Carlos Bonavides reveló desde el hospital su última voluntad

Bonavides fue hospitalizado el pasado 27 de julio (Foto: Getty Images)

El famoso actor Carlos Bonavides fue hospitalizado el pasado 27 de julio por una bacteria. Así lo informó su esposa Yodi Marcos, también mencionó que se le realizarían estudios para determinar la gravedad de la afectación.

Sin embargo, en medio de su malestar, Bonavides se enlazó con el programa Chsimorreo y reveló cuál sería su forma ideal para fallecer, dando a entender que quisiera pasar sus últimos minutos trabajando.

Con bata de hospital, una sonda intravenosa para suero y desde su cama, el actor mencionó lo siguiente:

El actor envió un mensaje a su público y además reveló cómo le gustaría morir (Foto: captura de pantalla Twitter/@ChismorreoTv)

“Ojalá salga bien de esto para seguir adelante, porque los años son los años y no pasan en balde, pero mientras tenga fuerzas mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”.

Además, el actor quien dio vida a Huicho Domínguez aprovechó para enviarle un mensaje a sus admiradores “Yo solo quiero decirle al público que siempre he sentido mucho respeto por ellos”, mencionó.

Cabe señalar que su voz se escuchaba débil, con cierta tristeza y entrecortada, pero Bonavides mantuvo una actitud positiva para compartir que su último deseo sería desfallecer actuando.

Carlos Bonavides solo tiene un riñón, por lo que la bacteria podría complicarse (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

La preocupación por Bonavides surgió porque el actor de la telenovela El premio mayor solo tiene un riñón. Fue en 2018 cuando se le tuvo que extripar porque tenía un tumor. Además, el malestar que lo llevaría a la hospitalización comenzó durante el pasado fin de semana.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó su esposa durante un encuentro con medios de comunicación.

Aunque la pareja de Carlos no aclaró cuál es el padecimiento específico del actor, apuntó que el artista llegó con un cuadro de deshidratación, pero que cuenta con la atención médica necesaria.

Carlos Bonavides ha mencionado en varias ocasiones que tuvo problemas graves con el uso de sustancias (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada.”, mencionó la pareja de Bonavides.

En El premio mayor, producción del realizador Emilio Larrosa, Bonavides alcanzó el punto más alto de popularidad en su carrera, en la telenovela él interpretó a un millonario llamado Huicho Domínguez. En varias ocasiones el propio actor ha reconocido que su consumo de sustancias se convirtió en un problema de adicciones; en una ocasión, mencionó que vio a un diablo que lo incitó a seguir tomando alcohol.

“Un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo con miedo me la tomé”, explicó en mayo de 2021.

Así lucía el actor en su papel más emblemático (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

También dijo mencionó para el programa Hoy que su estancia en clínicas de rehabilitación no había funcionado para ayudarlo, pues al salir regresaba su necesidad de consumir alcohol y otras drogas.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como “Huicho”, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor en una emisión del programa Sale el Sol.

