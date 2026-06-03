Colombia

Cuánto cuesta dormir en las cápsulas del aeropuerto El Dorado en Bogotá: usuaria compartió su experiencia y sorprendió con los detalles

Una mujer dio a conocer todo el proceso para ingresar a estos espacios de descanso y dejó ver cómo es el lugar por dentro, causando varias reacciones

Guardar
Google icon

Así son las cápsulas para dormir en El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

Las cápsulas para descanso instaladas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por viajeros que enfrentan largas escalas, retrasos o vuelos en horarios poco convencionales.

Precisamente sobre este servicio habló la usuaria de TikTok Vive Luz, que compartió con sus seguidores cómo fue su experiencia al reservar una de estas cabinas y cuánto cuesta utilizarlas por algunas horas.

PUBLICIDAD

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mujer mostró paso a paso el proceso de reserva de las denominadas cápsulas para dormir, ubicadas en el segundo piso de la terminal aérea y, según explicó, el registro se realiza de manera digital mediante unas pantallas instaladas en el lugar, donde los usuarios pueden seleccionar el idioma, conocer las características de las habitaciones, revisar las tarifas por hora y acceder a promociones disponibles.

“Acompáñame a hacer la reserva por un par de horas en las cápsulas para dormir que hay en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, en el segundo piso. Llegamos y en las pantallas que hay se hace el registro. Escoge uno el idioma, te muestran cómo son las cápsulas, cuánto vale la hora, acepta términos y condiciones, hay paquetes o promociones y si tú no puedes hacer el registro, siempre hay una niña que te colabora en lo que necesites”, relató la mujer.

PUBLICIDAD

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Vive Luz mostró cómo son las cápsulas para dormir en El Dorado y cuánto cuesta usarlas por horas - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Tras completar el proceso de inscripción, los viajeros deben pasar por un control de acceso junto con su equipaje. De acuerdo con Vive Luz, las instalaciones cuentan con espacios destinados para guardar maletas de mano y artículos personales, además de una zona de almacenamiento disponible sin costo adicional.

Durante su recorrido, la mujer también explicó cómo funciona el sistema de ingreso y salida de las habitaciones, que opera mediante una contraseña asignada al momento de la reserva.

“Cuando usted salga y vuelva del baño o de algún lugar, le damos reingresar a la HomePod. Pondría la habitación, que es la 02 (en su caso), y la contraseña. En esa pantalla hacemos el check-in y el check-out”, explicó mientras mostraba el funcionamiento del sistema.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de seguridad de las cápsulas. Según detalló, la puerta cuenta con un mecanismo magnético que se bloquea automáticamente una vez el usuario ingresa.

La experiencia de una viajera en las cabinas para dormir de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok
La experiencia de una viajera en las cabinas para dormir de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

“Cuando usted ingrese para acostarse, la cierra normal y la puerta se bloquea con el imán. Este candado no es necesario ponerlo, ya que ya se bloquea automáticamente. A la izquierda hay un botón negro; con ese se abre desde adentro. Al fondo hay un botón rojo, ese es para en caso de emergencia”, indicó.

¿Cómo son las cápsulas?

En su video, Vive Luz mostró el interior de una de las habitaciones y destacó varios elementos diseñados para brindar comodidad durante el descanso. La cabina incluye una colchoneta, enchufes para cargar dispositivos electrónicos, iluminación regulable y una mesa plegable para trabajar o utilizar el computador portátil.

Además, señaló que el servicio incluye una cobija y tapones para los oídos, elementos pensados para reducir las molestias ocasionadas por el movimiento constante del aeropuerto.

Hay una mesa plegable con buena iluminación. Te dejan también una cobija y tapones para los oídos. También puedes dejar los zapatos adentro. Hay un pequeño espacio y el aire acondicionado es muy suave. No es de graduar, pero si no quieres el aire, pues puedes cerrar las perillas. La habitación queda bastante oscura”, agregó.

Lo que cuesta descansar por horas dentro de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok
Lo que cuesta descansar por horas dentro de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

Luz reveló que reservó la cápsula por tres horas y explicó que, una vez finaliza el tiempo contratado, los usuarios disponen de cinco minutos adicionales para completar el proceso de salida.

Al finalizar su experiencia, Vive Luz concluyó que este servicio representa una opción práctica para quienes necesitan descansar durante una escala o mientras esperan la salida de su vuelo.

Actualmente, los viajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional El Dorado cuentan con dos alternativas para descansar dentro de la terminal aérea. La primera es Wait n’ Rest, ubicada en el muelle internacional A, entre las salas A12 y A13, un servicio que opera las 24 horas del día. La segunda opción es Sleep Oasis, localizada en el hall público del segundo piso, entre las puertas 8 y 9, también disponible de manera permanente para pasajeros nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información suministrada por Sleep Oasis, la tarifa es de 12,99 dólares (47.000 pesos colombianos) por hora o fracción, valor que varía en pesos colombianos según la tasa de cambio vigente. Sin embargo, según se pudo ver en las imágenes que compartió la mujer, actualmente el costo está desde los 13,99 dólares por hora, es decir, cerca de 50.000 pesos colombianos. El servicio permite realizar reservas desde una hora y hasta ocho horas continuas de estadía.

Temas Relacionados

Cápsulas para dormir aeropuerto El DoradoAeropuerto El DoradoZona descanso El DoradoEl Dorado BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Se pidió a la ciudadanía no abrir enlaces desconocidos e informarse mediante los canales oficiales

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

La pareja del cantante Blessd habló sobre sus días difíciles y despertó inquietud entre sus fans, coincidiendo con la publicación del esperado videoclip

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

Donald Trump anunció respaldo a Abelardo de la Espriella y desató la furia de algunos políticos colombianos: “No aceptamos esta infamia”

Camilo Romero, Claudia López y David Racero arremetieron en X tras el respaldo del mandatario de Estados Unidos a la campaña presidencial del abogado y empresario colombiano

Donald Trump anunció respaldo a Abelardo de la Espriella y desató la furia de algunos políticos colombianos: “No aceptamos esta infamia”

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella desmintió acabar con proyectos sociales: “No vamos a desmontar los subsidios para adultos mayores”

En la misma intervención, sostuvo que parte de la política social debería modificarse al considerar que existen apoyos que no se justifican

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella desmintió acabar con proyectos sociales: “No vamos a desmontar los subsidios para adultos mayores”

Carlos Carrillo acusó a la Procuraduría de aplicar una “doble vara” en sanciones electorales: “A Benedetti no le han tocado un pelo”

El directivo suspendido de la Ungrd denunció arbitrariedad institucional y cuestionó la consistencia de los procesos sancionatorios

Carlos Carrillo acusó a la Procuraduría de aplicar una “doble vara” en sanciones electorales: “A Benedetti no le han tocado un pelo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Shakira habló del secreto de su éxito con las canciones de los mundiales de fútbol, desde ‘Hips Don’t Lie’ a ‘Dai Dai’: “Un gran ritmo, energía y un mensaje poderoso”

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

Carolina Ramírez confirmó la llegada de su primer hijo a los 42 años: reveló el nombre del bebé y compartió detalles del nacimiento

Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg: “Ya no tienes cabida en mi vida”

Deportes

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Violento ataque a los jugadores de Nacional tras la final de la Liga BetPlay: vandalizaron su bus rumbo al aeropuerto de Barranquilla

Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estas fueron las críticas de Alfredo Morelos al arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

Estas fueron las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti