Murió el legendario compositor estadounidense Burt Bacharach a los 94 años

El compositor Burt Bacharach, cuyos éxitos como “Do you know the way to San Jose” y “Raindrops keep fallin’ on my head” brindaron una banda sonora alternativa al rock and roll en las décadas de 1960 y 1970, murió a los 94 años, dijo el jueves su publicista a Reuters.

Bacharach murió por causas naturales en su casa en el área de Los Ángeles el miércoles. Estaba rodeado por su familia. Sus canciones, muchas escritas en una colaboración de 16 años con el letrista Hal David, no eran ni rock ni pop estrictamente.

Llenaron las radios estadounidenses y aparecieron en películas importantes, por lo que se escucharon con tanta frecuencia en la década de 1960 y principios de la de 1970 como las obras de los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan.

Bacharach escribió más de 500 canciones, muchas con un piano tintineante y arreglos de viento sutilmente seductores. Escribió éxitos para cantantes que van desde Dionne Warwick hasta los Carpenters. Más de 1.200 artistas interpretaron sus canciones, que ganaron seis premios Grammy y tres premios Oscar. Bacharach y David tuvieron 30 éxitos Top-40 solo en los años 60.

"Era simplemente diferente", le dijo una vez David a un entrevistador. "Innovador, original. Su música me habló. Escuchaba sus melodías y escuchaba letras. Escuchaba rimas, escuchaba pensamientos y los escuchaba casi de inmediato".

Para Bacharach, su talento era simple: "Soy una persona que siempre trata de lidiar con la melodía".

Con una apariencia suave y una conducta tranquila, el músico Sammy Cahn describió a Bacharach como “el único compositor que no parece un dentista”. Casado cuatro veces, sus esposas incluyeron a la también compositora Carole Bayer Sager y la actriz Angie Dickinson.

Las canciones de Bacharach fueron grabadas por artistas de la A a la Z, literalmente, desde Aretha (Franklin) hasta Zoot (Sims).

La colaboración Bacharach-David para "(They long to be) Close to you" fue un éxito mundial para The Carpenters en 1970 y "What the world needs now is love", originalmente grabada por Jackie DeShannon, fue versionada más de 150 veces.

Bacharach y David frecuentemente mostraron un toque mágico para Warwick, escribiendo sus éxitos "Walk on by", "I say a little prayer" y "In between the heartaches".

"Alfie", escrita por Bacharach para la película de Michael Caine del mismo nombre, fue un éxito para Cilla Black y Tom Jones cantó su canción principal para "What's mew pussycat?" del cineasta Woody Allen.

Otros temas cinematográficos incluyeron "Raindrops keep fallin' on my head" de "Butch Cassidy and the Sundance Kid", por la que Bacharach y David ganaron dos premios de la Academia y un Grammy a la mejor banda sonora.

Su "Baby, it's you" fue grabada por The Beatles, Elvis Costello, Gene Pitney y Perry Como.

CLUBES Y TIEMPO EN EL EJÉRCITO

Nacido como Burt Freeman Bacharach en Kansas City, Missuri, el 12 de mayo de 1928, aprendió a tocar el piano -al principio lo odiaba pero su madre insistió- después de que su familia se mudó a Nueva York.

Bacharach sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, pero vestía un esmoquin en lugar de uniforme militar y tocaba el piano en clubes de oficiales en todo Estados Unidos.

Más tarde, trabajó en clubes de Nueva York y se convirtió en pianista y arreglista de cantantes como Marlene Dietrich, Vic Damone, Polly Bergen y Paula Stewart, quien se convirtió en su primera esposa. Eventualmente, decidió que podía escribir mejores canciones que las que se presentaban a los cantantes para los que trabajaba.

Al principio de su carrera, trabajó junto con otros compositores en el famoso Brill Building de Nueva York.

“Eran tiempos emocionantes porque el Brill Building tenía siete pisos de estudios de música”, recordó en una entrevista de 2016 con el Huffington Post. “No tuve éxito de la noche a la mañana. Pasé mucho tiempo con mucho rechazo, así que también debes tener estómago para eso”.

Bacharach y David fueron responsables de una serie de éxitos que incluyeron "The look of love" de Dusty Springfield para la película "Casino Royale" y "This guy's in love with you" de Herb Alpert, su primera canción No. 1. La sociedad se quebró en 1973 después de un raro fracaso: la nueva versión de la película de Frank Capra "Lost horizon".

Bacharach se casó con su cuarta esposa, la instructora de esquí Jane Hanson, en 1993.

En 2007, su única hija con Angie Dickinson, Nikki, se suicidó a los 40 años después de toda una vida luchando contra el autismo. Cuando tenía más de 80 años, escribió una canción y la banda sonora de la película "Po", sobre un hombre que cría a una hija autista.

Si bien los grandes cantantes hicieron que sus temas fueran éxitos, Bacharach dijo que también disfrutaba el escenario y establecer una conexión personal con audiencias más pequeñas.

“Lo que trato de hacer... es subirme al escenario y conocer gente a través de la música”, dijo en la entrevista al Huffington Post.

