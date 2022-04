Sherlyn buscará tener otro bebé: “Se me antoja muchísimo”

Sherlyn decidió conformar una familia no tradicional (IG: sherlyny)

Sherlyn González ha sido una de las mujeres del medio artístico que han causado revuelo al compartir con el público su deseo de ser madre, aun sin contar con una pareja sentimental. Por ello la actriz ha sido reconocida como una mujer independiente capaz de formar una familia sin la necesidad de encajar en el molde tradicional al procrear a su primogénito a través de inseminación artificial.

Aunque la decisión de la también conductora ha sido sujeto de comentarios encontrados en las redes sociales, muchas personas apoyan que haya seguido su deseo de ser madre, objetivo que consiguió al nacer su pequeño bebé André, que está por cumplir dos años este próximo mes de mayo.

Actualmente la también cantante tiene el deseo de convertirse en madre de nueva cuenta, así lo compartió para la revista People en español: “Mi plan es tener otro bebé pronto. (Lo platiqué) con mi mamá. Los niños tienen que ser más planeados”, dijo la actriz, quien actualmente participa en el reality show Tu cara me suena.

Sherlyn sorprendió en "Tu cara me suena" con imitación ‘perfecta’ del cantante Camilo (Foto: Instagram)

Sobre su futuro embarazo, Sherlyn añadió “Se me antoja muchísimo esto...Ya habrá tiempo para la parte del amor”. La actriz contó a la publicación que no tiene una pareja actualmente, pero eso no sería impedimento para concretar su deseo de volver a ser madre.

“Los pretendientes están ahí siempre, esos siempre tienen la puerta abierta. De ahí a que los deje pasar es otra cosa, estoy enfocada a mi hijo...Claro que se siente bonito escuchar palabras bonitas”, agregó.

Sin embargo, la famosa que se ha puesto “bajo la piel” de la cantante Karol G y del intérprete Camilo en el mencionado reality show, expresó sentirse enamorada de sí misma en la etapa de vida por la que cursa:

“Estoy en un momento de mucho enamoramiento de la mujer que soy y de la familia que tengo y me siento en una etapa muy buena de mi vida”

Sherlyn ha documentado el nacimiento y crecimiento de André en redes sociales (Foto: Instagram/@sherlyny)

La actriz considera que actualmente sólo tiene la intención de ver por su hijo. “Lo primero es mi hijo y no voy a poner a un proyecto antes que a él, mi mamá se vino a Miami conmigo (mientras graba Tu cara me suena) André se queda con la abuela mientras yo trabajo”.

Sobre el programa de televisión que actualmente se transmite las noches de domingo en México, donde los participantes son personajes del medio del entretenimiento que deben caracterizarse e imitar a famosos cantantes, Sherlyn expresó:

“Yo siempre he sido una mujer de retos y siento que este es un reto gigante para cualquier artista y cualquier intérprete porque no estamos acostumbrados al juicio. Estamos acostumbrados a que nos digan las cosas lindas y venir por tu propio gusto a que te digan lo que estás haciendo mal, es un trabajo muy fuerte”, contó.

Sherlyn desea volver a ser madre a corto plazo (Foto: Instagram/@sherlyny)

Por otra parte, la famosa causó revuelo a finales del pasado 2021 debido a sus decisiones en la crianza de su bebé, pues trascendió que su mascota, una perrita pomeriana, mordió al pequeño en el rostro causándole una herida menor. Sin embargo, Sherlyn justificó el hecho asegurando que André había sido el culpable del ataque.

La actriz se enfrentó a múltiples críticas por haber defendido a su perrita y no a su hijo, por tanto, al tiempo respondió a los comentarios que, dijo, la hicieron sentir incómoda.

“Yo la peor: En días pasados les platique que mi perrita Neni, mordió a @andrenuestrobebe. En mis historias les explicaba que André mi bebé es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra, seguido de eso llegaron muchas comentarios diciéndome cosas como: ‘tienes que dormir a la perra’, ‘Es necesario que la regales’, ‘No cuidas a tu hijo’, ‘Quieres más a tu perro que al bebé’, ‘Eres una mala mamá’, ‘Eres irresponsable’”, comenzó su extenso mensaje la intérprete de Elisa antes del fin del mundo.

Sherlyn no ha querido revelar quién es el padre del pequeño (Foto: Instagram de Sherlyn)

“Les tengo noticias: hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida...”

La actriz terminó su mensaje asegurando que la maternidad es un “viaje personal” y su hijo es un bebé feliz, sano, amado y cuidado.

SEGUIR LEYENDO: