De La Soul significa para mí. Su existencia me dijo a mí, un geek negro de Connecticut, que sí, el hip-hop también te pertenece, y Trugoy fue el equilibrio, McCartney para Lennon, Keith para su Mick. Esta es una gran pérdida”.

Jolicoeur nació en Brooklyn pero se crio en el área de Amityville en Long Island, donde conoció a Vincent Mason (Pasemaster Mase) y Kelvin Mercer (Posdnuos) y los tres decidieron formar un grupo de rap, cada uno con nombres distintivos. Trugoy, dijo Jolicoeur, estaba al revés para “yogurt”. Más recientemente se había hecho llamar Dave.

El álbum de estudio debut de De La Soul, “3 Feet High and Rising”, producido por Prince Paul, fue lanzado en 1989 por Tommy Boy Records y elogiado por ser una contraparte más alegre y positiva de ofertas de rap más cargadas como “Straight Outta Compton” de NWA. " y “It Takes a Nation of Millions” de Public Enemy, lanzado apenas un año antes.

Con muestras de todos, desde Johnny Cash y Steely Dan hasta Hall & Oates, De La Soul marcó el comienzo del hip-hop alternativo. En Rolling Stone, el crítico Michael Azerrad lo llamó el primer “disco de hip-hop psicodélico”. Algunos incluso los llamaron grupo hippie, aunque a los miembros no les gustó mucho.

En 2010, la Biblioteca del Congreso agregó “3 Feet High and Rising” al Registro Nacional de Grabaciones por su importancia histórica.

De La Soul marcó el comienzo del hip-hop alternativo. EFE/EPA/BIRGIR THOR HARDARSON ICELAND OUT

“Es una obra maestra del hip-hop para la era en la que se lanzó”, dijo Jolicoeur a Billboard a principios de este año. “Creo que el elemento de esa época de lo que estaba sucediendo en la música, el hip-hop y nuestra cultura, creo que le dio la bienvenida y abrió las mentes y los espíritus para ver y probar cosas nuevas y diferentes. ... Creo que la inocencia que teníamos en ese entonces era valiente, pero estábamos en una época en la que la inocencia era genial. No probando a James Brown, sino probando a Liberace. Creo que fue impactante entonces. No sé si impactaría de la misma manera (ahora)”.

Siguieron con “De La Soul Is Dead”, en 1991, que fue un poco más oscuro y divisivo con la crítica, y “Stakes is High”, en 1996.

De La Soul lanzó ocho álbumes y en marzo iba a hacer su debut en Spotify, Apple Music y otros después de una larga batalla con Tommy Boy Records sobre asuntos legales y editoriales. La adquisición en 2021 de Tommy Boy Records por parte de Reservoir, con maestros de la talla de De La Soul, Queen Latifah y Naughty By Nature, ayudó a avanzar y el catálogo completo se estrenó el 3 de marzo.

“Crees que eres dueño de tus cosas y que ahora están en control, esperando que lleguen los cheques. Pero no es así en absoluto. Hay mucho que hacer”, dijo Jolicoeur a Billboard. “Necesitas colaboradores, necesita ayuda, necesita volver a trabajar en el sistema y no necesariamente ser el único comisionado de este proyecto. Necesita aliados, necesita empresas con las que trabajar, necesita personas para contratar, y aprendimos una gran lección de eso. Definitivamente no fue solo ‘¡Recuperemos a nuestras canciones!’ No fue eso”.

A lo largo de los años, el grupo fue nominado a seis premios Grammy, ganando uno a la Mejor Colaboración Vocal Pop por la canción de Gorillaz “Feel Good Inc”.

El cantante de Gorillaz, le dedicó un Tweet con las palabras “Un bucle para Dave. Te amo” y un video con una melodía para despedir al músico.

A loop for Dave. I love you 🕊 ⚓️ ❤️ pic.twitter.com/4mkCdYJDCS — Damon Albarn (@Damonalbarn) February 13, 2023

Durante la pandemia, dijo, se habló de álbumes en solitario y diversificación, que no eran nuevos.

“Nos apoyamos mutuamente en esas ideas, pero al mismo tiempo, creo que la magia realmente sucede cuando somos los tres”, dijo. “No estoy tratando de descifrar esa fórmula, y tampoco creo que nadie más lo esté”.

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a los grupos sobre cómo permanecer juntos, dijo que hay que luchar, pero recuerda que estás luchando por el equipo.

“A veces se trata de dinero, pero luego hay un elemento de: no nos llevamos bien porque no hemos sido honestos el uno con el otro. Supere esa honestidad, siga adelante y siga adelante, porque se siente bien. Pelea, sácalo todo y regresa sabiendo que estás luchando por el equipo”, dijo.

(con información de AP)

