Camila Cabello recordó sus inicios en ‘The X Factor’ tras ser coach en ‘The Voice’: “Estos shows cambian vidas”

Camila actualmente es coach en "The voice" (Foto: Universal+)

Actualmente, Camila Cabello es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial, pues se ha consolidado en la industria musical con éxitos como Señorita, Havana o Bam Bam. Sin embargo, fiel a su origen, la artista no ha olvidado los inicios de su carrera y ahora que es coach en The Voice envió una conmovedora reflexión a su público.

Fue durante una entrevista con Universal+ donde la cubanoestadounidense volvió un poco en el tiempo para recordar cuando participó en el concurso The X Factor -reconocido programa del que salieron otros talentos como Harry Styles-.

“Yo vengo de un show de competencia de canto que es parecido, obviamente estoy súper honrada y emocionada de ser coach en The Voice, pero también lo pensé porque sé que es una súper responsabilidad porque un show similar cambió mi vida; estos shows dan la oportunidad a la gente de cumplir sueños y cambiar vidas”, dijo Camila.

Fue en 2012 cuando Cabello, quien en ese entonces tenía tan solo 15 años, debutó en el famoso programa de talentos y, aunque no ganó en aquella ocasión, posteriormente fue convocada una vez más y así , bajo el apadrinamiento de Simon Cowell, pudo convertirse en una de las integrantes del grupo femenino Fifth Harmony, junto a Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane.

La famosa dijo busca sorprenderse para así apretar el botón (Foto: Universal+)

Es por ello que, ahora que su paso como participante en estos formatos de programas parece lejano, la artista está lista para colocarse como un elemento vital en el panel de coaches en The Voice.

Ante esto, la dos veces ganadora del Latin Grammy apuntó que busca identificarse con los concursantes y apoyarlos para que tengan confianza y den lo mejor de sí mismos.

“Estoy allí para que los artistas que tengo se sientan representados y que sientan que son la versión más auténtica de ellos mismos y no de mí. Yo solo sugiero y si a ellos les inspira, lo hacemos. Definitivamente habrá más ritmos latinos para representar mi cultura”, añadió.

Asimismo, confesó que no busca perfección al primer oído, sino que está abierta a sorprenderse, pues sabe que para llegar a la cima, los artistas muchas veces tienen que pasar por un largo proceso de aprendizajes y preparación.

Camila se dio a conocer gracias a un concurso de televisión (Foto: Universal+)

“Puede ser un diamante que aún no está pulido, pero tiene un tono mágico o alguien que le motiva a hacer un cover de una manera inesperada, diferente. Eso me deja saber que esa persona es un artista. Pueden ser diferentes cosas, pero me gusta que sea algo distinto, algo nuevo, eso es lo que me hace tocar el botón”, mencionó.

Cabe recordar que The Voice se encuentra disponible por Universal Reality, una señal de Universal + y cada martes y miércoles se estrena un episodio respectivamente.

El ganador de esta temporada será acreedor a USD100 mil y un contrato discográfico con Universal Music Group. Además de Camila Cabello, los otros jueces que girarán sus sillas para elegir a los talentos y guiarlos durante la competencia son Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani.

