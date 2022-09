“Malcolm”, la exitosa donde Bryan Cranston mostró su talento para la comedia, ahora en Disney+

Imágenes de "Malcolm"

Hay series que nacieron para ser éxito. Malcolm -cuyo título original es Malcolm in the Middle- fue una serie que desde el primer episodio fue un éxito absoluto. Se podría decir que fue la historia adecuada en el momento adecuado. Desde el episodio 1, emitido en enero del año 2000, el público le dijo sí a la historia de Malcolm Wilkerson y su familia disfuncional.

El protagonista de la serie es un chico de doce años que vive en un barrio suburbano en Estados Unidos en un lugar de ficción llamado Tres condados. Al comienzo de la serie Malcolm (Frank Muniz) es el tercero de cuatro hermanos y tiene doce años. Los demás son Dewey (Erik Per Sullivan), de 7 años, Reese (Justin Berfield), de 13 años y el hermano mayor, Francis (Christopher Masterson), de 16 años, que fue enviado a la escuela militar y por ese motivo Malcolm se convierte en el hijo del medio del hogar. Sus padres, Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston) son un matrimonio que lidia con los descontrolados niños. Ella es implacable y gran parte de los chistes tienen que ver con sus enojos y el esfuerzo de todos por evitar que ella los descubra haciendo algo incorrecto. Él es una continua seguidilla de catástrofes y conductas absurdas, pura comedia. Se trata, claramente, de una de las mejores familias de comedia de todos los tiempos.

Al comienzo de la serie las autoridades escolares descubren que los problemas de conducta de Malcolm no tienen el mismo origen que el de sus hermanos. Él tiene un coeficiente intelectual por arriba del promedio y eso es lo que genera muchos de los conflictos. Para aumentar esa diferencia entre Malcolm y el resto de los personajes, la serie elige romper la cuarta pared y su protagonista habla a los espectadores, un recurso no tan usado como es hoy en día. Gran parte del humor tiene que ver con esa complicidad. Pero la estructura de la serie tiene muchas otras ideas, lo que le permite a esta sitcom del siglo XXI ser siempre divertida e interesante.

La familia se extiende con más personajes a lo largo de las temporadas, incluyendo a la abuela de Malcolm, Ida Welker (Cloris Leachman) una anciana malvada que odia a todos y tiene un discurso intolerante. Leachman era en ese momento una leyenda por haber sido una de las actrices favoritas del genial Mel Brooks. También está Stevie Kenarban (Craig Lamar Traylor) el mejor amigo de Malcolm, que está en sillas de ruedas y le falta un pulmón, lo que lo obliga a realizar pausas en mitad de las frases generando constantes gags. La incorrección política de la serie ni siquiera era un tema, era parte del humor brillante de cada episodio.

Con el correr de las temporadas aparecen, por supuesto, variantes vinculadas a la madurez de los personajes. Pero siempre se mantiene la dinámica de hermanos que parecen los hermanos Marx. Malcolm es Groucho, Reese es Chico y obviamente Dewey, con su humor surrealista, es Harpo. La anarquía en formato de comedia familiar. La serie es sorprendente y empujó a muchas otras ficciones semejantes que se multiplicaron en los años siguientes, convirtiéndose en algo muy común hoy en día.

Pero vista en el 2022 la serie tiene un regalo extra para los amantes de las series. Porque Bryan Cranston, hoy uno de los actores más respetados por su rol en la serie Breaking Bad, se luce como comediante. Su papel de padre humillado que se mete en toda clase de situaciones absurdas le permite una demostración de talento al servicio de un show donde no era el gran protagonista. Cranston disfrutaba de hacer los gags físicos, por lo cual se prestó a situaciones que muy pocos actores aceptarían, incluyendo llenar su cuerpo con diez mil abejas en uno de los episodios de la primera temporada.

La serie tuvo siete exitosas temporadas y su último episodio se emitió el 14 de mayo del año 2006. Los únicos que trabajaron en todos los episodios fueron los seis protagonistas y de todos ellos quien pudo hacer una carrera mucho más allá de la serie fue Bryan Cranston. La serie está completa en Disney Plus y se puede disfrutar en su idioma original o con el doblaje con el cuál se estrenó en su momento. La canción, Boss of Me, interpretada por la banda They Might Be Giants, nos transporta al instante al mundo divertido, absurdo y provocador de Malcolm.

Malcolm está disponible completa en Disney+.

