New York Fashion Week: Danna Paola sorprendió a sus seguidores por foto junto a Kim Kardashian

Kim Kardashian y Danna Paola estuvieron juntas (Fotos: Gettyimages)

Danna Paola sorprendió a sus casi 40 millones de seguidores en Instagram con una foto en compañía de Kim Kardashian, el encuentro tuvo lugar el pasado 9 de septiembre durante la pasarela del New York Fashion Week.

“What a noche loca @fendi#fendibaguette ufffff”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter, en la cual publicó una serie de fotografías del atuendo que lució en el evento de Fendi y se dejó ver también junto a Sarah Jessica Parker, la icónica actriz de la serie Sex and the City.

En la útima foto del carrete, Danna Paola presumió que estuvo sentada junto a otra talentosa mujer, es decir Kim Kardashian. Cabe recordar que la cantante mexicana se convirtió embajadora de la línea italiana Fendi en 2021, esa es la razón por la que estuvo presente en ese lugar.

Danna lució un vestido strapless, lentes ovalados en color rojo, una bolsa con estampados en gris con blanco, café y negro que podría ser de Fendi Baguette, unas largas botas en combinación con el color de su vestido y collares Y2K.

Mientras que Kim usó un sheer dress con brillos diamantados en color plateado de la marca Fendi también. Ambas brillaron juntas durante el evento. En las otras fotografías, la estrella de Elite subió la vista que tenía desde su lugar en la pasarela y un par de imágenes en las que se dejó ver posando su impresionante outfit.

Su publicación alcanzó en poco tiempo más de 900 mil “Me Gusta” en esta red social, incluido el de Ángela Aguilar. Entre los comentarios, se pudieron leer mensajes como “Epic”, por parte de los cantantes Mau y Ricky; “Loba” de Ricardo Peralta y “Me muero que tienes foto con mi Kim abrázala muy fuerte de mi parte” por parte de Daniela Ibañez.

Esta fue la icónica foto (Crédito: Instagram/@dannapaola)

En la tarde de este 10 de septiembre, Danna Paola continuó paseando por las calles de Nueva York y añadió a sus historias temporales su más reciente lanzamiento, es decir, XT4S1S.

Danna Paola grabó algunas secuencias de este videoclip en el metro de la Ciudad de México, pero un comentario después de dicha grabación la introdujo en una polémica, pues dijo que había sido “una experiencia extrema”.

Fue durante una entrevista que compartió MTV, donde se escucha a la intérprete de éxitos como Oye Pablo, Amor Ordinario o Sodio platicar sobre cómo experimentó la grabación del clip de su nuevo sencillo.

“Tengo que decir que yo no me había subido al metro de la Ciudad de México. Había tomado el metro de otros sitios y otros países, pero tenía que encontrar el momento y no es porque antes no haya querido o porque lo despreciaba”, comenzó a decir.

Tundieron a Danna Paola por calificar de "experiencia extrema pero divertida" su visita al metro de la CDMX (Foto: Youtube/@Danna Paola)

Asimismo, mencionó que fue durante su nuevo lanzamiento, donde le pareció oportuno ‘aventurarse’ a utilizar uno de los transportes colectivos más utilizados en la capital del país.

“En este momento me gustó, ya les subiré mi BTS de la experiencia, porque fue una experiencia extrema subirme al metro, pero sobretodo porque me divertí mucho. La gente que estaba en el metro también estaba muy cool, entonces fue super noche, ya casi cuando iban a cerrar y fue una experiencia muy top, yo amo el metro”, concluyó.

“No sé si reír o llorar”. “Soy su fan, pero sí me dio risa. Extrema es que lo grabara a las 7 am ahí sí sería una extrema”. “Y yo yendo diario en metro sin divertirme ni ser gente cool”, “Ojalá pudiese decir que nunca me he subido al metro, pero es en lo único que me alcanza para viajar y ni así tuve la suerte de poder conocer a Danna”, “Extremo, jajajaja, muy cool, ahora súbete en hora pico y a diario”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en redes sociales.

