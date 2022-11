Gisele Bündchen fue vista con su profesor de jiu-jitsu en Costa Rica y crecen los rumores de un nuevo romance

Gisele Bündchen estaría viviendo un romance con Joaquim Valente, su profesor de jiu-jitsu

A dos semanas de confirmarse el fin del matrimonio de 13 años con Tom Brady, Gisele Bündchen está viviendo un romance con un deportista brasileño. Se trata de Joaquim Valente, el profesor de jiu-jitsu de la modelo en Miami, donde reside con sus dos hijos,

Amigos de la pareja ya conocen el romance, que se mantiene discreto.

Joaquim tiene 34 años (ocho menos que la modelo) y posó con Gisele para la actual edición de la revista norteamericana Dust. Es amigo de celebridades como Malvino Salvador y Kyra Gracie y en el 2004 salió con la musa del fitness Carol Buffara.

Hermano de los maestros de artes marciales Pedro y Guilherme Valente, Joaquim proviene de una familia de atletas de jiu-jitsu que cuenta con varias academias repartidas en varias ciudades, dentro y fuera del país.

En febrero de este año Gisele compartió en su perfil de Instagram un video una clase con Joaquim.

“Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor. Me siento más fuerte, más segura y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras, las mujeres. Gracias @ValenteBrothers por ser excelentes maestros y por hacer que la capacitación sea tan divertida. Tengo muchas ganas de seguir mejorando. ¡Vamos!”, escribió la modelo en la publicación.

GISELE BÜNDCHEN

El fin del matrimonio de Gisele y Tom Brady se anunció en las redes sociales el 28 de octubre, luego de meses de rumores sobre la separación. En la publicación, la modelo explicó que el matrimonio se derrumbó por la distancia.

“Con gran gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos cuidándolos con amor, cuidado y atención que merecen”, expresó la modelo.

“La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que hemos pasado juntos y le deseo a Tom lo mejor siempre”, escribió Gisele.

Tom, con un mensaje muy similar, declaró en su Instagram que ambos seguirán trabajando juntos como padres para asegurar el amor y la atención a sus hijos. La pareja, que se casó 2009, tuvo dos hijos: Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9 años.

La casa que Gisele Bündchen compró en febrero (The Grosby Group)

El deportista anunció en enero de este año su retiro, pero revocó la decisión 40 días después y eso habría comprometido su matrimonio, pues la modelo no estuvo de acuerdo. En una reciente entrevista con la revista Elle” ya había mencionado su deseo de que su esposo esté más presente.

Según el portal Page Six, los abogados fueron contratados para atender principalmente los temas legales de la separación, como la fortuna de la ahora ex pareja, valorada en más de 600 millones de dólares.

Antes de casarse tras tres años de noviazgo, el deportista estadounidense y la top model brasileña firmaron “un acuerdo prenupcial inflexible” que permitió que su divorcio se resolviera rápidamente.

Si bien el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, como la supermodelo, de 42, son increíblemente ricos por separado, el acuerdo prenupcial permitió la rápida división de sus bienes.

“Hubo un acuerdo prenupcial blindado establecido antes de que se casaran en 2009. Ambos tienen sus propias empresas comerciales separadas, por lo que la separación de su patrimonio no fue tan complicada al final. El único otro factor importante fue dividir su enorme cartera de propiedades”, dijo una fuente cercana a la ex pareja a Page Six.

Gisele Bündchen y Tom Brady (Reuters)

Se estima que Brady se quedará con la mansión de 17 millones de dólares que se encuentra actualmente en construcción en el “búnker de los multimillonarios” en Indian Creek Island, en Miami. Compraron la propiedad en 2020 y la demolieron.

The New York Post informó que antes de su divorcio, Bündchen compró una modesta propiedad en Miami Beach, de tres habitaciones y tres baños por USD 1,25 millones.

Mientras tanto, Bündchen, de 42 años, también conservarÍa su hogar en la Península de Nicoya en Costa Rica, donde regularmente vacaciona con sus hijos.

Su enorme cartera de propiedades también incluye una casa en las Bahamas, otra en el exclusivo Yellowstone Club en Montana y un apartamento en la ciudad de Nueva York, donde Bündchen se alojó en medio de su separación. Las fuentes dicen que probablemente usará esta propiedad como oficina y también compró otra casa más grande en el área.

Si bien los documentos de divorcio son confidenciales, la prensa estadounidense informó que compartirán la custodia de sus hijos.

Brady también tiene un hijo de 15 años, Jack, con la actriz Bridget Moynahan.

Brady tiene un patrimonio estimado de USD 333 millones, mientras que Bündchen, que fue la modelo mejor pagada del mundo, tiene su propia fortuna de USD 400 millones.

Después de meses viviendo separados a fines de octubre, Brady y Bündchen, quienes se casaron en febrero de 2009 en una ceremonia privada en Santa Mónica, confirmaron que ya estaban divorciados después de 13 años de matrimonio.

