La tierna historia de la perrita que fue a la tienda por botanas para su dueño en Nuevo León en fotos

Tierna perrita va a la tienda por frituras (Foto: Captura de pantalla)

La ternura de una perrita Chihuahua yendo a comprar una bolsa de frituras a la tienda en Nuevo León se hizo viral. Los usuarios simplemente no pudieron resistirse a la historia que compartió un joven en redes sociales.

Los perros son uno de los animales más fieles, no por nada se les conoce como “los mejores amigos del hombre” e incluso hay quienes los consideran como miembros de la familia. Además de ser bonitos, siempre están al pendiente de sus dueños y son obedientes como ningún otro.

Muestra de todo ello fue la perrita Chihuahua de un usuario de Facebook identificado como Antonio Muñoz, habitante de Lomas de San Martín en el estado de Nuevo León, quien subió la tierna anécdota.

Tierna perrita va a la tienda por frituras (Foto: Captura de pantalla)

A través de sus redes sociales el joven neoleonés subió varias fotografías de su perrita color café, a la cual mandó a la tiendita de enfrente con dinero y un recado en el collar que pedía al tendero venderle unas botanas.

“Hola, señor de la tienda. ¿Puede venderle a mi perrita unos Cheetos naranjas? Rojos no porque pican. En el collar trae 20 pesos. Ojo, si no atiende bien a mi perra lo muerde. Atentamente, el vecino de enfrente” indicó el recado que llevaba la Chihuahua.

En la primera foto se observa a la cuadrúpeda viendo con curiosidad a quien se presume sería su dueño y en la última se le ve cruzando la calle con la bolsa de frituras en el hocico.

Tierna perrita va a la tienda por frituras (Foto: Captura de pantalla)

La secuencia de imágenes enterneció a las redes sociales, pues la perrita, demostró ser inteligente y bien entendida, pero también muy linda por su expresión en la cara así como por su pequeño tamaño, ya que la bolsa de frituras mide casi la mitad de ella.

Cabe apuntar que aunque la historia ocurrió hace dos años, a inicios de la pandemia por COVID-19, la publicación apenas ha tomado fuerza en diferentes plataformas digitales.

(Foto: Facebook/Antonio Muñoz)

De hecho, la razón por la que Antonio Muñoz había mandado a la Chihuahua a la tienda era debido a las restricciones emitidas por la Secretaría de Salud (SSa), pues se recomendó no salir de casa ni tener contacto directo con otras personas a menos de un metro y medio, aún con cubrebocas y guantes.

En ese marzo del 2020 el joven dijo: “Día tres de la cuarentena. Yo quería mis chetos”. Por eso habría enviado a la tierna y obediente perrita a la tiendita de enfrente.

(Foto: Especial)

“Jajajaja tenemos que educar a nuestros perrhijos”; “Una preciosura”; “Que maravilla!!” y “Joder que buena historia”, fueron algunos de los comentarios que apenas este año hicieron los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, hay casos de otros perritos no tan bien entrenados, tal fue el caso de un cachorro que destrozó 7 mil 500 pesos, en billetes de 500, que su dueña había ahorrado pero dejado al alcance de su mascota.

La triste historia de la usuaria @_feery_ se hizo viral en TikTok. Al respecto, la mayoría de los usuarios lo tomó con humor, por lo que se pueden leer diversas reacciones como: “Chale firulais ya no hay pa’ las croquetas”, “Firulais = Pero yo qué hice, solo jugaba”, “Jajaja me muero”, “¿Y mis 50 mil pesos qué?”; “Lindo perrito, pero te quedas sin croquetas porque no tenemos dinero”.

SEGUIR LEYENDO: