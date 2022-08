Sherlyn denunció intento de hackeo: le advirtieron que revelarían fotos comprometedoras

Sherlyn sufrió un intento de extorsión a través de un mensaje anónimo que le advirtió sobre "fotos comprometedoras" que podrían ser publicadas (Foto: Instagram/@sherlyny)

Sherlyn expuso cómo intentaron extorsionarla o hackear su cuenta de WhatsApp a través de un mensaje que un número desconocido le envió. En éste le aseguraron que tenían fotos comprometedoras de ella que podrían salir a la luz con la publicación de una nota.

A través de sus redes sociales, Sherlyn compartió el mensaje con el que alguien pretendió extorsionarla por WhatsApp. La actriz comentó que este tipo de situaciones la ha orillado a no exponer toda su vida personal en línea, pues teme a las personas que intentan hacer este tipo de cosas en su contra.

“Ya no siempre les digo en dónde estoy en el momento en el que estoy porque hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, cómo el brillo del otro le estorba y le causa dolor del panza y me llegó este mensaje y se los quiero enseñar”, dijo antes de compartir una captura de pantalla.

La cantante compartió su molestia y comentó que no recuerda siquiera una situación comprometedora de donde hayan podido sacar fotos (Foto: Instagram/@sherlyny)

En el mensaje se puede leer que le pedía abrir un enlace para que comprobara que supuestamente existen fotos comprometedoras de ella y cómo sería el texto que se publicaría para sacarlas al público.

“Quería compartirte que van a sacar estas notas de ti y estas fotos comprometedoras o al menos no creo que tu hayas autorizado sacar ese tipo de contenido”, dice parte del mensaje. En él también se pueden ver dos enlaces al supuesto texto e imágenes.

La actriz mencionó que, además de que no entró a ninguno de los enlaces, todas sus redes sociales cuentan con la protección necesaria para evitar que la hackeen, pero aún así le molesta que hayan intentado “chantajearla” de esta forma.

Este habría sido el mensaje que le llegó a la actriz (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Evidentemente no piqué nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etcétera, etcétera. Pero no puedo creer que haya gente tan desgraciada. Oigan, pónganse a trabajar, dignifica, es muy hermoso, se siente muy bien tener logros, esforzarte con algo”

Sherlyn agregó que, lo que le preocupó fue que a algunas de sus amigas les llegó el mismo mensaje, por ello decidió tomar acción al respecto y habría denunciado esta situación con la policía cibernética.

“Mi sorpresa fue que, hablando con varias amigas, pues les mandaron el mismo mensaje. ¿Cómo tienen nuestros teléfonos? No tengo ni idea, pero bueno, ya estamos tomando las medidas necesarias porque afortunadamente ya hay policía cibernética, ya existen muchas leyes que nos protegen solamente hay que conocerlas”, comentó.

Estos mensajes no han sido el único problema que ha enfrentado en los últimos meses Sherlyn, pues el pasado junio una diseñadora la acusó de supuestamente haberle robado más de 15 mil pesos en ropa.

Aline Moreno aseguró ante la prensa que la protagonista de Elisa antes del fin del mundo le había pedido prestado varias prendas de diseñador para un proyecto que haría con Univision, pero no le habría devuelto la ropa. Por esto, le advirtió que si no veía de nuevo el vestuario en su tienda, la denunciaría ante las autoridades.

“Todo se dio bajo que ella me buscó, ella se llevó las cosas de la tienda y no las regresa. No es mucho (dinero), son de 15 a 20 mil pesos, pero no es la parte económica, se llevó cosas de diseñadores, se llevó cosas mías”

No obstante, después se dio a conocer que la actriz saldó su deuda pagando la ropa a la diseñadora.

SEGUIR LEYENDO: