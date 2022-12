Los latinoamericanos que se consagraron en el 2022 con ‘Marvel Studios’

Los Latinoamericanos que aparecieron en Marvel en este 2022 Foto: Infobae/@ Jovani Perez

Desde la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con Iron Man (2008) una de las demandas más recurrentes que se tenían en Latinoamérica por parte de los ávidos seguidores de los héroes más grandes del mundo, era la poca presencia de actores de la región para interpretar algún papel importante en la empresa encabezada por Kevin Feige.

Ahora, después de casi 15 años tras haber pasado diferentes fases en el UCM y con la llegada del Multiverso, los actores que han encarnado a los héroes más poderosos del orbe se han ido expandiendo por todos los continentes de la tierra, a tal punto que una de las zonas que más ha conseguido adentrarse a Marvel han sido los de América Latina.

Este 2022 representó una adición a las producciones de Marvel de gente proveniente de Hispanoamérica, tales han sido los casos de Oscar Isaac, Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Xochitl Gomez, Gael García Bernal y varios histriones más quienes se presentaron por primera vez en el UCM.

(Disney Plus)

Oscar Isaac encarnó a ‘Moon Knight’

El icónico histrión que sirvió como parteaguas para la llegada de varios más durante esta Fase 4 fue sin duda alguna, Oscar Isaac quien dio vida y, muy probablemente siga encarnando a Moon Knight en la exitosa serie presentada en Disney+.

El intérprete de origen guatemalteco-estadounidense encarnó a uno de los nuevos héroes traídos al presente por Marvel Studios el cual tiene una triple personalidad conformada por Steven Grant, Marc Spector y Jack Lockley siendo el avatar del dios, Konshu.

Esta no es la primera vez que Hernández Estrada se presta para algún rol dentro de Marvel Studios, pues antes de que Disney adquiriera la icónica empresa de cómics. Isaac dio vida a Apocalipsis en la producción de 20th Century Fox X-Men: Apocalipsis. Asimismo, Isaac dio voz a Miguel O’Hara / Hombre Araña 2099 en la producción de Sony Pictures Studios Spider-Man: : Into the Spider-Verse.

Tenoch Huerta y sus nuevas imágenes que robaron la atención en trailer oficial de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ (Foto: Empire)

Tenoch Huerta como ‘Namor’

Una de las apariciones que mayor escepticismo ocasionó a los ávidos seguidores de Marvel Studios fue la del actor mexicano Tenoch Huerta quien, sin ser consiente de ello, se convirtió en una de las caras del futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La cinta de Black Panther: Wakanda Forever sumó el talento de varios connacionales como Mabel Cadena como Namora, así como al talento de Letitia Wright como Shuri, Winston Duke como M’Baku, Danai Gurira como Okoye, Daniel Kaluuya como W’Kani, Dominique Thorne como Riri Williams/ Ironheart y Martin Freeman como Everett K. Ross.

En los cómics de Marvel, Namor es el primer mutante y, realmente es un antihéroe que poco a poco se gana su lugar con los héroes más poderosos y que ha llegado a formar parte del grupo de Los Illuminati junto a Reed Richards, Iron Man, Capitán América, Doctor Strange y Charles Xavier.

Cabe destcar que la versión vista en pantallas grandes de Namor encarnada por Tenoch Huerta tuvo grandes cambios en su arco narrativo, pues en lugar de ser el gobernante de la Atlántida, reinó las tierras de Talocan, una ciudad inspirada en las culturas mesoamericanas.

Mabel Cadena tuvo que aprender tres idiomas para poder interpretar su papel en Black Panther: Wakanda Forever (Foto: Marvel Studios)

Mabel Cadena como ‘Namora’ y Josué Maychi como ‘Attuma’

Una de las mexicanas que posiblemente seguirá de la mano con Marvel Studios en futuros proyectos será la mexicana Mabel Cadena quién al igual que Tenoch Huerta, logró ganarse el cariño de los seguidores de los comics por su encarnación como Namora.

Mitzi Mabel fue una de las latinas que logró convertirse en una heroína más del UCM al igual que lo hizo en 2021 Salma Hayek en Eternals, es por ello que su rol a futuro dentro del marco narrativo de Marvel será de vital importancia para velar por la seguridad y el secretismo de Talocan.

Mabel dentro de la cinta se presentó como una ávida seguidora de Namor (Tenoch); sin embargo, y al igual que Cadena, en Black Panther: Wakanda Forever se presentó al personaje del Señor de la Guerra Atlante, Attuma encarnado por el histrión Josué Maychi nacido en Chencoh, Campeche.

Maychi es conocido por sus trabajos en Malinche como Cuauhtémoc y en Hernán cómo Potonchán y, a pesar de que Attuma dentro de los comics de Marvel es un acérrimo rival de Namor, en la cinta de Disney se presentó como un aliado de el SubMarinero.

Josué Maychi en Black Panther: Wakanda Forever (Foto: Instagram/@/josuemaychi)

Gael García Bernal como ‘Jack Russell’

Una de las apariciones que más sorprendió a los seguidores de Marvel fue la del renombrado actor mexicano, Gael García Bernal que se sumó al UCM en el especial de Halloween donde introdujeron al personaje de Jack Russell quien tiene la habilidad de transformarse en un Hombre Lobo.

La inclusión de Bernal acaparó las portadas de todo el mundo, pues en el especial se encendió la brecha para que los monstruos puedan aparecer en un futuro dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, así lo dio a conocer Kevin Feige en una pasada entrevista con IGN.

“Presentamos un mundo que, en última instancia, será muy importante para el futuro del UCM. Queríamos explorar personajes completamente nuevos y lados completamente nuevos del UCM con este giro inusual, divertido y aterrador de lo sobrenatural”, indicó.

(Disney+)

Xochitl Gomez como ‘América Chávez’

Si bien no es totalmente latinoamericana, si tiene ascendencia mexicana directa de sus padres, así que Xochitl Gomez se convirtió en una de las caras a futuro del UCM tras su aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness junto a Benedict Cumberbatch (Steven Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Benedict Wong (Wong).

La joven de ascendencia mexicana se logró ganar el cariño de los seguidores de Marvel, pues su personaje será de vital importancia para el desarrollo cronológico de la Fase 5 que iniciará en este 2023 con Ant-Man and the Wasp: Quantumania en febrero del 2023.

América Chávez tiene la habilidad de poder cruzar líneas del tiempo y cruzar fronteras multiversales que serán parte del desarrollo narrativo del UCM con la llegada de Kang: El Conquistador (Jonathan Majors) quien será el nuevo gran antagonista en el ahora Multiverso.

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios, de izquierda a derecha, Xóchitl Gómez como América Chávez, Benedict Wong como Wong, y Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange en una escena de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (“Doctor Strange en el multiverso de la locura”) en una imagen proporcionada por Marvel Studios (Marvel Studios via AP)

