Las últimas horas de Aaron Carter antes de morir y un dato clave

Aaron Carter murió el sábado en su casa de California (IG: aaroncarter)

Aaron Carter estuvo entrando y saliendo sesiones de terapia de rehabilitación hasta su muerto el sábado en su casa de California. Fue hallado sin vida en la bañera. Aún se desconoce la causa de muerte. Se esperan los resultados de la autopsia. De acuerdo a TMZ, a su última reunión programada, que sería el viernes por la noche, se ausentó.

Fuentes cercanas a Melanie Martin, la prometida de Aaron, le dijeron a TMZ que ella estaba tratando desesperadamente de conseguirle ayuda durante su relación intermitente, aunque él mantuvo en silencio sobre su lucha contra la adicción a las drogas.

De acuerdo al citado medio, que Melanie inscribió a Aaron en rehabilitación ambulatoria después de confrontarlo en septiembre y logró que aceptará el tratamiento. En eso momento, el 20 de septiembre, generó preocupación de sus los fanáticos de que estuviera inhalando aire comprimido fuera de cámara durante un vivo.

Aaron accedió a pasar por el programa, con la idea de que sería de gran ayuda para recuperar parte de la custodia de su hijo, Prince, que actualmente está bajo el cuidado de la madre de Melanie.

El músico detuvo el programa brevemente, pero fue reincorporado la semana pasada: se suponía que Aaron tendría una sesión en línea el viernes por la noche, pero no se presentó. Cuando alguien del centro de rehabilitación se acercó para decirle a Melanie, ella les dio la trágica noticia.

Es posible que Aaron nunca se presentó porque ya había muerto.

La empleada doméstica fue quien llamó a la policía al encontrar el cuerpo de Aaron en la bañera y el último contacto con él fue a las 2 a.m. del viernes. Los agentes acudieron a su casa de Lancaster, California, el sábado por la mañana y fue encontrado sin vida. La causa de la muerte de Aaron actualmente está bajo investigación por la oficina del forense del condado de Los Ángeles mientras esperan los resultados de toxicológicos.

Fuentes policiales le dijeron a TMZ que había varias latas de aire comprimido en su baño y dormitorio así como pastillas recetadas.

La madre de Prince y su novia emitió un comunicado: “Mi prometido Aaron Carter falleció. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje para criar a un hijo sin padre. Respeten la privacidad de mi familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”.

Su hermano mayor, Nick Carter, se despidió de Aaron por Instagram.

Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys, de 42 años, concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

Nick, junto a su hermano Aaron (@nickcarter)

En 2019, Nick anunció que él y su hermana Angel habían solicitado una orden de restricción contra Aaron.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya pedido que busquemos una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en ese momento. “No nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”.

Nick agregó que todavía amaba a Aaron y esperaba recibir “el tratamiento adecuado que necesita antes de que le suceda algo a él o a cualquier otra persona”.

Aaron reaccionó a la orden de restricción en Twitter ese mismo día y compartió: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra jajaja”.

“No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo. Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”, escribió Carter.

