El príncipe William dijo que nunca verá el documental Netflix de Harry y Meghan (Crédito: Netflix)

El príncipe William confesó a su cículo más cercano que “nunca” verá el programa Netflix de su hermano Harry y Meghan Markle. Además, les dijo a sus amigos que no “alimentaran el conflicto” tomando represalias comentando sobre el programa.

De acuerdo al tabloide británico Daily Mail, el príncipe de Gales está más centrado en “mirar hacia el futuro” y “seguir adelante con el trabajo”, en lugar de participar en una batalla de “ojo por ojo” con el duque y la duquesa de Sussex. Un amigo del príncipe William le dijo al Sunday Times: “Él dice que nunca lo verá y sé que definitivamente no lo hará”.

Todo indica que el rey Carlos III y la reina consorte Camilla tampoco están está interesados en los testimonios de los duques en su programa de seis capítulos, según dijo una persona de la Casa Real. No obstante, señaló que la familia real está al tanto de los comentarios de los duques en el programa, que es todo un éxito en Netflix.

Dicen que Harry esperaba que su hermano y su padre, el rey Carlos, vieran la serie documental para tener una mejor idea de lo que él y Meghan tuvieron que pasar.

Los duques de Sussex reviven su fiesta en el próximo capítulo del documental de Netflix

Mientras tanto, fuentes reales han desestimado las afirmaciones hechas por Meghan de que no estaba preparada para la vida real .

La duquesa de Sussex afirmó que recibió consejos ni instrucciones sobre cómo adaptarse a la vida real. En el programa, Meghan relata que no sabía que vestimenta tenía que usar para eventos oficiales, que tuvo que buscar en Google el himno nacional y no sabía cómo hacer una reverencia, haciendo vergonzosamente una demostración de su primer intento, para gran incomodidad de su esposo.

Pero una fuente real le dijo al Sunday Times que, de hecho, el entonces secretario privado de Harry, Ed Lane Fox, le dio a Meghan un dossier de 30 puntos sobre su futuro papel seis meses antes de su boda y se le proporcionó una lista de expertos que podrían ayudarla.

Hablando en el documental, la duquesa dice: “Al unirme a esta familia, sabía que había un protocolo sobre cómo se hacían las cosas, y ¿recuerdas esa vieja película ‘The Princess Diaries’ con Anne Hathaway? No hay clases y alguna persona que dice, ‘siéntate así, cruza las piernas así, usa un tenedor, no hagas esto, entonces haz una reverencia, usa este tipo de sombrero’, no sucede”.

Otra afirmación que se ha puesto en duda es que a Meghan le dijeron que no podía invitar a su boda a su sobrina Ashleigh Hale, la hija de su media hermana Samantha Markle.

“Eso simplemente no sucedió”, dijo una fuente al periódico. “Nunca le dimos sobre quién de su familia o amigos debería o no asistir a su boda”.

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle (Crédito: Netflix)

Meghan también recordó su primer encuentro con William y Kate en el episodio dos. “Vinieron William y Kate a cenar y yo iba descalza y en vaqueros”, relata sobre la primera cena con sus entonces futuros cuñados. “Supongo que rápidamente entendí que la formalidad del exterior continúa en el interior”.

Con el estreno del programa, en Reino Unidos son muchos los que creen que los Sussex deberían ser despojados de sus títulos reales,

Una encuesta realizada por Daily Mail arrojó que el 44 por ciento de las personas piensan que deberían perder sus títulos, mientras que solo el 19 por ciento no está de acuerdo.

Una proporción similar, el 42 por ciento, piensa que Harry debería ser excluido de la línea de sucesión, con el 23 por ciento en desacuerdo.

Casi un tercio, el 28 por ciento, piensa que no se les debería permitir asistir a la coronación del rey Carlos III, con el 31 por ciento en desacuerdo.

Una encuesta reveló que casi la mitad de los británicos cree que los Sussex deberían perder sus títulos reales, y el 42% cree que Harry ya no debería estar en la línea de sucesión al trono (Reuters)

Una coalición de grandes políticos, figuras militares de alto rango e historiadores respetados instó al duque y la duquesa de Sussex a mantenerse alejados de la coronación del próximo año.

Un ex ministro del gabinete dijo que la pareja “categóricamente no debería estar” en la Abadía de Westminster cuando Carlos sea coronado el 6 de mayo.

Una encuesta explosiva también reveló que casi la mitad de los británicos cree que los Sussex deberían perder sus títulos reales, y el 42% cree que Harry ya no debería estar en la línea de sucesión al trono.

“Si no les gusta tanto la familia real, ¿por qué asistirían a la coronación?”, afirmó el ex líder conservador Iain Duncan Smith al citado medio.

“Ganan dinero vendiendo tirando a su familia río abajo. Creo que debería quedar claro que el pueblo británico no los quiere allí”, afirmó David Mellor.

