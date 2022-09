Carlos Bonavides fingió un infarto en un programa y preocupó a los usuarios

Durante un clip de canal 6 el actor fingió un infarto que preocupó a los espectadores, sin embargo los comentarios se dividieron entre alivio y molestia por la broma

El actor Carlos Bonavides recientemente le provocó un susto a los espectadores del programa SNSerio de Multimedios al fingir un infarto en plena transmisión en vivo.

El actor recordado por su papel de Huicho Domínguez protagonizó un angustiante momento mientras participaba en una dinámica de preguntas y respuestas que involucraba pequeñas descargas eléctricas, conocidas como toques. En el clip se pudo ver cómo se le realiza la pregunta “dinos tres cosas para quitarte la calentura”, a lo que el actor proporcionó únicamente una respuesta.

Dado que solamente dio una contestación, los anfitriones prendieron la maquina de toques y posteriormente Carlos Bonavides hizo muecas de dolor y se toco el pecho para después desplomarse en el piso.

Los conductores, Enrique Mayagoita y Pedro Prieto, también fingieron estar preocupados por el estado en el que se encontraba el actor, incluso pidieron que se presentara un paramédico para poder auxiliarlo, acto inmediato, mandaron a una breve pausa.

Además, intentaron que el foco de la cámara no captara al actor, por lo que lo cubrieron con el mueble negro movible en el que se encontraba la máquina de toques. Al regresar de la interrupción el elenco se mostró de lo más normal y aclararon que había sido una pequeña broma para el público.

El video fue compartido en las redes del Canal 6 con los títulos: “Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica”, “Esto le pasó a Carlos Bonavides en pleno juego de toques en vivo” y “Carlos Bonavides sufre infarto”.

A lo que tanto como los televidentes como los internautas que visualizaron el sketch expresaron la preocupación que vivieron por la salud del actor, el cual ya tiene 84 años de edad, motivo por el cual la inquietud del público incrementó.

La explicación de la situación causó tanto alivio como molestia en los televidentes, entre las principales la de Yodi Marcos, esposa del actor, pues en tono disgustado le reclamó al elenco: “Yo no sé realmente de que se trate su programa, pero creo que deberían pensar que hay gente que no conoce su programa. Por ejemplo yo, por lo tanto obviamente me espanté”, comentó durante la transmisión.

Además de la evidente preocupación, los internautas consideraron que no fue fingido y que la supuesta broma solo fue para no culpar al programa Foto: Cuartoscuro

La preocupación del público en general y de su esposa se debió a que el mes pasado el actor ingresó de emergencia al hospital.

Ya que el personaje de Huicho Domínguez, recordado por su participación en la telenovela El premio mayor, fue hospitalizado de emergencia el 27 de julio en un nosocomio de la Ciudad de México.

De acuerdo con su esposa, el actor permaneció bajo observación tras la detección de una bacteria, pues debido a que sólo cuenta con un riñón, la situación podría haberse complicado.

Aunque la pareja de Carlos no aclaró cuál era el padecimiento específico del actor, apuntó que el artista llegó con un cuadro de deshidratación, sin embargo contó con la atención médica necesaria.

Debido a que recientemente el actor estuvo hospitalizado es que los espectadores se preocuparon por su salud Foto: Getty Images

Aparentemente Yodi Marcos junto a su hijo, Tadeo Bonavides, trasladaron al famoso a la institución médica para su pronta valoración debido a que comenzó a sentirse mal. Bonavides estuvo internado en el hospital Star Médica, ubicado en la colonia Roma.

Gracias a la asistencia médica pertinente pudo ser dado de alta y durante un encuentro con los medios de comunicación, el artista remarcó que se asustó mucho y que llegó a creer que su vida corría peligro.

Sin embargo para él la mejor forma de morir es trabajar hasta el final, ya que su deseo más íntimo es el de morir en los escenarios.

