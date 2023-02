Rosalía venció a Fito Páez y Jorge Drexler en los Grammy por Mejor álbum rock latino

Rosalía celebró su premio en redes sociales, pues no acudió a la celebración en Los Ángeles (Photo by Mariano Regidor/Redferns)

Rosalía se llevó el segundo Grammy de su carrera por su más reciente disco, Motomami, en la 65° entrega de los premios de la Academia de Grabación de Estados Unidos, celebrados este domingo en la Arena Crypto, de Los Ángeles, California.

La intérprete de La Fama alzó el gramófono en la categoría Mejor álbum de rock latino o alternativo y se impuso sobre producciones como Los años salvajes, de Fito Páez, Tinta y tiempo, de Jorge Drexler, 1940 Carmen, de Mon Laferte y Alegoría, de Gaby Moreno.

Pese a que la cantante catalana no acudió a la premiación, festejó su logro a través de una publicación en redes sociales, donde compartió un par de selfies.

MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??! pic.twitter.com/GeolRcIsl5 — R O S A L Í A (@rosalia) February 6, 2023

Por su parte, también se encuentra nominada a Mejor video formato largo, por la presentación del Motomami en la plataforma TikTok (Rosalía TikTok Live Performace). En dicha categoría compite con Adele (One Night Only), Justin Bieber (Our World), Billie Eilish (Live al te O2), entre otros.

Su primer encuentro con los Grammy norteamericanos fue en 2020 con su multipremiado disco El Mal Querer, que le valió su primer Grammy por Mejor álbum rock latino o alternativo, y una nominación como Mejor nueva artista, en donde la derrotó Megan Thee Stallion.

