Talamontes atacan a elementos de la Guardia Nacional en Ocuilan, Edomex

Un casquillo de bala de color dorado yace en el suelo agrietado y húmedo, reflejando la luz, evidenciando un incidente violento con criminales en motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Guardia Nacional enfrenta la tarde del 5 de mayo de 2026 una agresión con armas de fuego de presuntos talamontes en el poblado de Santa Martha Ocuilan, Estado de México, según el reporte oficial. No se registra ninguna persona lesionada ni detenida tras el enfrentamiento. La presencia de vehículos que transportaban troncos de madera provoca la intervención de las autoridades locales, quienes mantienen un punto de revisión en la zona debido a denuncias de tala clandestina.

Durante el operativo, miembros de la Guardia Nacional solicitan a los ocupantes de un vehículo cargado con madera que se detengan. El conductor acelera y dos autos que lo escoltan bloquean el camino, ayudando en la fuga. En ese momento se inicia el intercambio de disparos. El personal responde y pide refuerzos a la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Los refuerzos llegan para estabilizar la zona y controlar la situación. Las autoridades, en conjunto, logran evitar que la confrontación escale y confirman que no hay heridos ni arrestos tras el ataque.

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En reacción a los hechos, habitantes del poblado Santa Martha deciden bloquear los accesos principales utilizando troncos y exigiendo acción concreta contra la tala ilegal. La protesta deriva en una mesa de diálogo, a la que asisten el comandante de la 22/a Zona Militar y el subsecretario de la Policía Estatal de la SSEM, quienes conversan con los manifestantes. Los funcionarios acuerdan que las demandas comunitarias sobre el combate a la tala clandestina serán atendidas por el gobierno del Estado de México en el menor tiempo posible.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acuden al sitio para efectuar las primeras investigaciones. Localizan, entre las pruebas recabadas, casquillos percutidos y una camioneta cargada con madera. El vehículo, junto con una pick up presuntamente involucrada, es remitido ante el Ministerio Público para continuar con las diligencias.

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talamontes (Foto: Cuartoscuro)

El contexto en Ocuilan es de tensión recurrente por la disputa de territorios forestales y la presencia de grupos dedicados a la tala ilegal. Los puntos de inspección de la Guardia Nacional buscan frenar el tráfico de madera en la región. La respuesta de las autoridades estatales y federales subraya la gravedad del problema y la exigencia comunitaria para detener el daño ecológico y los delitos ambientales asociados.

La intervención de la 22/a Zona Militar y de la subsecretaría de la SSEM se da en medio de una protesta comunitaria que reclama mayor eficacia institucional. El aseguramiento de vehículos y la presencia de la fiscalía tienen como objetivo recolectar pruebas para determinar la identidad de los presuntos agresores y dar seguimiento a los hechos ocurridos la tarde del lunes.

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El operativo responde a una preocupación creciente en la zona: la expansión de talamontes armados y la utilización de vehículos escoltados para el traslado ilegal de madera. La rapidez con la que se coordinan Guardia Nacional, Defensa Nacional y Seguridad del Estado de México logra restablecer el orden y evita víctimas o daños mayores.

talamontes (Foto: Cuartoscuro)

Con este incidente, autoridades de Ocuilan mantienen vigilancia en accesos y caminos rurales para contener nuevos intentos de extracción ilegal. Mientras tanto, el gobierno estatal se compromete ante los habitantes de Santa Martha a revisar y reforzar las estrategias de protección forestal y seguridad pública.

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Elementos asegurados, pruebas balísticas y vehículos relacionados permanecen bajo custodia ministerial. Se prevé la integración de carpetas de investigación para identificar a los responsables del ataque y su relación con el tráfico de madera sustraída de los bosques de la región.

Guardia Nacional y autoridades estatales repelen ataque de talamontes en Santa Martha Ocuilan, sin reporte de heridos ni detenidos.

Pobladores bloquean accesos y exigen medidas efectivas contra la tala clandestina; representantes militares y de la policía acuden a dialogar.

Fiscalía decomisa vehículos y recaba pruebas balísticas para investigar el enfrentamiento y el tráfico ilegal de madera.