Los secretos de Paul Newman: la culpa por la muerte de su hijo y la tórrida vida sexual con Joanne Woodward

Las memorias póstumas de Paul Newman se basa en entrevistas con la familia, amigos, colegas y el propio actor (Getty Images)

Catorce años después de la muerte de Paul Newman, hay muchas cosas que el mundo nunca supo sobre el legendario y complicado actor. Unas nuevas memorias póstumas, “Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man”, se sumergen profundamente en sus pensamientos, su tórrido romance con Joanne Woodward y la trágica pérdida de su hijo Scott, quien murió de una sobredosis de droga a la edad de 28 años en 1978.

La publicación, que estará disponible el próximo martes 18 de octubre, se basa en entrevistas con la familia, amigos, colegas y el propio actor, a mediados de los años 80. Un trabajo en el que la única regla era ser “completamente honesto”.

Al hablar de la pérdida de su hijo, el afamado actor admitió: “Seguía pensando que estaba pasando por una fase de mal juicio adolescente. Nunca pensé que sería fatal”.

“¿Había alguna forma en que podría haberle dicho que no tenía que ser como yo?” “¿Que no tenía que hacer cosas de macho y que podía ser él mismo?”, se preguntó. “Muchas veces que me he puesto de rodillas y le he pedido perdón a Scott. Pido perdón por esa parte de mí que proporcionó el ímpetu para su propia destrucción. ¿Qué habría hecho falta para evitar eso? No estoy seguro”, señaló el actor, según extractos del libro publicado por People.

Paul Newman y Joanne Woodward en la inauguración de Magnet New York (1964)

En el libro, Newman, padre de seis hijos (Scott y cinco hijas) dijo que “ser una estrella arruina todo para tus hijos”. Mientras excava sus propios sentimientos de culpa e impotencia en torno a la muerte de Scott, admitió que su propio consumo excesivo de alcohol no fue un buen ejemplo: “¿Hasta dónde puedes llevar la bebida sin realmente autodestruirte?”.

“No hay mayor pérdida. Pero fue capaz de sufrir en silencio. Fue desgarrador, pero creo que también lo motivó a hacer un profundo examen de conciencia”, dijeron Clea Newman, la hija de Paul y su segunda esposa, Joanne Woodward, refiriéndose a la reacción del actor.

Newman, ganador de tres premios Oscar, reconoció: “A principios de la década de 1970, creo que lo llevé tan lejos como pude, antes de darme cuenta de que lo había llevado tan lejos. Para alguien tan controlado como yo, experimentar el deleite, el lujo, de estar fuera de control y mantenerse constantemente en riesgo, era simplemente placentero. Hay cosas terribles que suceden con el alcohol”, agregó. “Me maravillo de haber sobrevivido a ellos”.

Joanne Woodward lo convirtió en una “criatura sexual”

Paul Newman y Joanne Woodward (Getty Images)

Newman describió con franqueza la tórrida vida sexual que compartió con su esposa durante 50 años, Joanne Woodward, en sus memorias póstumas.

En el libro, la legendaria estrella de la pantalla grande, conocida por sus películas clásicas como “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “Cool Hand Luke” y “The Sting”, habla de su estatus como símbolo sexual, que dijo que era todo debido a Woodward. “Joanne dio a luz a una criatura sexual”, dijo Newman en un extracto obtenido por la revista People. “Dejamos un rastro de lujuria en todos lados, Hoteles, parques públicos ...”, confesó.

La publicación profundiza en las primeras inseguridades de Newman durante su adolescencia en Shaker Heights, Ohio, donde necesitó un permiso especial para unirse al equipo de fútbol de la escuela secundaria debido a su baja altura. Newman también habló sobre su falta de confianza en sí mismo y sus primeros fracasos con las mujeres.

“Las chicas pensaban que era un chiste”, confesó. Sin embargo, el ganador del premio de la Academia dijo que todo eso cambió después de conocer a Woodward en 1953, cuando ambos eran suplentes en la producción original de la obra “Picnic” de William Inge.

En ese momento, Newman estaba casado con su primera esposa, Jackie Witte, con quien compartía tres hijos, Scott, Susan y Stephanie. Sin embargo, su atracción por Woodward resultó demasiado fuerte y los dos se embarcaron en una aventura turbulenta.

"Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man" está disponible para reservar en Amazon.com

“Pasé de no ser una gran amenaza sexual a algo completamente diferente”, recordó.

Newman y Witte se divorciaron en 1958 y él se casó con Woodward ese mismo año en Las Vegas.

En las memorias, Newman compartió una anécdota de los primeros años como pareja casada. Recordó haber llegado a su casa de Beverly Hills y descubrir que Woodward había arreglado una habitación fuera del dormitorio principal con una “cama doble de segunda mano” para que tengan sexo en libertad: “Íbamos varias noches a la semana y éramos íntimos, ruidosos y obscenos”.

La pareja se mudó a Westport, Connecticut, con sus tres hijas, Nell, Melissa y Clea.

Woodward y Newman se convirtieron en una de las parejas más duraderas de Hollywood e hicieron 16 películas juntos. Permanecieron casados hasta la muerte de Newman en 2008 por un cáncer de pulmón a la edad de 83 años.

Paul Newman y Joanne Woodward (Getty Images)

Sin embargo, el actor y director fue abierto sobre sus luchas maritales, que incluían su consumo excesivo de alcohol. “Joanne y yo todavía nos volvemos locos de diferentes maneras”, dijo. “Pero todas las dificultades se han nivelado a lo largo de los años”.

La hija de la pareja, Clea, recordó: “Se peleaban y podría ser dramático, pero también lucharon muy duro para permanecer juntos. Hubo momentos en que estuvo bastante cerca (la separación), pero trabajaron duro en ello. Al final, se unieron”.

Las memorias comenzaron como un proyecto conjunto entre Newman y su amigo más cercano, el guionista Stewart Stern, en 1986. El trabajo abarcó cinco años, durante los cuales Stern compiló sus conversaciones con la leyenda de Hollywood.

