Las críticas fueron variados para The Rise of Skywalker, pero no impidió que los fanáticos acudieran a los cines de los Estados Unidos y recaudó un estimado de USD 176 millones, según Comscore. El segundo lugar fue para Jumanji: The Next Level, que ganó aproximadamente USD 26 millones durante su segunda semana en los cines. Frozen 2 ocupa el tercer lugar con USD 12, 3 millones, seguido por Cats que ganó USD 7 millones decepcionantes durante su debut. El último lugar entre los cinco primeros fue para Knives Out, con USD 6,1 millones.