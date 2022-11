El desgarrador llanto de Nick Carter por la muerte de su hermano Aaron durante un concierto de los Backstreet Boys

Las lágrimas de Nick Carter al recordar a su hermano Aaron durante un show de los Backstreet Boys

Aaron Carter fue encontrado muerto el sábado 5 de noviembre en su casa de Lancaster, en California, y su hermano Nick Carter actuó en Londres con los Backstreet Boys, un día más tarde.

Mientras el grupo interpretaba la canción “No Place” durante el show, aparecieron imágenes de Nick y Aaron en las pantallas gigantes. Después de que el grupo terminó su actuación, Kevin Richardson se tomó un momento para dirigirse a la audiencia.

“Ese fue el último sencillo del álbum ‘DNA’ y esa canción es muy especial para nosotros porque se trata de la familia”, dijo mientras la audiencia gritaba su apoyo a Nick.

Richardson continuó agradeciendo al público presente y en un momento AJ McLean se acercó a Nick para darle un abrazo con Brian Littrell uniéndose después.

“Esta noche nos apenó un poco el corazón porque ayer perdimos a uno de los miembros de su familia”, continuó Richardson.

Nick fue visto en el fondo limpiándose las lágrimas y dedicó su próxima canción a Aaron.

El cantante estadounidense había recurrido previamente a Instagram para compartir una publicación dedicada a Aaron.

Los Backstreet Boys recuerdan a Aaron Carton en show en Londres

“Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys, de 42 años, concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

Nick, junto a su hermano Aaron (@nickcarter)

Según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada al 911 a las 11 am, hora local. El pedido de auxilio decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó la causa oficial de la muerte y es probable que no se revele hasta que se haya completado la autopsia y el informe del forense.

El sitio TMZ informó que el cuerpo fue hallado en la bañera de la propiedad.

Los vecinos hablaron con la prometida de Carter, Melanie Martin, quien les dijo que la empleada doméstica fue quien encontró al músico sin vida, y que retuvieron para interrogarla mientras que la propia Martin “esperó durante horas” información de la policía.

Representantes de la familia de Carter confirmaron más tarde la muerte del cantante.

“La familia ha sido notificada y volará a Los Ángeles”, dijo el representante del músico. “Aaron trabajó muy duro hacia el final de su vida en recuperación, para ser un buen padre y hacer las paces con su familia”.

En 2019, Nick anunció que él y su hermana Angel habían solicitado una orden de restricción contra Aaron.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya pedido que busquemos una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en ese momento. “No nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”.

Nick recordó en redes sociales a su fallecido hermano menor (@nickcarter)

Nick agregó que todavía amaba a Aaron y esperaba recibir “el tratamiento adecuado que necesita antes de que le suceda algo a él o a cualquier otra persona”.

Aaron reaccionó a la orden de restricción en Twitter ese mismo día y compartió: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra. Y me acaban de entregar jajaja”.

“No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo... Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”, escribió Carter.

En 2019, reveló que le diagnosticaron ‘trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca’, según CNN.

Hilary Duff, quien salió con Carter a principios de la década de 2000, rindió homenaje a su ex novio en una conmovedora publicación de Instagram el sábado por la noche luego del impactante anuncio de la muerte del cantante y actor. “Para Aaron: lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente. Mi yo adolescente te amaba mucho. Enviando amor a su familia en este momento”, compartió.

“La fama a una edad temprana es a menudo más una maldición que una bendición y sobrevivir no es fácil”, compartió la compositora Dianne Warren en Twitter.

