Murió la rapera Hurricane G, estrella de los años 90

Hurricane G (Gettyimages)

La rapera neoyorquina Hurricane G murió este fin de semana a los 52 años, según confirmó su entorno en medio de mensajes de condolencias de otras figuras del género.

La muerte de la cantante, llamada Gloria Rodríguez, fue confirmada por su ex pareja, Erick Sermon, quien escribió: “Mi corazón está roto hoy. Una de mis buenas amigas... la madre de mi hija mayor ha fallecido hoy”.

“Era también una leyenda por derecho propio en la comunidad del Hiphop. Una de las primeras raperas puertorriqueñas. Ella abrió el camino. Estaba en todas las revistas de Hiphop con todas las mujeres más importantes de la época”, añadió en su emotivo mensaje en Instagram.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada.

La carrera de Hurricane G se prolongó durante 30 años y trabajó junto a artistas de la talla de P. Diddy y Redman. Nacida en Brooklyn, de origen puertorriqueño, fue el primer miembro femenino de la Hit Squad.

Saltó a la fama en la década de los 90, tras aparecer en el éxito de Redman de 1992 “Tonight’s da Night”. También estuvo en otra canción de Redman, “Dare Iz a Darkside”, en 1994, y colaboró con Xzibit en el tema “At the Speed of Life”.

Posteriormente, tuvo éxito con el lanzamiento de su single “Somebody Else” en 1997, que llegó al número 10 de las listas de Billboard, como parte de su álbum All Woman.

También, colaboró como invitada en álbumes de artistas Keith Murray, Delinquent Habits o Funkdoobiest. Y apareció en el éxito Public Enemy 2000 de Puff Daddy de su álbum de 1999, Forever.

Sin embargo, publicó su segundo álbum más de 15 años después del primero, en 2013: Mami and Papi.

Los amigos de Sermon y de Rodríguez comentaron el mensaje compartiendo sus condolencias. El productor Kid Capri escribió: “Dios la bendiga”, mientras que DJ Premier escribió: “Icónica de nuestro tiempo. Te queremos Gloria!!!”

Otro escribió: “Era una leyenda. Mucho estilo”.

