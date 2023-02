Muere el compositor Burt Bacharach, ganador del Oscar: dónde ver las películas que lo llevaron a ser reconocido en el cine

Paul Newman y Robert Redford en el clásico film que recreó la historia de los ladrones Butch Cassidy y Sundance Kid. (Star Plus)

Este jueves, se confirmó la muerte del reconocido compositor estadounidense Burt Bacharach, quien ganó tres premios Oscar por las películas Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y Arturo (1981). Además de ser reconocido por la Academia, ganó seis Grammys, dos Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy. Conoce dónde ver las películas para las que diseñó grandiosas bandas sonoras por las que será recordado siempre en el cine.

Burt Bacharach, el reconocido compositor y creador de icónicos soundtracks murió a los 94 (REUTERS/Tim Wimborne)

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Película western de 1969 protagonizada por Paul Newman, Robert Redford y Katharine Ross que sigue a unos pistoleros y ladrones de Wyoming. Butch y Sundance son los líderes de esta pandilla conocida como la Banda del Agujero en la Pared. Se llevó cuatro premios Oscar en su tiempo, incluido el de Mejor canción original por “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. El tema fue compuesto por Bacharach con las letras de Hal David, su habitual colaborador, e interpretado por B.J. Thomas. El film está disponible para ver en Star+.

Paul Newman y Robert Redford fueron los protagonistas de este clásico film de los 60. (John Springer Collection/CORBIS/Getty Images)

Arturo, el millonario seductor

Dudley Moore y Liza Minnelli protagonizan esta historia sobre un millonario alcohólico en Nueva York que debe terminar un romance con una camarera para no perder su herencia. Sin embargo, dar fin a esta relación sería a su vez traicionar sus sentimientos verdaderos. Burt Bacharach compuso la banda sonora de la película, aunque la primera elección fue Christopher Cross. Finalmente, el director y guionista Steven Gordon no se sentía en la misma sintonía con este último por su falta de experiencia. El tema principal titulado “Arthur’s Theme” fue escrito por Burt, Carole Bayer Sager y Peter Allen.

"Arturo, el millonario seductor" se centra en un hombre adinerado con problemas de alcoholismo. Es interpretado por Dudley Moore. (Warner Bros.)

Casino Royale

Es la primera producción para el cine inspirada ligeramente en la primera publicación de la serie de novelas de James Bond, escrita por Ian Fleming. David Niven da vida al Bond original en esta película de 1967 que contó también en su elenco con Deborah Kerr, Orson Welles, Peter Sellers, Barbara Bouchet, Woody Allen, entre otros más. La música original estuvo a cargo de Burt Bacharach y fue nominada a los Oscars, pero no se llevó la estatuilla dorada. Para rentar a través de Apple.

David Niven encarna al primer James Bond del cine en "Casino Royale". (Moviestore/Shutterstock)

