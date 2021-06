El día que Luis Miguel rechazó formar parte de Menudo

Luis Miguel recibió la invitación a formar parte de Menudo a mediados de los 80 (Video: Telefe)

Con la culminación de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, aspectos personales sobre la vida del cantante, su camino y ascenso a la fama y sus intrincadas relaciones familiares han sido del interés del público, que hizo del proyecto protagonizado por Diego Boneta un éxito, aunque muchos aseguran que en menor medida que la temporada inicial.

Ahora resurgió un pasaje en la vida del cantante, cuando relató cómo en sus años de adolescencia fue buscado por los representantes del famoso grupo puertorriqueño Menudo para integrarlo a sus filas.

Y es que por aquellos años 80, tanto El Sol de México como la boy band de la isla se encontraban en un intenso momento de apogeo y popularidad, razón que fue suficiente para Edgardo Díaz, manager de Menudo, para hacerle la invitación a Luis Miguel, a través de su padre, Luisito Rey, de incorporarse a la banda famosa por temas como Claridad y Súbete de mi moto.

La boy band boricua fue un suceso internacional durante más de 10 años (Foto: Archivo)

Luis Miguel recordó dicha anécdota cuando tenía 22 años, en 1992 en una entrevista con la periodista argentina Susana Giménez, quien le preguntó cómo había recibido la invitación para formar parte de la banda y cómo es que la rechazó.

Y es que entonces cuando fue invitado, Luis Miguel gozaba ya de un considerable éxito, pues con temas de su etapa adolescente como No me puedes dejar así, Isabel y Decídete, ya acaparaba los charts mexicanos y de otros países de Latinoamérica.

“Ese grupo en un principio me ofrecieron el que participáramos, pero para mí no me gustaba la idea, me gusta la idea de estar solo”, dijo el cantante mexicano en aquella entrevista, “Me gusta el escenario solo y francamente no necesito estar con nadie”, añadió.

Luis Miguel, de niño, junto a Hugo López y su padre, Luisito Rey (Foto: Archivo)

Y es que por entonces coincidía en edad con los adolescentes puertorriqueños, pero ya Luis Miguel tenía bien visualizado que su carrera habría de desarrollarse en solitario.

Por su parte, la presentadora intentó profundizar en el tema y cuestionó al famoso cantante: “¿Pero cuando eras chiquito cómo fue que te eligieron?”, a lo que el padre de Michelle Salas contestó:

“En realidad nunca llegué a estar yo con ningún grupo, hubo una proposición, pero yo nunca la acepté...”, “ah porque siempre quisiste estar solo’, replicó la argentina entonces.

Por aquellos años, Luis Miguel aún contaba en su vida con su madre Marcela Basteri (Foto: Archivo)

Tras el intento, Giménez cuestionó al hijo de Luisito Rey cómo compaginaba su carrera con la educación escolar, a lo que el cantante evadió el tema respondiendo lo rápido que pasa el tiempo: “Ya hasta veo los árboles de navidad”, dijo para desviar la atención.

Aunque no hubo oportunidad para Menudo de tener a Luis Miguel en su alineación, los cantantes sí coincidieron años antes de la proposición en una actuación en México en el año 1983.

Por la historia de Menudo desfilaron muchos niños que al llegar a la adolescencia y presentar los primeros signos de desarrollo sexual fueron reemplazados por el creador de la agrupación, el polémico Edgardo Díaz, pues una de sus “políticas” era prescindir de aquellos que al cumplir los 15 años ya se veían como muchachos y no más como niños.

Por Menudo también pasó Ricky Martin en una etapa donde era notoria la diferencia de 3 o 4 años de edad con el resto de los integrantes (Foto: Archivo)

Fue así que por el grupo pasaron, entre otros, Ray Reyes, Nefty Sallaberry, Carlos Meléndez, Fernando Sallaberry, Oscar Meléndez, Ricky Meléndez, René Farrait, Johnny Lozada, Xavier Serbiá, Miguel Cancel, Charlie Masso, Roy Rosselló, Robi Rosa, Ricky Martin y Raymond Acevedo.

En 2020 causó revuelo la publicación de la serie Súbete a mi moto, proyecto que fue criticado por varios de los ex integrantes de Menudo. Personajes como René Farrait, el recientemente fallecido Ray Reyes, Rawy Torres, Roy Roselló, expresaron que la bioserie está contada a modo, restándole responsabilidad al manager Edgardo Díaz, por los presuntos abusos que cometió en contra de varios ex integrantes.

