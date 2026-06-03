Cuánto cuesta dormir en las cápsulas del aeropuerto El Dorado en Bogotá: usuaria compartió su experiencia y sorprendió con los detalles

Así son las cápsulas para dormir en El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

Las cápsulas para descanso instaladas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por viajeros que enfrentan largas escalas, retrasos o vuelos en horarios poco convencionales.

Precisamente sobre este servicio habló la usuaria de TikTok Vive Luz, que compartió con sus seguidores cómo fue su experiencia al reservar una de estas cabinas y cuánto cuesta utilizarlas por algunas horas.

PUBLICIDAD

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mujer mostró paso a paso el proceso de reserva de las denominadas cápsulas para dormir, ubicadas en el segundo piso de la terminal aérea y, según explicó, el registro se realiza de manera digital mediante unas pantallas instaladas en el lugar, donde los usuarios pueden seleccionar el idioma, conocer las características de las habitaciones, revisar las tarifas por hora y acceder a promociones disponibles.

“Acompáñame a hacer la reserva por un par de horas en las cápsulas para dormir que hay en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, en el segundo piso. Llegamos y en las pantallas que hay se hace el registro. Escoge uno el idioma, te muestran cómo son las cápsulas, cuánto vale la hora, acepta términos y condiciones, hay paquetes o promociones y si tú no puedes hacer el registro, siempre hay una niña que te colabora en lo que necesites”, relató la mujer.

PUBLICIDAD

Vive Luz mostró cómo son las cápsulas para dormir en El Dorado y cuánto cuesta usarlas por horas - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Tras completar el proceso de inscripción, los viajeros deben pasar por un control de acceso junto con su equipaje. De acuerdo con Vive Luz, las instalaciones cuentan con espacios destinados para guardar maletas de mano y artículos personales, además de una zona de almacenamiento disponible sin costo adicional.

Durante su recorrido, la mujer también explicó cómo funciona el sistema de ingreso y salida de las habitaciones, que opera mediante una contraseña asignada al momento de la reserva.

PUBLICIDAD

“Cuando usted salga y vuelva del baño o de algún lugar, le damos reingresar a la HomePod. Pondría la habitación, que es la 02 (en su caso), y la contraseña. En esa pantalla hacemos el check-in y el check-out”, explicó mientras mostraba el funcionamiento del sistema.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de seguridad de las cápsulas. Según detalló, la puerta cuenta con un mecanismo magnético que se bloquea automáticamente una vez el usuario ingresa.

PUBLICIDAD

La experiencia de una viajera en las cabinas para dormir de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

“Cuando usted ingrese para acostarse, la cierra normal y la puerta se bloquea con el imán. Este candado no es necesario ponerlo, ya que ya se bloquea automáticamente. A la izquierda hay un botón negro; con ese se abre desde adentro. Al fondo hay un botón rojo, ese es para en caso de emergencia”, indicó.

¿Cómo son las cápsulas?

En su video, Vive Luz mostró el interior de una de las habitaciones y destacó varios elementos diseñados para brindar comodidad durante el descanso. La cabina incluye una colchoneta, enchufes para cargar dispositivos electrónicos, iluminación regulable y una mesa plegable para trabajar o utilizar el computador portátil.

PUBLICIDAD

Además, señaló que el servicio incluye una cobija y tapones para los oídos, elementos pensados para reducir las molestias ocasionadas por el movimiento constante del aeropuerto.

“Hay una mesa plegable con buena iluminación. Te dejan también una cobija y tapones para los oídos. También puedes dejar los zapatos adentro. Hay un pequeño espacio y el aire acondicionado es muy suave. No es de graduar, pero si no quieres el aire, pues puedes cerrar las perillas. La habitación queda bastante oscura”, agregó.

PUBLICIDAD

Lo que cuesta descansar por horas dentro de El Dorado - crédito @viveluz/tiktok

Luz reveló que reservó la cápsula por tres horas y explicó que, una vez finaliza el tiempo contratado, los usuarios disponen de cinco minutos adicionales para completar el proceso de salida.

Al finalizar su experiencia, Vive Luz concluyó que este servicio representa una opción práctica para quienes necesitan descansar durante una escala o mientras esperan la salida de su vuelo.

PUBLICIDAD

Actualmente, los viajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional El Dorado cuentan con dos alternativas para descansar dentro de la terminal aérea. La primera es Wait n’ Rest, ubicada en el muelle internacional A, entre las salas A12 y A13, un servicio que opera las 24 horas del día. La segunda opción es Sleep Oasis, localizada en el hall público del segundo piso, entre las puertas 8 y 9, también disponible de manera permanente para pasajeros nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información suministrada por Sleep Oasis, la tarifa es de 12,99 dólares (47.000 pesos colombianos) por hora o fracción, valor que varía en pesos colombianos según la tasa de cambio vigente. Sin embargo, según se pudo ver en las imágenes que compartió la mujer, actualmente el costo está desde los 13,99 dólares por hora, es decir, cerca de 50.000 pesos colombianos. El servicio permite realizar reservas desde una hora y hasta ocho horas continuas de estadía.

PUBLICIDAD