Las secuelas de películas súper taquilleras que fueron acribilladas por la crítica y los fans

Algunas películas han recibido terribles críticas (Foto: Toy Story 4/Star Wars IX/ Rocky)

El mundo cinematográfico ha regalado varias joyas a los más asiduos seguidores de este arte a lo largo de los años, ya sean películas románticas, animadas, ciencia ficción y un sinfín de géneros que han marcado a varias generaciones. No obstante, así como han surgido prestigiosos éxitos, algunas secuelas han dejado mucho que desear, ya sea por su trama o efectos visuales.

Es por ello que a continuación te mostramos los filmes que ni la crítica internacional o los seguidores de las originales vieron como buenas.

Toy Story 4

Forky es uno de los personajes más nuevos en Toy Story (Foto: Toy Story)

El vaquero Woody y su amigo Buzz Lightyear han sido dos de los personajes más queridos que ha creado Disney en las últimas décadas. Pues quién podría olvidar las intrépidas aventuras que los dos juguetes atravesaron junto a sus amigos y con las que entendieron conceptos como el compañerismo, el amor y el crecimiento.

Así, aunque para la tercera entrega de esta franquicia, el cierre parecía anunciado, pues Andy -dueño de los muñecos- había crecido y estaba listo para ir a la universidad, además, del dramático momento en donde toda la pandilla de juguetes casi es incinerada en un basurero, la empresa sorprendió en 2019 al estrenar la cuarta película.

La introducción de personajes como Forky o el desarrollo de Bonnie, la niña que se queda a cargo de los juguetes de Andy cuando este se va encaminando a la vida adulta, planteaba una nueva oportunidad para los asiduos a esta serie de filmes; pero, tras su estreno, la situación se tornó muy diferente y las críticas negativas no tardaron en aparecer.

Críticos como Peter Bradshaw en The Guardian no dudaron en señalar que, a pesar de existir “algunas líneas bonitas” o alguna “alusión a clásicos de Hollywood como Extraños en el tren de Hitchcock, la entrega fue algo poco original.

El juguete improvisado fue clave para la trama de dicha película (Foto: Captura de pantalla)

“Esta película se repite fundamentalmente: repite personajes, ideas y tramas, incluso si lo hace con optimismo y encanto (...) Es absurdo comenzar a quejarse de la inverosimilitud en una película sobre juguetes mágicos, pero por primera vez sentí una especie de evasión o incluso deshonestidad en la franquicia de Toy Story”, fueron algunos de los comentarios que dio el experto sobre la película.

Asimismo, la respuesta por parte de los espectadores no fue del todo grata e, incluso, algunos destacaron que posiblemente no era necesario la existencia de esta cuarta película.

“Si todos nos ponemos de acuerdo, podemos hacer como que Toy Story 4 no existe”. “El final de Toy Story 3 era un cierre perfecto para la trilogía perfecta de Disney”. “Siempre voy a pensar que Toy Story 4 está fuera del canon, término tan bien en Toy Story 3″, son algunas de las opiniones que abundan en Twitter.

Star Wars IX: el ascenso de Skywalker

Uno de los cánones en el género fílmico de ciencia ficción es la saga de Star Wars (Guerra de las Galaxias), la cual ha inmortalizado nombres como Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, la princesa Leia o Chewbacca. Sin embargo, después de tantas entregas exitosas, fue cuando llegó en 2019 el episodio IX, cuando los fans y los críticos despotricaron en contra de los creadores.

Los fans de Star Wars no estuvieron contentos con el final (Foto: Star Wars)

Y es que, aunque el elenco era de renombre y contaba con estrellas como Carrie Fisher -quien falleció en 2016- Adam Driver (Kylo Ren) o Daisy Ridley (Rey), los más fervientes seguidores se mostraron decepcionados con el resultado que prometió ser el cierre de todo ese universo.

“Star Wars: El ascenso de Skywalker podría terminar con la disputa de mala fe que hay en las últimas películas. Es el noveno y último capítulo de la saga que Lucas inició y aunque es probable que sea un éxito en taquilla, no puedo predecir con seguridad si los fans lo aceptarán”, dijo Owen Gleiberman en Variety.

Asimismo, otros de los comentarios negativos que rondaron alrededor de la cinta fue que se le acusó de ser fan service, es decir, que los creadores prefirieron darle gusto a los deseos del público en vez de darle coherencia al eje de la historia.

Aunque aparecieron personajes entrañables, algunos críticos catalogaron la entrega como "Fan service" (Foto: Archivo)

“Es un servicio para fanáticos en el enésimo grado, y es agradable y satisfactorio, si no excesivamente desafiante. Si no te gustó Star Wars: The Last Jedi porque no se ajustaba al llamado canon, bueno, bienvenido de nuevo”, escribió Bill Goodykoontz en Arizona Republic, mientras que David Edelstein de Vulture apuntó:

El ascenso de Skywalker es otra de esas películas de franquicias de miles de millones de dólares en las que me sentí avergonzado por los actores pero también complacido por ellos, porque el dinero es sin duda sorprendente y presumiblemente los liberará para hacer cosas que les importan.

Rocky V

Uno de los papeles más importantes en la trayectoria actoral de Sylvester Stallone fue su papel como Rocky Balboa, un entrañable boxeador que vive en Filadelfia, Estados Unidos, y que durante las películas atraviesa todo tipo de vicisitudes tanto profesionales como personales.

Sin embargo, aunque las primeras entregas de esta franquicia fueron un éxito total a nivel mundial, después de que en 1985 se estrenó Rocky IV, las exigencias por parte del público quedaron muy altas.

Esto se debió a que durante dicha cinta sucedieron momentos canon de la saga, como la muerte de Apollo Creed (Carl Weathers) a manos de Iván Drago (Dolph Lundgren) y la épica revancha en una pelea final entre Rocky y el ruso.

La cuarta película de Rocky fue un éxito (Foto: CULTURA UNITED ARTIST)

Pero cuando Rocky IV fue lanzada en 1990, la recepción no fue tan positiva como esperaban los creadores. La trama era sencilla: el boxeador, ya mayor, se enfrenta a un nuevo reto que es entrenar a un joven (esto funcionaría para el reboot llamado Creed), pero al menos para esta entrega, algunos de los componentes no fueron suficientes para la audiencia.

“Rocky V es considerada casi universalmente como la peor película de la franquicia. Hay una razón bastante decente para esto: es malo. Es frustrante que también sea malo, porque fue la primera película que realmente abordó las consecuencias de ser Rocky”, escribió el crítico Brian Grub en Uproxx.

Rocky IV fue comparada con la V (Foto: Archivo)

Por su parte, usuarios de redes sociales también han criticado la película, la cual es constantemente comparada con su antecesora.

“Acabo de ver la película Rocky V (Rocky 5), no sabía que existía, creo firmemente que esta es la peor película de la saga Rocky, por mucho, incluso Rocky 4 es mejor que esta porquería”, escribió un internauta en Twitter.

Es así que después de este recorrido, seguramente aún quedan algunas cintas que han provocado agruras en sus más fervientes seguidores, pero eso no quita la posibilidad de que una nueva película de dichas franquicias pueda salir a la luz y sorprenderlos -o decepcionarlos- nuevamente.

