El príncipe Harry rompió el silencio con James Corden y lanzó un desafío: “Era un ambiente muy difícil”

James Corden y el príncipe Harry, durante el inicio de la entrevista que dio en la noche del jueves (The Late Late Show with James Corden)

Por primera vez desde que se anunciara la ruptura definitiva entre los duques de Sussex y la Familia Real Británica, el príncipe Harry se refirió a la tensa situación que vivía en Londres y dejó entrever -entre otras cosas- que no fue su decisión apartarse de sus responsabilidades sino de la Reina y del círculo que la rodea, durante una entrevista en el popular programa The Late Late Show con James Corden que promete repercutir con fuerza en el Palacio de Buckingham.

Durante un recorrido en autobús por Los Ángeles -donde el ex miembro de la realeza vive junto a su esposa Meghan Markle y su hijo Archie desde hace un año-, ambos bromearon respecto a las estructuras protocolares que aún mantiene -”nunca llevo dinero efectivo”-, sobre la famosa actriz y cómo son sus días como padre, entre otros temas.

Sin embargo, lo más importante del encuentro fue cuando el duque se refirió a la actual relación que mantiene con el resto de su familia. Al ser consultado por Corden acerca de cómo era su vida ahora en los Estados Unidos, Harry insistió con algo que ya irritó a la Corona: “Será una versión menor de lo que hacíamos en el Reino Unido, pero mi vida siempre será de servicio público y Meghan se comprometió a eso y los dos disfrutamos de hacer eso, de tratar de traer algo de compasión y, tú sabes, tratar de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma”.

“Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré. Y en cuanto a lo que a mí concierne cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”, señaló Harry durante la entrevista.





Noticia en desarrollo...