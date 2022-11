El nuevo hombre de Gisele Bündchen después del divorcio con Tom Brady: quién es Joaquim Valente

Joaquim Valente conoció a Gisele Bündchen en clases de jiu-jitsu

Gisele Bündchen parece tener un nuevo hombre en su vida después de su divorcio de Tom Brady. Todo indica que saliendo con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

La pareja fue vista compartiendo una cena Puntarena, Costa Rica, con los dos hijos de la modelo de 42 años: Benjamin, 12, y Vivian, 9.

La noticia se conoce un mes después de que Bündchen, de 42 años, y Brady, de 45 años, finalizaran su divorcio después de 13 años de matrimonio.

¿Quién es el hombre que conquistó a la modelo?

Valente enseña jiu-jitsu en las instalaciones de los hermanos Valente de su familia

Joaquim y sus hermanos, Pedro Valente y Gui Valente, aprendieron de jiu-jitsu de su padre y ahora enseñan en el centro de los Hermanos Valente, ubicado en Miami, Florida.

“A la edad de 2 años, Pedro, Gui y Joaquim ya estaban tomando lecciones privadas del Gran Maestro Hélio Gracie”, se lee en el sitio web de la empresa. “Al crecer, los hermanos Valente entrenaban diariamente en la Academia Gracie en Río de Janeiro”.

Pedro comenzó a dar clases en Miami en 1993, y cinco años después lanzó la academia, donde la modelo aprende este deporte junto a quien sería su nuevo novio.

Joaquim todavía vivía en Brasil en ese momento, “trabajando directamente con el Gran Maestro Hélio y brindando información valiosa a Pedro y Gui” hasta que los siguió a los Estados Unidos en 2007, señala la web de la academia.

Según la página de LinkedIn de Joaquim, asistió a la Universidad de Barry en 2007 y se graduó cuatro años después con una licenciatura en criminología.

Joaquim trabaja con sus hermanos Pedro Valente y Gui Valente

Si bien la edad actual de Joaquim no está clara, celebra su cumpleaños el 1 de noviembre y asistió a la escuela K-12 en Río de Janeiro de 1990 a 2007.

Joaquim se mudó a Florida desde Brasil para estudiar en la Universidad de Barry y desde entonces ha vivido en el estado.

El atleta enseña en la sede de los hermanos Valente en Miami Beach junto a sus hermanos. En 2021, Joaquim y sus hermanos posaron junto a Bündchen para un artículo de la revista Dust.

La top model, recién divorciada de Tom Brady, inició un romance con Joaquim Valente, quien da clases de defensa personal en Miami

La modelo compartió una de sus sesiones de entrenamiento a través de Instagram en febrero del año siguiente.

“Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor”, subtituló Bündchen las imágenes. “Me siento más fuerte, con más confianza y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras, las mujeres.

“Gracias @ValenteBrothers por ser maestros increíbles y hacer que la capacitación sea tan divertida”, continuó escribiendo. “Tengo muchas ganas de seguir mejorando. ¡Vamos!”.

GISELE BÜNDCHEN

Brady reaccionó a través de Twitter en ese momento, bromeando: “Mis días de dejar los platos en el fregadero están contados”.

El Instagram de Joaquim puede ser privado, pero desde su cuenta de Twitter escribe mensajes dedicados con amor a los miembros de su familia.

“Hoy nació el hombre más grande”, escribió Joaquim sobre su papá en noviembre de 2018. “Mi mejor amigo, mentor y padre. Gracias por estar siempre a mi lado. Tantos buenos recuerdos”.

En febrero del año siguiente, escribió un emotivo homenaje a su hermano mayor, Pedro.

“Tu dedicación, compromiso y autodisciplina es admirable”, dijo efusivamente Joaquim. “Gracias por ser un gran ejemplo para mí desde el día en que nací”.

El anuncio de la separación

A fines de octubre, Brady y Bündchen, quienes se casaron en febrero de 2009 en una ceremonia privada en Santa Mónica, confirmaron que ya estaban divorciados después de 13 años de matrimonio (Reuters)

El fin del matrimonio de Gisele y Tom Brady se anunció en las redes sociales el 28 de octubre, luego de meses de rumores sobre la separación. En la publicación, la modelo explicó que el matrimonio se derrumbó por la distancia.

“Con gran gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos cuidándolos con amor, cuidado y atención que merecen”, expresó la modelo.

“La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que hemos pasado juntos y le deseo a Tom lo mejor siempre”, escribió Gisele.

Tom, con un mensaje muy similar, declaró en su Instagram que ambos seguirán trabajando juntos como padres para asegurar el amor y la atención a sus hijos. La pareja, que se casó 2009, tuvo dos hijos: Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9 años.

Brady también tiene un hijo de 15 años, Jack, con la actriz Bridget Moynahan.

El deportista anunció en enero de este año su retiro, pero revocó la decisión 40 días después y eso habría comprometido su matrimonio, pues la modelo no estuvo de acuerdo. En una reciente entrevista con la revista Elle, ella ya había mencionado su deseo de que su esposo esté más presente.

Según el portal Page Six, los abogados fueron contratados para atender principalmente los temas legales de la separación, como la fortuna de la ahora ex pareja, valorada en más de 600 millones de dólares.

Antes de casarse tras tres años de noviazgo, el deportista estadounidense y la top model brasileña firmaron “un acuerdo prenupcial inflexible” que permitió que su divorcio se resolviera rápidamente.

Si bien el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, como la supermodelo, de 42, son increíblemente ricos por separado, el acuerdo prenupcial permitió la rápida división de sus bienes.

“Hubo un acuerdo prenupcial blindado establecido antes de que se casaran en 2009. Ambos tienen sus propias empresas comerciales separadas, por lo que la separación de su patrimonio no fue tan complicada al final. El único otro factor importante fue dividir su enorme cartera de propiedades”, dijo una fuente cercana a la ex pareja a Page Six.

