Usuarios en redes sociales identifican a Jeremy Renner “Hawkeye” en “Malcom el de en medio”

Malcolm in the Middle, protagonizada por Frankie Muniz y la cual reunió un gran elenco que se ganó el cariño de millones con Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis) y Erik Per Sullivan (Dewey), se convirtió en una de las series televisivas más exitosas en la historia y sigue dando de que hablar a más de 15 años de su final.

En esta ocasión algunos internautas viralizaron un posible cameo poco valorado en la serie que duro 6 años con 7 temporadas y 151 episodios al aire de manera ininterrumpida, y es que el actor Jeremy Renner quien da vida a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) parece tener una breve aparición durante el primer capítulo al aire.

Fue a través de redes sociales donde diversos usuarios recordaron algunas de las estrellas que aparecieron dentro de la exitosa serie que se trasmitió por Fox, cuando se percataron de la breve aparición de Renner en una de las escenas más icónicas de la serie.

En la escena aparece Francis esposado (el hermano mayor y más problemático de Malcolm), quien es interpretado por Christopher Masterson y detrás de él se puede ver supuestamente a Jeremy Renner, uno de los 6 Vengadores originales del UCM, dando vida a un policía.

Este cameo desconocido se posicionó rápidamente en la tendencia de las redes sociales, donde los más recalcitrantes fans de Malcom el de en Medio, claramente anonadados señalaron que pese a que en más de una ocasión habían visto la serie, jamás se habían percatado de esta singular aparición.

Por otro lado y como era de esperarse algunos de los internautas empezaron a bromear con el supuesto hecho de que con la apertura del Multiverso de Marvel (MCM) tras lo sucedido en Loki, Spider-Man: No Way Home y más recientemente en Doctor Strange In the Multiverse of Madness, Malcom in the Middle era canon de la empresa dirigida por Kevin Feige.

A lo largo de su apogeo como una de las series más exitosas en la historia dentro y fuera de EEUU, Malcom el de en medio, tuvo grandes apariciones de artistas que al día de hoy se encuentran consolidados en la cima del entretenimiento estadunidense.

Tales son los casos de Jerry Trainor, Dakota Fanning, Ashley Tisdale, Susan Sarandon, Christopher Lloyd, Jennette McCurdy, Octavia Spencer, Cloris Leachman, Hayden Panettiere y, por supuesto, una de las estrellas que también ha formado parte de Marvel como Gwen Stacy en la saga del Spider-Man de Andrew Garfiled, Emma Stone.

La serie que inicio el 9 de enero de 2000 luego de consagrarse como una de las series más rentables en la televisión y de cosechar 7 premios Emmy y 7 Globos de Oro, decidió dar fin después de 6 años ininterrumpidos el 14 de mayo de 2006. Tras la compra de Fox por parte de Disney, la hegemónica empresa logró poner en su catálogo de streaming.

Mientras tanto, y después del sorpresivo cameo, Jeremy Reener se convirtió en uno de los histriones más rentables de Hollywood a tal grado de ser parte de una de las franquicias multimillonarias más exitosas en la historia del cine como es Avengers donde compartió créditos con Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr.

Recientemente y como parte de la Fase 4 de los proyectos de Marvel Studios, Reener fue protagonista de su propia serie junto a Hailee Steinfeld, donde abordan la vida de Hawkeye después de remediar el blip de Thanos en donde desapareció a la mitad de la humanidad en Avengers: Infinity War y Avengers: End Game.

