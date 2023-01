Esta es la fortuna que Harry y Meghan Markle habrían acumulado tras dejar la corona británica

El nuevo tráiler del documental de Meghan Markle y el príncipe Harry para Netflix

En 2020 el mundo se conmocionó al saber que Harry y su esposa Meghan Markle dejarían atrás los títulos de la realeza británica. A partir de ese momento, la controversial pareja aparentemente ha consolidado una enorme fortuna tras lanzar libros, podcasts y programas de televisión.

Fue el medio Forbes quien realizó una estimación en donde supuestamente las ganancias de Harry y Meghan ascenderían a más USD 135 millones.

Según el portal, uno de los rumores que predomina es que el hijo menor de la Princesa Diana recibió un anticipo de 20 millones de dólares por su autobiografía Spare, la cual vendió más de 1.4 millones de copias el día en que fue lanzada.

Foto del martes del libro 'Spare' del príncipe Enrique en la librería Waterstones en Londres Ene 10, 2023. REUTERS/Peter Nicholls

Este libro ha causado todo tipo de reacciones entre los lectores, pues hay quienes no han dudado en señalar que es mucho más incendiario que el documental y que podría suponer una ruptura total con la familia real.

El hijo menor de Carlos III y Lady Di contó, junto a J.R Moehringer, algunas de sus vivencias más polémicas, como sus experiencias con las drogas, su primer encuentro sexual o su desempeño contra los talibán en Afganistán.

De igual manera, la pareja habría firmado un acuerdo con Netflix por USD 100 millones en 2020. El contrato sería de cinco años e incluiría autorizaciones para producir programación infantil, películas, docuseries o documentales.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and his wife Meghan, Duchess of Sussex, leave after the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral as part of celebrations marking the Platinum Jubilee of Britain's Queen Elizabeth, in London, Britain, June 3, 2022. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Algunos de los proyectos que han lanzado en este tipo de formatos son Live to lead y la reciente docuserie Harry & Meghan.

Además, se habría preparado un programa infantil llamado Pearl que finalmente no salió a la luz, no obstante, otra serie titulada Heart of Invictus podría ser estrenada a finales de 2023.

Asimismo, el sitio aseguró que en diciembre de 2020 los duques de Sussex firmaron con Spotify por un podcast de tres años y la retribución pudo ir de los 15 millones hasta los 25 millones de dólares.

Por su parte, Meghan también incursionó en el mundo editorial tras lanzar en 2021 el libro ilustrado para niños The Bench, del cual habría recibido un anticipo de hasta 618 mil dólares.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, Meghan, Duchess of Sussex attend the 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award Gala in New York City, U.S., December 6, 2022. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

A pocos días de que se lanzaron las memorias del príncipe Harry, comenzó a especularse que posiblemente Meghan Markle también estaría contemplando relatar en un libro el periodo de su vida que vivió bajo las órdenes de Isabel II.

“Me sorprendería que Meghan no publicara su propia historia”, dijo un agente de Hollywood al tabloide británico Daily Mail. “Spare es claramente la oportunidad del príncipe Harry para contar la suya, pero la de ella es igualmente interesante. Quiero decir, ¿cuántas actrices terminan casándose con un príncipe?”, añadió.

Harry no descarta reconciliarse con la familia real

El príncipe Harry podría reunirse con el resto de la familia real británica antes de la coronación de su padre Carlos III en mayo, para calmar la tensión tras la publicación de sus explosivas memorias, afirmó el diario Sunday Times.

FOTO ARCHIVO: Meghan, duquesa de Sussex, llora mientras ella, el príncipe Enrique, duque de Sussex, la reina Camilla y el rey Carlos asisten al funeral de Estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña. 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Toby Melville/

“Todas las partes tendrán que ser flexibles. Pero es posible, es reparable”, estimó una fuente cercana al rey y a Harry citada por el dominical.

El rotativo menciona la posibilidad de una reunión entre el príncipe, su padre Carlos y su hermano William antes de la coronación prevista el 6 de mayo.

SEGUIR LEYENDO