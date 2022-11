Las fotos de Gisele Bündchen con otro hombre, ¿un mensaje para Tom Brady?

Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su divorcio en las redes sociales el 28 de octubre (Reuters)

Han pasado solo unas pocas semanas desde que Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron su divorcio, pero fuentes que conocen a la ahora ex pareja dicen que la supermodelo brasileña le está enviando un mensaje a su ex al posar con su nuevo novio, el maestro de jiu-jitsu Joaquim Valente.

El sitio Page Six señala quu Bündchen conoce a Valente, quien vive en Miami, desde hace al menos un año y medio. Lo conoció después de inscribir a su hijo, Benjamin, de 12 años, en lecciones sobre el antiguo arte de la defensa personal japonesa antes de tomar lecciones ella misma.

Si bien fuentes cercanas a la modelo de 42 años insisten en que ella no está saliendo con Valente, quien se cree que tiene poco más de 30 años, una fuente familiar dijo: “Ciertamente parece que Gisele está presumiendo, y mostrándole a Tom lo que se está perdiendo”.

El citado medio asegura que Brady estará dolido de ver a su ex con su nuevo novio en Costa Rica, que es donde el deportista y sus hijos han pasado tantos momentos felices juntos, además de ser dueños de una residencia allí, que se la quedó la modelo tras la división de bienes.

“Tengo que pensar que Gisele le está enviando un mensaje a Tom”, dijo una fuente a Page Six.

“Esta es la cuarta o quinta vez que han estado en Costa Rica, solo que son semanas después del divorcio. Han estado allí muchas veces y van a seguir estando allí”, señaló una persona cercana a Gisele, quien explicó que el instructor está allí para seguir con las clases a la modelo y a sus hijos.

Otra fuente que conoce tanto a Brady como a Bündchen agregó que había mucha especulación sobre por qué Bündchen terminó su matrimonio tan rápido y agregó: “Ninguno de nosotros sabía exactamente qué sucedió”.

Bündchen y Valente hicieron una sesión de fotos hace más de un año para la revista Dust, en la que ella habló sobre su amor por el jiu-jitsu.

“Siempre he sido una persona curiosa que siempre quiere sumergirse más profundo. En realidad es por mi hijo que conocí a Joaquim. Tengo un amigo que me habló de los hermanos Valente y su escuela de artes marciales, y como quería guiar a mi hijo casi adolescente en la dirección correcta, pensé que podría estar interesado en esto”, explicó la brasileña a la publicación.

“Inicialmente, ni siquiera lo estaba considerando por mí misma, para ser honesto. Pero cuando lo llevé a la primera clase y comencé a hablar con Joaquim, me di cuenta de que era mucho más que defensa personal y me interesé por la filosofía”, continuó.

Bündchen también dijo que su hija de 9 años, Vivian, toma lecciones y “le encanta”, y agregó: “Se siente tan empoderada”.

Los amigos de Brady y Bündchen han dicho que sienten que hay algo más en su separación. Una fuente dijo a TMZ el lunes: “Siempre me pareció extraño que un día terminara abruptamente el matrimonio”.

“Se sintió muy en línea con lo que creo y busco en mi vida y cómo tengo un camino para desarrollarme y convertirme en la mejor versión de mí misma. Sonaba como algo sobre lo que definitivamente quería aprender y luego me enganché”, dijo Gisele sobre sus lecciones con Valente.

Los representantes de Brady y Bündchen se negaron a comentar a la prensa.

Hermano de los maestros de artes marciales Pedro y Guilherme Valente, Joaquim proviene de una familia de atletas de jiu-jitsu que cuenta con varias academias repartidas en varias ciudades, dentro y fuera del país.

En febrero, Gisele compartió en su perfil de Instagram un video de una clase con Joaquim.

“Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor. Me siento más fuerte, más segura y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras, las mujeres. Gracias @ValenteBrothers por ser excelentes maestros y por hacer que la capacitación sea tan divertida. Tengo muchas ganas de seguir mejorando. ¡Vamos!”, escribió la modelo en la publicación.

Brady reaccionó a través de Twitter en ese momento, bromeando: “Mis días de dejar los platos en el fregadero están contados”.

La top model, recién divorciada de Tom Brady, habría comenzado un romance con Joaquim Valente, quien da clases de defensa personal en Miami

El fin del matrimonio de Gisele y Tom Brady se anunció en las redes sociales el 28 de octubre, luego de meses de rumores sobre la separación. En la publicación, la modelo explicó que el matrimonio se derrumbó por la distancia.

“Con gran gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos cuidándolos con amor, cuidado y atención que merecen”, expresó la modelo.

“La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que hemos pasado juntos y le deseo a Tom lo mejor siempre”, escribió Gisele.

Tom, con un mensaje muy similar, declaró en su Instagram que ambos seguirán trabajando juntos como padres para asegurar el amor y la atención a sus hijos.

Tom Brady (USA TODAY Sports)

Según el portal Page Six, los abogados fueron contratados para atender principalmente los temas legales de la separación, como la fortuna de la ahora ex pareja, valorada en más de 600 millones de dólares.

Antes de casarse tras tres años de noviazgo, el deportista estadounidense y la top model brasileña firmaron “un acuerdo prenupcial inflexible” que permitió que su divorcio se resolviera rápidamente.

Si bien el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, como la supermodelo, de 42, son increíblemente ricos por separado, el acuerdo prenupcial permitió la rápida división de sus bienes.

“Hubo un acuerdo prenupcial blindado establecido antes de que se casaran en 2009. Ambos tienen sus propias empresas comerciales separadas, por lo que la separación de su patrimonio no fue tan complicada al final. El único otro factor importante fue dividir su enorme cartera de propiedades”, dijo una fuente cercana a la ex pareja a Page Six.

Si bien los documentos de divorcio son confidenciales, la prensa estadounidense informó que compartirán la custodia de sus hijos.

Brady también tiene un hijo de 15 años, Jack, con la actriz Bridget Moynahan.

