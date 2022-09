Sin Luis Miguel a la vista: Alejandro Basteri festejó sus 50 años junto a su sobrina Michelle Salas

Michelle llegó a México procedente de Europa para asistir al homenaje a su bisabuela en Bellas Artes (Fotos: Ig/@michellesalasb GETTY IMAGES)

Han sido días de celebración para Alejandro Basteri, pues el empresario festejó su cumpleaños número 50 el pasado jueves 25 de agosto rodeado de sus más allegados, y al día siguiente, el hermano de Luis Miguel también tuvo una pequeña reunión con su sobrina Michelle Salas.

Basteri festejó primero al lado de su novia Mariana Otero, quien organizó una espectacular fiesta en el tradicional restaurante Hacienda de los Morales, en la colonia Polanco de la Ciudad de México; y luego de unos días de su celebración, Alejandro compartió en sus redes sociales un clip donde se le ve feliz disfrutando y bien acompañado, bailando You’re The First, The Last, My Everything, de Barry White, junto a su novia y sus amigos Paulina Mercenario, Mónica Balcázar y Carlos Hans.

“No todos los días se cumplen 25+25, me gusta contemplar a mujeres hermosas geniales y escuchar a las mujeres divinas con educación”, escribió el hijo del fallecido Luisito Rey y la desparecida Marcela Basteri.

Al lugar de su festejo acudieron también personalidades como Óscar Madrazo, Alberto y Rodrigo Ruiz de Teresa, Grey Arriechi, Claudia Reta y Catalina Buchanan, entre otras. Para enmarcar su celebración, Basteri compartió en sus redes una imagen donde aparece junto a su novia y anotó:

“Tarde, pero seguro. Agradezco de todo corazón las felicitaciones por mi cumpleaños y el cariño que me demuestran. El mejor sentir es el agradecimiento para todos, millones de gracias bastericollection.com con el corazón de un ser que está presente en el alma y espíritu”.

Además, trascendió que aunado a la gran celebración organizada por su pareja, el empresario también festejó su llegada al medio siglo al lado de su sobrina Michelle Salas. Aunque la hija mayor de Luis Miguel no asistió a la fiesta de cumpleaños de su tío, pudo reunirse con él para celebrarlo al día siguiente en el conocido restaurante Loma linda, donde departieron en la terraza del lugar.

Y es que la también hija de Stephanie Salas viajó directamente después de pasar sus vacaciones de verano en Europa a la capital del país azteca con motivo de asistir al magno homenaje realizado en honor a su bisabuela Silvia Pinal en el monumental palacio de Bellas Artes, que tuvo lugar el pasado lunes 29 de agosto, y al cual asistió acompañada de su hermana Camila Valero, su madre, su abuela Sylvia Pasquel, y sus tíos Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

Trascendió según la revista Quién que Alejandro Basteri y su novia Mariana citaron a Michelle Salas en el exclusivo restaurante, donde también se encontraron con una amiga “de toda la vida” del festejado, quien se quedó con ellos a celebrarlo.

Según se dio a conocer, Michelle, su tío y sus acompañantes pasaron una tarde muy agradable entre risas y anécdotas. De hecho a la celebración que le organizó la noche anterior Mariana Otero al empresario, acudió el ex directivo de la Monumental Arena México, Rafael Herrerías, padrino de Michelle Salas.

Alejando Basteri se encuentra feliz iniciando una nueva década en su vida, pleno y disfrutando del éxito del lanzamiento de su línea de prendas Basteri Collection, marca con la que homenajea a su madre, quien en su tiempo era aficionada a confeccionar ropa.

Por su parte, Michelle Salas siempre ha demostrado lo bien que se lleva con su familia materna, y lo consentida que está por su legendaria bisabuela, quien lució feliz y emocionada en el tributo que le realizó la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, de la mano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Además, se sabe que la primogénita de El sol siempre ha tenido una relación especial y de mucho cariño con su tío Alex Basteri, quien por su parte, se lleva muy bien con sus dos hermanos, Luis Miguel y Sergio.

