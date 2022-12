La periodista Megyn Kelly criticó el nuevo documental de Harry y Meghan Markle: “Necesita un terapeuta, no una esposa llorona y molesta”

La periodista Megyn Kelly contra Harry y Meghan Markle: “Necesita un terapeuta, no una esposa llorona y molesta” (Crédito: Netflix)

La reconocida periodista Megyn Kelly criticó el especial de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle como una “pérdida de tiempo interminable y aburrido” y dijo que el duque de Sussex necesita “un psicoterapeuta real” y “no una esposa quejosa y molesta”.

“Esas son tres horas que nunca recuperaré”, dijo Kelly durante la transmisión del lunes de su podcast de SiriusXM, “The Megyn Kelly Show”.

Kelly describió el documental de Netflix “Harry & Meghan” como una “farsa”, diciendo que no es un “contar todo” sino más bien “decir lo que piensas que te hace lucir bien”.

“Qué aburrida, aburrida e interminable pérdida de tiempo”, dijo Kelly. “Créanlo o no, esta pareja todavía se queja a pesar de tener dos hermosos hijos perfectamente saludables y casi USD 200 millones en el banco gracias a su insaciable deseo de ‘finalmente contar su historia’”, agregó.

Los duques de Sussex, que renunciaron como miembros de la realeza en el Reino Unido y se mudaron a los Estados Unidos hace dos años, recibieron USD 100 millones como parte de un acuerdo con Netflix.

Kelly criticó a la pareja por insistir con el mensaje de querer tener privacidad y al mismo tiempo otorgar entrevistas a Oprah Winfrey, presentar un podcast en Spotify, escribir un libro de memorias y otorgar acceso a su vida privada a Netflix.

Megyn Kelly contra Harry y Meghan Markle: “Necesita un terapeuta, no una esposa llorona y molesta”

Además, se burló de las afirmaciones de la pareja real de que los medios de comunicación los han tratado injustamente y dijo que han recibido una cobertura “aduladora” que “ha hecho de [Markle] un nombre familiar”.

Kelly también apuntó al príncipe y afirmó que “todavía lleva un equipaje emocional”.

“Es muy inseguro”, dijo Kelly, citando el hecho de que es “pelirrojo” y que “claramente no ha resuelto el trauma de la muerte prematura de su madre”.

Kelly instó a Harry a buscar ayuda seria.

Megyn Kelly contra Harry y Meghan Markle: “Necesita un terapeuta, no una esposa llorona y molesta”

“Una y otra vez, me dije a mí misma, mientras veía esto, ‘Este tipo necesitaba terapia’. No el ‘tapping’ extraño que hizo: un verdadero psicoterapeuta. Eso es lo que necesitaba. No una esposa llorona y molesta”, dijo en referencia a Markle.

“Las personas a las que les están pidiendo que sientan pena por ellos, tienen sus propios problemas. Los verdaderos. Trabajan todo el día. Están cansados. Necesitan unas vacaciones que probablemente no van a tener, y no tienen un armario lleno de vestidos de diseñador. Viven en casas pequeñas o tal vez en un departamento”, continuó Kelly.

Kelly explicó que a nadie le importan “un carajo los tuit crueles” que se envían a los duques de Sussex.

En la segunda parte del documental de Netflix, el duque de Sussex arroja munición gruesa contra el hijo mayor del rey Carlos y primero en la línea sucesoria al trono. Se estrena el 15 de diciembre

Kelly también criticó a Markle por la afirmación que hizo Harry en el documental de que su esposa no tiene padre. Markle ha estado distanciada de su padre, Thomas Markle, durante años.

“Por supuesto, es increíblemente triste lo que sucedió”, dijo Harry, de 38 años, en la tercera entrega del programa. Ella tenía un padre antes de esto, y ahora no tiene. Y asumí eso, porque si Meg no estuviera conmigo, entonces su padre seguiría siendo su padre”.

“¿Sabes quién no tiene padre? Yo y millones de personas que matarían por pasar una Navidad más con ellos”, dijo la periodista enojada.

Kelly dijo que Thomas Markle “crió a [Meghan] y la amó y pagó su universidad y nunca pidió nada de esta atención”. Y añadió: “Metió la pata al tratar con los paparazzi, montando fotos de sí mismo preparándose para su boda, supuestamente a cambio de dinero”, dijo Kelly sobre Thomas Markle. “[Lo que hizo] no fue bueno, pero ¿era realmente imperdonable? ¿Un error después de toda una vida de amarla y apoyarla”, agregó.

“Su padre ha tenido dos ataques al corazón y un derrame cerebral. Vive a solo unas horas de distancia de ella, pero ¿está muerto para ellos? Supongo que Harry es su papá ahora”, concluyó.

Seguir leyendo: